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Новые «звёздные войны»: правда и вымысел о противоспутниковом оружии

19 мая 2020, 19:55  •  25 • Аналитика

Космонавтика является той сферой, где Россия и США сотрудничают относительно успешно. Но это не значит, что два государства мирно уживаются в космосе. Москва и Вашингтон не только сотрудничают, но и соперничают. Причем не исключено, что соперники готовятся и силовому варианту развития событий - к новым "звёздным войнам".



Противоспутниковый беспилотный космолет США


На днях Министерство обороны США объявило о запуске многоразового космического беспилотника (космоплана) X-37B. На орбиту его выводит ракета Atlas V. Было заявлено, что задачей данной программы является обеспечение неограниченного времени полета спутников и орбитальных беспилотников при помощи преобразования энергии Солнца в другие виды энергии.

И хотя разработка аппарата ведется с 1999 года под эгидой НАСА и компании Boeing, многие считают, что проект предназначен для военных нужд, а работы над ним ведутся по заказу Пентагона. Причем реальной его целью является создание противоспутникового оружия. И когда в 2004 году программу засекретили, ни у кого не осталось сомнений, что это оборонный проект.

Беспилотный космолет должен будет инспектировать спутники противника. А если понадобится, уничтожать их с помощью противоспутникового оружия или отражать атаку такого же вражеского аппарата.

Американский космический беспилотник успешно проводит испытательную программу, совершив с 2010 года уже пять удачных испытательных полетов, последний из которых продолжался целых 780 дней.



И не случайно именно сейчас Соединенные Штаты решили создать Космические войска, которые будут сформированы уже к середине 2020 года. Предполагается, что космолет X-37B вскоре поступит на вооружение нового рода войск армии США.

Русские корни американского космического беспилотника


Предполагается, что над похожей программой работали в СССР еще с 60-70 годов прошлого века. Ей занималось КБ «МиГ» под руководством Артема Микояна, а сама программа носила наименование «Спираль». Советские специалисты уже готовились к запуску проекта в работу.

Космолёт собирались доставлять на орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз». Аппарат назвали «Изделие 105-11». Первоначально собирались задействовать для разгона аппарат самолет, который двигался бы со скоростью 6-8 Махов. Даже думали над разработкой самолета специально для этой программы. В испытаниях «Изделия 105-11» использовали для старта самолет Ту-95КМ.

Глава советского оборонного ведомства Андрей Гречко, который был человеком довольно консервативным, посчитал разработку несерьезной и фантастической, поэтому ее прикрыли.

Позже министр авиационной промышленности СССР Иван Силаев, ознакомившись с деталями советского противоспутникового проекта в 1984 году, сказал, что программа опередила свое время примерно лет на 50.

Возможно, это совпадение, но форма обтекателя «Изделия 105-11» удивительным образом оказалась воплощена сегодня в американском космическом беспилотнике X-37B. Кстати, ее же можно наблюдать и у многоразового космического челнока «Буран». Произошла утечка данных, или разработчики из США независимо пришли к тем же выводам, что и советские конструкторы, сказать сложно. Известно только, что о нашем космическом проекте американцы знали и внимательно за ним следили. И теперь России придется догонять Соединенные Штаты, которые ушли далеко вперед в разработке противоспутникового оружия. Хотя, возможно, и не придется.

Российский уничтожитель спутников


В США выдвигают целый ряд версий на грани вымысла, рассказывающих об активной разработке Россией противоспутникового оружия. В частности, недавно издание National Interest опубликовало мнение по этому вопросу американского аналитика Берта Хендрикса, специализирующегося на изучении советских и российских космических проектов.

Хендрикс утверждает, что в России идет успешная работа над противоспутниковой программой «Буревестник». Российский комплекс состоит из миниатюрных «хищных» спутников, оснащенных оружием, и разгонного двигателя. Первой стартовой ступенью служит истребитель-перехватчик МиГ-31БМ. Миниатюрные спутники, по мнению американского эксперта, смогут атаковать вражеский космический аппарат и выводить его из строя.


В качестве одного из доказательств своей версии Хендрикс демонстрирует фото российского самолета с подвешенной под фюзеляжем неизвестной ракетой. Американец пришел к выводу, что ракета слишком велика, чтобы относиться к классу «воздух-воздух» или «воздух-поверхность». Поэтому он и решил, что это и есть противоспутниковое оружие. Он также обратил внимание на проводимые с 2013 года российские испытания небольших инспекционных спутников, которые должны приближаться к космическим аппаратам и обследовать их на наличие повреждений. Хендрикс предположил, что у этих мини-спутников вовсе не «гуманитарные» задачи.

Трудно сказать, какая информация о создании противоспутникового оружия в России и США является достоверной, а какая относится к категории предположений. Но, без сомнения, в обеих странах разработка космической техники преследует не только гражданские, но и военные, наступательные цели. Ведь в современной войне вывод из строя нескольких ключевых спутников вполне может парализовать активность противника на суше, в небе и на море, превратить в ослеплённые болванки даже самые современные ракеты.
Сергей Кузмицкий

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