Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Страшное лицо" не помогло: Яков Кедми о реакции Лондона на открытый р...
"Отогнали наглеца": Коц показал бегство эсминца США
Россия насмехается над США: В Китае объяснили, к чему это приведёт
Никита Михалков уместил в 10 слов итоги встречи Путина и Байдена
Главная / Политика

Новые выплаты от государства: В Госдуме рассказали о помощи семьям с первоклассниками

01 июля 2021, 00:15  •  68 • Политика
Путин предложил распространить выплату семьям со школьниками на всех детей от шести лет. В Госдуме раскрыли подробности денежной помощи первоклассникам.
Президент России Владимир Путин предложил распространить выплату 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками, включая будущих первоклассников, на все семьи с детьми от шести лет, независимо от того, пойдёт ребёнок в школу в этом году или в следующем. Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов раскрыл подробности новой меры поддержки.
По словам парламентария, президент России принял и озвучил решение оказать соответствующую помощь семьям с детьми ещё во время послания Федеральному Собранию. Ярослав Нилов указал, что некоторые дети идут в школу с 6 лет, некоторые - в 7 лет. Поэтому выплаты будут сделаны без особого разделения на возрастные группы.
Сегодня же абсолютному большинству семей с детьми нужна данная поддержка. Вместе с этим данные выплаты являются приятной неожиданностью для каждой семьи,
- цитирует Nation News слова депутата.
Он добавил, что в 2022 году выплаты полагаются только первоклассникам. Но Россия в ближайшем будущем перейдёт на новую модель поддержки населения. На основе критериев нуждаемости всем семьям будет оказываться максимальная помощь для сбора детей в школу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






68
Источник
Похожие новости
30 июня 2021, 22:25
В "семье Ельцина" недовольны правдой Путина о передаче власти
30 июня 2021, 22:25
Германия раскрыла себя, комментируя закрытие Института Гёте в Белоруссии
30 июня 2021, 21:30
В Совфеде заявили о настрое Запада на конфронтацию с Россией
30 июня 2021, 22:25
Польша готовится: "Летом Россия нанесёт удар с моря"
30 июня 2021, 22:25
За конкретикой - в Пентагон: Псаки ушла от ответа об эсминце и оценке Путина
01 июля 2021, 00:15
Сирийцы встретили американцев камнями, а русских - улыбкой
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июня 2021, 00:20
Японская провокация на Курилах: Военный эксперт предупредил о последствиях
24 июня 2021, 14:15
"Какого чёрта!": с появлением русских на борту британского эсминца началась паника
29 июня 2021, 01:30
"Не признаём": Литва отказалась отпускать Белоруссию из "Восточного партнёрства"
25 июня 2021, 07:40
"Подставил моряков": Telegraph назвал автора британской провокации в Крыму
28 июня 2021, 06:15
"Страшное лицо" не помогло: Яков Кедми о реакции Лондона на открытый русскими огонь
25 июня 2021, 04:00
"Ваше сообщение непонятно": Экипаж Defender тянул время
27 июня 2021, 14:40
Назначена дата главного госпереворота лета: "Вот, собственно, и всё"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.