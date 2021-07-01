Новые выплаты от государства: В Госдуме рассказали о помощи семьям с первоклассниками

Путин предложил распространить выплату семьям со школьниками на всех детей от шести лет. В Госдуме раскрыли подробности денежной помощи первоклассникам.

Президент России Владимир Путин предложил распространить выплату 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками, включая будущих первоклассников, на все семьи с детьми от шести лет, независимо от того, пойдёт ребёнок в школу в этом году или в следующем. Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов раскрыл подробности новой меры поддержки.

По словам парламентария, президент России принял и озвучил решение оказать соответствующую помощь семьям с детьми ещё во время послания Федеральному Собранию. Ярослав Нилов указал, что некоторые дети идут в школу с 6 лет, некоторые - в 7 лет. Поэтому выплаты будут сделаны без особого разделения на возрастные группы.

Сегодня же абсолютному большинству семей с детьми нужна данная поддержка. Вместе с этим данные выплаты являются приятной неожиданностью для каждой семьи,

- цитирует Nation News слова депутата.

Он добавил, что в 2022 году выплаты полагаются только первоклассникам. Но Россия в ближайшем будущем перейдёт на новую модель поддержки населения. На основе критериев нуждаемости всем семьям будет оказываться максимальная помощь для сбора детей в школу.