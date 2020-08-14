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«Новых комиссий не вводится»: в Сбербанке прокомментировали сообщения об отмене бесплатных уведомлений о переводах

14 августа 2020, 17:30  •  22 • В России
Клиенты Сбербанка будут получать СМС о переводах от других физических в прежнем режиме. Об этом сообщает пресс-служба банка. При этом в таких сообщениях не содержится информация о балансе счёта. В банке отметили, что не собираются вводить новые комиссии или тарифы. Ранее СМИ сообщили, что Сбербанк отменил бесплатную рассылку СМС и пуш-уведомлений о переводах на дебетовые карты.
 
АГН «Москва» © Кирилл Зыков
 

Клиенты Сбербанка по-прежнему будут получать СМС о переводах, полученных от других физических лиц. Об этом заявили в пресс-службе банка, комментирую сообщения об отмене бесплатной рассылки СМС и пуш-уведомлений по переводам на дебетовые карты.

«Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать технические смс-сообщения (не содержащие баланс счета) о переводах от других физлиц в прежнем режиме — сегодня ими пользуются менее 3% клиентов. Получение одноразового пароля в смс-сообщении является бесплатным. Новых тарифов или комиссий на уведомления не вводится», — заявили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщили, что держатели дебетовых карт для получения информации о транзакциях должны подключить платный сервис «Мобильный банк», стоимость которого составляет 60 рублей в месяц. При этом владельцы кредитных карт по-прежнему будут получать соответствующие уведомления.

Как указывает РБК, в зависимости от региона России изменения вступили в силу в конце июля — начале августа.

Председатель Ассоциации электронных денег, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского университета Виктор Достов отметил, что какое-то время назад Центральный банк озадачился вопросами тарифного регулирования комиссии, в частности, запретил роуминг. По его словам, чтобы не нарушать закон, Сбербанк стал вводить различные подписки.

«Это была довольно предсказуемая ситуация… То, что мы видим, это очередной шаг. Сбербанку надо откуда-то брать деньги на поддержание своей системы, он их берёт не запрещённым законом способом, а именно — подключая платные уведомления. Если мы гипотетически предположим, что следующим законом будут запрещены платные уведомления, они будут бесплатными, видимо, будут думать что-то ещё — то есть вводить или повышать помесячную плату за карточки, или какую-нибудь плату за пользование онлайн-банкингом, или за что-то ещё», — заявил Достов RT.

По его словам, отмена уведомлений по переводам на дебетовые карты затронет подавляющее большинство клиентов банка.

«Если в своё время деньги платили только люди, переводящие из одного региона в другой, то сейчас эта равномерная комиссия, которую будем платить мы все. Конечно, можно отказаться от уведомлений, но это очень неудобно, и я не думаю, чтобы кто-то это стал делать в большом количестве», — пояснил Достов.

Напомним, что с 2 июня Сбербанк ввёл комиссию на внутренние денежные переводы через устройства самообслуживания. Теперь за трансфер любой суммы через банкомат клиенты должны заплатить 1%, однако комиссия не может превышать 1000 рублей вне зависимости от региона.

«Этот ежемесячный лимит удовлетворяет потребности почти 90% клиентов Сбербанка», — сообщали в пресс-службе кредитно-финансовой организации.

Согласно новой системе, клиенты могут бесплатно переводить до 50 тыс. рублей в месяц, а затем либо приобрести подписку для совершения беспроцентных переводов, либо платить 1% с каждой транзакции. В то же время лимит не распространяется на переводы через банкомат.

  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

Как поясняла зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова, введение платных подписок обусловлено необходимостью получения средств для развития организации.

«Нам нужны базовые инвестиции в дальнейшее его развитие, в том числе для повышения надёжности и стабильности. Поэтому комиссии будут направлены на поддержание инфраструктуры, техническую поддержку, выстраивание инфраструктуры и операционных процессов», — говорила она.

Такие шаги были предприняты Сбербанком после принятия закона об отмене так называемого банковского роуминга, предполагающего ликвидацию комиссии за денежные переводы между клиентами из разных регионов страны. Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму в сентябре 2019 года. Как следует из документа, размер взимаемой комиссии при переводе средств между счетами физлиц внутри одного банка не может быть обусловлен открытием счетов в разных структурных подразделениях кредитной организации.

Парламентарии указывали, что принимаемые изменения должны обеспечить развитие безналичных платежей и защитить интересы граждан.

Как указывал председатель Сбербанка Герман Греф, по состоянию на октябрь 2019 года 95% всех переводов банка осуществляются бесплатно. 

«Мы сейчас меняем модель монетизации, в следующем году (2020-м. — RT) мы её точно поменяем. Когда мы подключимся к системе быстрых платежей (сейчас процесс идёт, собственно говоря), эта система будет реализована. Поэтому мы немножко затянули со сменой модели монетизации. Нам нужно было изменить модель монетизации раньше. Мы только с апреля начали проводить различные эксперименты с тем, чтобы понять, что будет адекватно, что будет воспринято клиентом», — говорил он.

В декабре президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене банковского роуминга. Документ вступил в силу 14 июня 2020 года.

* после выхода публикации Сбербанк прокомментировал сообщения об отмене уведомлений, в материал внесены правки

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