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Новым главой Рособрнадзора стал Анзор Музаев
21 августа 2020, 05:25 • 11 • Политика
Анзор Музаев назначен новым главой Федеральной службы в сфере образования и науки. Об этом говорится в сообщении на сайте Рособрнадзора в четверг, 20 августа.
Новый глава ведомства назначен распоряжением правительства Российской Федерации № 2123-р от 18 августа 2020 года. Временное исполнение обязанностей руководителя ведомства было возложено на него в феврале этого года.
Музаев родился в 1974 году в Гудермесе. Окончил Чеченский государственный педагогический институт, кандидат технических наук.
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