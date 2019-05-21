Новым главой администрации Зеленского оказался адвокат олигарха Коломойского

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник продолжил претворять в жизнь кадровые перестановки. Так, новым главой администрации президента стал Андрей Богданов.

Он известен тем, что в 2014 году занимал пост советника губернатора Днепропетровской области и известного олигарха Игоря Коломойского. Кроме того, Богданов до сих пор является адвокатом предпринимателя.

"Назначить Богдана Андрея Иосифовича главой администрации президента Украины", - указано в документе за подписью главы государства.

Первым же заместителем главы АП стал бизнес-партнер Зеленского Сергей Шефир.

Ранее стало известно о том, что новым главой Генштаба ВСУ стал генерал-лейтенант Руслан Хомчак. Он сменил на данном посту генерала Виктора Муженко.