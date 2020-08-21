Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"За плотно закрытыми дверьми": Кто помог Лукашенко подавить "рево...
Киев в недоумении, зачем ракетный корабль ЧФ назвали «украинским именем»
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС ка...
Очередной звонок Путину: Что сообщили Лукашенко из Кремля?
Главная / Политика

Новым главой Рособрнадзора стал Анзор Музаев

21 августа 2020, 05:25  •  11 • Политика
Анзор Музаев назначен новым главой Федеральной службы в сфере образования и науки. Об этом говорится в сообщении на сайте Рособрнадзора в четверг, 20 августа.
Новый глава ведомства назначен распоряжением правительства Российской Федерации № 2123-р от 18 августа 2020 года. Временное исполнение обязанностей руководителя ведомства было возложено на него в феврале этого года.
Музаев родился в 1974 году в Гудермесе. Окончил Чеченский государственный педагогический институт, кандидат технических наук.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



11
Источник
Похожие новости
20 августа 2020, 22:05
"Очень странные дела": Главный канал Беломайдана переключился на Навального
20 августа 2020, 23:55
Кравчук раскрыл ультиматум России по Донбассу: "Мы можем согласиться, но..."
21 августа 2020, 01:45
Батьку удалось "продавить"? Макрон сообщил о неохотном согласии Лукашенко
20 августа 2020, 23:55
Тактика на измор: Зачем России нужен Лукашенко
21 августа 2020, 01:45
"СБУ в ярости после провала операции": Генерал-майор ФСБ в отставке о попытке похищения в Москве
20 августа 2020, 23:55
Не инфаркт, не инсульт и не инфекция: Омские врачи бьются над диагнозом Навального
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 августа 2020, 23:55
Кравчук раскрыл ультиматум России по Донбассу: "Мы можем согласиться, но..."...
21 августа 2020, 01:45
Батьку удалось "продавить"? Макрон сообщил о неохотном согласии Лукашенко
21 августа 2020, 01:45
"СБУ в ярости после провала операции": Генерал-майор ФСБ в отставке о попыт...
21 августа 2020, 01:45
Убийство русского генерала в Сирии: Баранец высказался о предательстве и "жирных...
21 августа 2020, 01:45
Перехват над Чёрным морем: Российский Су-30СМ "поприветствовал" самолёты-ра...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 августа 2020, 04:35
Крути им как хочешь: Кто из депутатов в России имеет двойное гражданство
15 августа 2020, 06:25
Многотысячный митинг в центре Минска: Военная техника развернулась, девушки целуют ОМОН
16 августа 2020, 17:15
"Ваше право. Но...": Сторонница Лукашенко не побоялась раскрыть правду о протестах и голосовании
15 августа 2020, 18:20
"Путин, помоги!": Лукашенко дал тонкий намёк на истинную цель провокаторов в Белоруссии
17 августа 2020, 07:55
Шарий выдал политический прогноз для белорусов: "Это не запугивание, это реальность"
18 августа 2020, 03:10
"Лицемерие как оно есть": Макрон получил "ответочку" от Захаровой за свой белорусский призыв
15 августа 2020, 03:40
Ницой обвинила Екатерину II в «воровстве» Одессы у украинского магната
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.