|
Новые взрывы на военном складе в украинской Калиновке объяснили сухой травой
11 сентября 2019, 17:54 • 75 • В мире
Произошедший на военных складах в арсенале Минобороны Украины в городе Калиновке Винницкой области пожар локализован, сообщила пресс-служба МВД Украины.
Сейчас специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям контролируют ситуацию на военных складах в Калиновке Винницкой области, пояснили там. Огонь у складов с боеприпасами локализован, отметила пресс-служба.
Как сообщило МВД, движение транспорта вблизи воинской части, где находится арсенал, временно ограничено. Полиция обращается к гражданам с просьбой не паниковать и не распространять ложную информацию, сообщает министерство.
Ранее в среду в Министерстве обороны Украины сообщили, что возгорание сухой травы на территории арсенала в Калиновке привело к задымлению. Затем в зоне задымления произошло шесть взрывов – это подорвались боеприпасы, вывезенные ранее на участок для утилизации.
Перед этим в сентябре 2017 года в Калиновке уже взрывались боеприпасы, в том числе ракеты систем "Смерч", "Град" и "Ураган". В результате на складах было уничтожено около трети запасов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
75
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 сентября 2019, 16:39
|
05 сентября 2019, 02:24
|
08 сентября 2019, 03:39
|
05 сентября 2019, 05:54
|
10 сентября 2019, 12:39
|
06 сентября 2019, 01:24
|
08 сентября 2019, 08:39