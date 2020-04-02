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Новым главой администрации может стать Сергей Шефир, но чего от него ждать?

02 апреля 2020, 13:35  •  124 • Украина
Похоже, Андрею Ермаку придётся уйти в отставку – скандал с его братом Денисом, уличённым в торговле доходными должностями, ставит крест на его дальнейшей карьере. Сменив Андрея Богдана, особых успехов Ермак не снискал, хотя российская сторона на переговорах в Минске выдала ему высокий кредит доверия. Но доверия Ермак не оправдал – сорвал договорённости по подаче днепровской воды в Крым, не смог отвести националистов с линии соприкосновения на Донбассе и без боя «сдал» миротворца Сергея Сивоху.
Решение об отставке Ермака может быть принято в ближайшие дни – впрочем, Зеленский имеет привычку оттягивать важные кадровые решения до последнего. Так было с премьером Гончаруком и генпрокурором Рябошапкой. Да и с предшественником Ермака Богданом тоже. Впрочем, замена быстро нашлась – по информации из ближайшего окружения Зеленского, от так называемых «кварталовцев», новым главой президентского офиса, скорее всего, станет Сергей Шефир.
Братья Шефиры – это не столько продюсеры «Квартала», сколько персональные доверенные лица Зеленского. Мы уже писали о том, что, когда накануне второго тура президентских выборах в штабе Зеленского закончились наличные деньги – а нужно было рассчитываться с региональными штабами и был риск, что штабы, не получив денег в срок, свернут работу в самый ответственный момент, - именно братьев Шефиров отрядили на поиск наличных. И они не подвели – слетали в Вену, переговорили с олигархами Фирташем и Хорошковским, и вернулись в Киев с чемоданами наличных. Итог известен – региональные штабы Зеленского во втором туре отработали, как часы – а вот Порошенко, решив сэкономить на работе штабов, в итоге продул кампанию.
Сергей Шефир известен своим скептическим отношением к украинскому языку, да и вообще к ценностям националистов. Ранее он позволял себе резкие высказывания, вызывавшие у бандеровцев настоящую истерику. Братья Шефиры сторонники прекращения гражданской войны на Донбассе любой ценой, а, кроме того, они выступают за налаживание отношений с Россией. А ещё братья Шефиры отличаются своей деловой хваткой и жёсткостью (о чём проговаривался сам Коломойский – мол, не присылайте ко мне братьев Шефиров с «денежными вопросами», ибо уж кто-кто, а они «отожмут всё причитающееся до копейки»). Впрочем, у Сергея Шефира, вероятно, будет и конкурент – на должность главы президентского офиса прочат и депутата Юрия Аристова, возглавляющего бюджетный комитет Рады. Пока Шефир взял тайм-аут – хорошенько подумать и всё взвесить, прежде чем дать согласие. Но если назначение всё-таки состоится, российско-украинские отношения может ожидать настоящий прорыв.

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