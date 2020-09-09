Новым генпрокурором Украины может стать противник Майдана и человек экс-министра Захарченко

Новым генеральным прокурором Украины может быть назначен Олег Татаров: экс-глава Главного следственного управления МВД времен Януковича. Его также называли человеком, близким к бывшему министру Александру Захарченко.Татаров известен тем, что защищал депутата-оппозиционера Вадима Новинского – политику пытались «пришить» похищение личного помощника предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата Владимира – Александра Драбинко. К слову, сейчас Драбинко - правая рука томосоносца Епифания Думенко, главы раскольнической ПЦУ.Примечательно, что ровно месяц назад президент Зеленский назначил Олега Татарова заместителем главы АП – несмотря на бурное негодование патриотов и родни «Небесной сотни». Это и неудивительно, поскольку Татаров открыто назвал активистов майдана экстремистами и первым обнародовал информацию о том, что один из лидеров «Автомайдана» Булатов купил себе дорогостоящие гаджеты за счет пожертвований автомайдановцев. Кстати, все сказанное полковником МВД оказалось чистой правдой. Сам же Зеленский назвал Татарова честным человеком, который избегает искушений».«Мы все жили во времена Януковича. Но некоторые люди и побежали вместе с господином Януковичем. А многие остались нормальные, которые не предали Украину… Для меня все, кто был у власти при Порошенко, – тоже старая власть», – пояснил свою кадровую политику глава государства.И вот теперь, по сведениям ТГ-канала «Секретов НЕТ», Зеленский лоббирует бывшего руководителя Главного следственного управления МВД на пост Генерального прокурора Украины – вместо Ирины Венедиктовой, которую пересадят в Минюст. Поговаривают, что назначение Олега Татарова усилит позиции главы ОП Андрея Ермака, хотя это спорная версия. Силовик в ГПУ будет выполнять ту работу, с которой не смогла справиться Венедиктова – добиваться уголовного преследования Порошенко и других организаторов майдана.К слову, по слухам, пятый президент регулярно заносит Ермаку сумки с «кэшем», откупаясь от «приговора», который обещал украинцам Зеленский. Впрочем, не исключено, что речь идет об очередной имитации «показательной порки» майданной власти – перед выборами это может повысить рейтинги «Слуг народа».Стоит отметить, что обсуждение кандидатуры Татарова также говорит о том, что Ивана Баканова не собираются снимать с поста главы СБУ и перебрасывать в Генпрокуратуру.«Инсайды по генпрокурору Баканову - чистой воды вымыслы, которые не имеют под собой никаких оснований. Иван Баканов нужен Владимиру Зеленскому именно в СБУ», - уверяет ТГ-канал «Сплетница».