Новые вызовы для России: ситуация с безработицей • 112 • Аналитика

В прошлом декабре тогдашний министр труда и социальной защиты Максим Топилин дал прогноз по рынку труда России на 2020 год. По мнению чиновника, безработица в наступавшем году не превысит 4,5−4,7%, то есть, сохранится на комфортном для экономики декабрьском уровне.



Правительство обещает не допустить рост безработицы

Росстат подтвердил слова Топилина конкретными цифрами. По информации ведомства, «численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 76,2 млн человек. Из них 72,7 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,5 млн человек (4,6% от экономически активного населения) – как не имеющие работы или доходного занятия, искавшие работу и готовые приступить в ближайшую неделю». В органах службы занятости населения в качестве безработных состояло 664 тысячи человек.







Вряд ли за неполный квартал эта база как-то радикально изменилась. Однако сейчас, когда Россия столкнулась с беспрецедентными вызовами падения цен на нефть, лихорадки на биржевом и валютном рынках, смертельной угрозы коронавируса, прогноз отставного министра уже не кажется воплотимым в реальность.



Судите сами. Первыми с проблемами новых вызовов столкнулись туроператоры. Продажи туров у них упали по всем направлениям более чем в три раза и в ближайшую неделю могут совсем остановиться. Вторыми – авиаперевозчики. Это связано с запретом на международные и чартерные рейсы.



Дальше пошло по нарастающей. Отменены спортивные и культурные мероприятия, политические и экономические форумы, переведены на дистанционное обучение школьники и студенты, приказом Минкульта из-за коронавируса закрыты для посетителей все федеральные учреждения культуры.



Эти решения несут за собой высвобождение персонала, пусть и временное. Премьер Михаил Мишустин уже выделил из резерва бюджета 300 млрд рублей «для обеспечения первоочередных потребностей в расходах и поддержки отраслей и граждан» и заявил, что не допустит роста безработицы.



Такая возможность у правительства есть. Накоплены значительные резервы. Средства из них можно использовать на выплату зарплаты оставшимся временно без работы бюджетникам. Оплачивать больничные листы людям, помещённым на двухнедельный карантин.





На кого переложит свои издержки бизнес

С бизнесом сложнее. Даже такая мощная компания как «Аэрофлот» после остановки части международных рейсов и закрытия некоторых офисов по продажам билетов предложила сотрудникам, у которых есть неиспользованные отпуска, воспользоваться ими.



Пресс-служба компании утверждает, что речь о сокращении персонала пока не идёт. Напротив, «Аэрофлот» постарается сохранить коллектив. Потому, что не так-то просто подготовить лётный состав и специалистов наземных служб. Ведь нынешние трудности все рассматривают как временные.



Пандемию коронавируса, по экспертным оценкам, мир должен одолеть в ближайшие три-четыре месяца. Чуть больше времени (4-5 месяцев) понадобится для стабилизации нефтяного рынка на новых уровнях цен. Этот же срок (4-5 месяцев) требуется в соответствии с законодательством для сокращения работников. Получается, готовить персонал к увольнению большого смысла пока нет.



Впрочем, такой расклад касается благополучных фирм и ответственного бизнеса. Мы же больше привыкли к тому, что многие руководители и владельцы компаний свои проблемы решают за счёт потребителей и собственных работников. Тезис "уволятся одни - найдём других" уже укоренился в головах представителей так называемого безответственного бизнеса.



Посмотрим на туриндустрию, которой уже обещана правительственная поддержка. Как сказала «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, предприниматели отрасли требуют «признать отмены поездок из-за пандемии коронавируса форс-мажором и отменить норму законодательства о возврате клиентам полной стоимости туров в случае невозможности посетить страны в связи с эпидемиологической ситуацией».



В противном случае туроператоры грозят банкротством своих фирм и высвобождением персонала. Это не единичный пример. Московские СМИ пишут о проблемах, с которыми столкнулась сейчас сфера общественного питания столицы.







Заполняемость кафе и ресторанов упала на 20-50%. Бизнес несёт убытки. Дабы избежать банкротства, он начинает снижать издержки. Первая из них – содержание обслуживающего персонала. Его в этой отрасли обычно не сокращают, а просто увольняют. Повод найти несложно. Плохо вымытая тарелка, косой взгляд посетителя...



Как видим, новые вызовы, с которыми столкнулась Россия, уже отражаются на рынке труда. Он очень чувствительный к кризисам. Например, в декабре, когда Максим Топилин делал свой оптимистичный прогноз, число официально зарегистрированных в центрах занятости безработных подскочило по сравнению с октябрём на 3% (до 664 тысяч человек), в том числе, на 1,6% – за неделю до упомянутого здесь выступления министра на телеканале «Россия 24».



Тогда больших проблем у бизнеса не было – обычная предновогодняя корректировка планов. Теперь вызовов сразу несколько. Как сильно они двинут рынок труда, пока оценить трудно. Ведь даже Китай, который вроде бы уже выбирается из эпидемии коронавируса, отчитался о падении за два месяца промышленного производства (на 13,5%). Цифр о росте безработицы в Пекине пока нет.



Ясно одно – безработных в России прибавится. Это печальное последствие любых кризисных явлений в экономике. В прошлом декабре тогдашний министр труда и социальной защиты Максим Топилин дал прогноз по рынку труда России на 2020 год. По мнению чиновника, безработица в наступавшем году не превысит 4,5−4,7%, то есть, сохранится на комфортном для экономики декабрьском уровне.Росстат подтвердил слова Топилина конкретными цифрами. По информации ведомства, «численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 76,2 млн человек. Из них 72,7 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,5 млн человек (4,6% от экономически активного населения) – как не имеющие работы или доходного занятия, искавшие работу и готовые приступить в ближайшую неделю». В органах службы занятости населения в качестве безработных состояло 664 тысячи человек.Вряд ли за неполный квартал эта база как-то радикально изменилась. Однако сейчас, когда Россия столкнулась с беспрецедентными вызовами падения цен на нефть, лихорадки на биржевом и валютном рынках, смертельной угрозы коронавируса, прогноз отставного министра уже не кажется воплотимым в реальность.Судите сами. Первыми с проблемами новых вызовов столкнулись туроператоры. Продажи туров у них упали по всем направлениям более чем в три раза и в ближайшую неделю могут совсем остановиться. Вторыми – авиаперевозчики. Это связано с запретом на международные и чартерные рейсы.Дальше пошло по нарастающей. Отменены спортивные и культурные мероприятия, политические и экономические форумы, переведены на дистанционное обучение школьники и студенты, приказом Минкульта из-за коронавируса закрыты для посетителей все федеральные учреждения культуры.Эти решения несут за собой высвобождение персонала, пусть и временное. Премьер Михаил Мишустин уже выделил из резерва бюджета 300 млрд рублей «для обеспечения первоочередных потребностей в расходах и поддержки отраслей и граждан» и заявил, что не допустит роста безработицы.Такая возможность у правительства есть. Накоплены значительные резервы. Средства из них можно использовать на выплату зарплаты оставшимся временно без работы бюджетникам. Оплачивать больничные листы людям, помещённым на двухнедельный карантин.С бизнесом сложнее. Даже такая мощная компания как «Аэрофлот» после остановки части международных рейсов и закрытия некоторых офисов по продажам билетов предложила сотрудникам, у которых есть неиспользованные отпуска, воспользоваться ими.Пресс-служба компании утверждает, что речь о сокращении персонала пока не идёт. Напротив, «Аэрофлот» постарается сохранить коллектив. Потому, что не так-то просто подготовить лётный состав и специалистов наземных служб. Ведь нынешние трудности все рассматривают как временные.Пандемию коронавируса, по экспертным оценкам, мир должен одолеть в ближайшие три-четыре месяца. Чуть больше времени (4-5 месяцев) понадобится для стабилизации нефтяного рынка на новых уровнях цен. Этот же срок (4-5 месяцев) требуется в соответствии с законодательством для сокращения работников. Получается, готовить персонал к увольнению большого смысла пока нет.Впрочем, такой расклад касается благополучных фирм и ответственного бизнеса. Мы же больше привыкли к тому, что многие руководители и владельцы компаний свои проблемы решают за счёт потребителей и собственных работников. Тезис "уволятся одни - найдём других" уже укоренился в головах представителей так называемого безответственного бизнеса.Посмотрим на туриндустрию, которой уже обещана правительственная поддержка. Как сказала «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, предприниматели отрасли требуют «признать отмены поездок из-за пандемии коронавируса форс-мажором и отменить норму законодательства о возврате клиентам полной стоимости туров в случае невозможности посетить страны в связи с эпидемиологической ситуацией».В противном случае туроператоры грозят банкротством своих фирм и высвобождением персонала. Это не единичный пример. Московские СМИ пишут о проблемах, с которыми столкнулась сейчас сфера общественного питания столицы.Заполняемость кафе и ресторанов упала на 20-50%. Бизнес несёт убытки. Дабы избежать банкротства, он начинает снижать издержки. Первая из них – содержание обслуживающего персонала. Его в этой отрасли обычно не сокращают, а просто увольняют. Повод найти несложно. Плохо вымытая тарелка, косой взгляд посетителя...Как видим, новые вызовы, с которыми столкнулась Россия, уже отражаются на рынке труда. Он очень чувствительный к кризисам. Например, в декабре, когда Максим Топилин делал свой оптимистичный прогноз, число официально зарегистрированных в центрах занятости безработных подскочило по сравнению с октябрём на 3% (до 664 тысяч человек), в том числе, на 1,6% – за неделю до упомянутого здесь выступления министра на телеканале «Россия 24».Тогда больших проблем у бизнеса не было – обычная предновогодняя корректировка планов. Теперь вызовов сразу несколько. Как сильно они двинут рынок труда, пока оценить трудно. Ведь даже Китай, который вроде бы уже выбирается из эпидемии коронавируса, отчитался о падении за два месяца промышленного производства (на 13,5%). Цифр о росте безработицы в Пекине пока нет.Ясно одно – безработных в России прибавится. Это печальное последствие любых кризисных явлений в экономике. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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