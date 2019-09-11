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Новые взрывы на военном складе в украинской Калиновке объяснили сухой травой

11 сентября 2019, 17:54  •  75 • В мире
Произошедший на военных складах в арсенале Минобороны Украины в городе Калиновке Винницкой области пожар локализован, сообщила пресс-служба МВД Украины.
Сейчас специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям контролируют ситуацию на военных складах в Калиновке Винницкой области, пояснили там. Огонь у складов с боеприпасами локализован, отметила пресс-служба.
Как сообщило МВД, движение транспорта вблизи воинской части, где находится арсенал, временно ограничено. Полиция обращается к гражданам с просьбой не паниковать и не распространять ложную информацию, сообщает министерство.
Ранее в среду в Министерстве обороны Украины сообщили, что возгорание сухой травы на территории арсенала в Калиновке привело к задымлению. Затем в зоне задымления произошло шесть взрывов – это подорвались боеприпасы, вывезенные ранее на участок для утилизации.
Перед этим в сентябре 2017 года в Калиновке уже взрывались боеприпасы, в том числе ракеты систем "Смерч", "Град" и "Ураган". В результате на складах было уничтожено около трети запасов.

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