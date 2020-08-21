Новым главой Рособрнадзора стал Анзор Музаев

Анзор Музаев назначен новым главой Федеральной службы в сфере образования и науки. Об этом говорится в сообщении на сайте Рособрнадзора в четверг, 20 августа.

Новый глава ведомства назначен распоряжением правительства Российской Федерации № 2123-р от 18 августа 2020 года. Временное исполнение обязанностей руководителя ведомства было возложено на него в феврале этого года.

Музаев родился в 1974 году в Гудермесе. Окончил Чеченский государственный педагогический институт, кандидат технических наук.