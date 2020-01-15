Новые задачи — новый глава правительства: Путин предложил кандидатуру главы ФНС Мишустина на пост премьера

15 января правительство России ушло в отставку. Это произошло после того, как Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ, расширив полномочия Госдумы. В частности, планируется дать нижней палате парламента право утверждать кандидатуры премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров. Между тем Путин предложил занять пост руководителя кабмина главе ФНС Михаилу Мишустину, который уже дал своё согласие. Госдума рассмотрит его кандидатуру 16 января.

Правительство России в полном составе ушло в отставку, заявил Дмитрий Медведев в ходе встречи главы государства с членами кабинета министров. Это произошло на фоне предложений президента России Владимира Путина о внесении изменений в Конституцию РФ.

«Эти изменения, когда они будут приняты, а, по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как и было сказано, внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти — власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной», — сказал Медведев.

По его словам, в этом контексте было бы правильно, чтобы правительство в соответствии со статьёй 117 Конституции РФ «в действующем составе подало в отставку».

«Я, безусловно, благодарю всех, кто участвовал в работе правительства в этом составе, и, естественно, дальнейшие решения будут приниматься президентом страны», — добавил он.

В свою очередь, Владимир Путин выразил «удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты» этим составом правительства.

«Не всё, разумеется, получилось, но всё никогда и не получается в полном объёме», — заметил президент.

Он также попросил министров исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

Путин предложил занять пост председателя правительства руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. Как отмечает пресс-служба Кремля, получив согласие, глава государства внёс кандидатуру Мишустина на рассмотрение в Госдуму. Нижняя палата российского парламента рассмотрит её 16 января.

Мишустин имеет звание действительного государственного советника РФ 1-го класса. Он возглавлял ФНС с 6 апреля 2010 года.

Вместе с тем Путин предложил ввести должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить на неё Медведева.

«Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами. И с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности, я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он в будущем занялся вопросами именно этого свойства, этой категорией вопросов», — подчеркнул российский лидер.

15 января Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Президент уделил внимание вопросам демографии, здравоохранения и поддержки молодых семей, а также внёс на обсуждение ряд конституционных поправок, которые, в частности, будут направлены на «более эффективное взаимодействие между представительной и исполнительной ветвями власти». Так, глава государства предложил поручить Государственной думе не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра.

«Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства Российской Федерации, а затем по его представлению — по представлению председателя правительства — всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отклонить утверждённые парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц», — сказал Путин.

Напомним, ушедший в отставку состав правительства был утверждён президентом 18 мая 2018 года. В его структуре увеличилось количество вице-премьеров с 9 до 10, а министерств — с 21 до 22.

«Логичное решение»

Как считает политолог Сергей Михеев, отставка правительства выглядит достаточно логично, поскольку президент России поставил «достаточно амбициозные задачи», требующие пересмотра текущей концепции социально-экономического развития.

«Путин обозначил фактически необходимость смены механизма формирования правительства. Он сказал, что парламент должен играть более значимую роль. Из этого логично вытекает решение об отставке», — пояснил собеседник RT.

В свою очередь, директор Института современного государственного развития политолог Дмитрий Солонников заметил, что обращение Владимира Путина к Федеральному собранию отличалось достаточно чёткими, яркими оценками будущего России и перспектив развития.

«Логично предположить, что подготовка к этим новым основам управления, к децентрализации власти, к формированию новых институтов должна организовываться профессиональной командой, которая вплотную займётся именно этими вопросами. Возможно, это та команда, которая будет сейчас формировать контуры будущего, контуры будущей России», — заметил эксперт в беседе с RT.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин также назвал решение правительства РФ уйти в отставку «неожиданным и шокирующим, но вполне логичным».

«Очевидно, что старый кабинет министров, который был создан после выборов президента, сейчас в соответствии с новыми задачами, поставленными перед страной, наверное, не совсем отвечал требованиям главы государства. Конечно, в какой-то мере справедливыми являются и объяснения самого Дмитрия Анатольевича, который сказал, что, если глава государства говорит о необходимости введения новой системы делегирования полномочий правительства, надо дать возможность протестировать эти изменения на данном этапе, на этапе доконституционных поправок, в рабочем режиме», — констатировал он в разговоре с RT.