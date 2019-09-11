Новые взрывы на военном складе в украинской Калиновке объяснили сухой травой

Сейчас специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям контролируют ситуацию на военных складах в Калиновке Винницкой области, пояснили там. Огонь у складов с боеприпасами локализован, отметила пресс-служба.

Как сообщило МВД, движение транспорта вблизи воинской части, где находится арсенал, временно ограничено. Полиция обращается к гражданам с просьбой не паниковать и не распространять ложную информацию, сообщает министерство.

Ранее в среду в Министерстве обороны Украины сообщили, что возгорание сухой травы на территории арсенала в Калиновке привело к задымлению. Затем в зоне задымления произошло шесть взрывов – это подорвались боеприпасы, вывезенные ранее на участок для утилизации.

Перед этим в сентябре 2017 года в Калиновке уже взрывались боеприпасы, в том числе ракеты систем "Смерч", "Град" и "Ураган". В результате на складах было уничтожено около трети запасов.