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Новым главой администрации Зеленского оказался адвокат олигарха Коломойского

21 мая 2019, 22:39  •  63 • Политика
Новым главой администрации президента Украины Владимира Зеленского стал адвокат олигарха Игоря Коломойского.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник продолжил претворять в жизнь кадровые перестановки. Так, новым главой администрации президента стал Андрей Богданов.
Он известен тем, что в 2014 году занимал пост советника губернатора Днепропетровской области и известного олигарха Игоря Коломойского. Кроме того, Богданов до сих пор является адвокатом предпринимателя.
"Назначить Богдана Андрея Иосифовича главой администрации президента Украины", - указано в документе за подписью главы государства.
Первым же заместителем главы АП стал бизнес-партнер Зеленского Сергей Шефир.
Ранее стало известно о том, что новым главой Генштаба ВСУ стал генерал-лейтенант Руслан Хомчак. Он сменил на данном посту генерала Виктора Муженко.

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