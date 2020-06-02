Новые выплаты многодетным матерям: Милонов сообщил, кому именно и какие

Новое решение по поддержке матерей, которые воспитывают пять и более детей, предложил депутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий высказал уверенность в том, что в этом случае женщине нужно платить зарплату, какую получает воспитатель в детском саду.

О своей инициативе с новыми выплатами многодетным матерям депутат сообщил в интервью Ura.ru.

Милонов отмечает, что в таком случае женщина и детей будет воспитывать, и стаж накапливать.

"Это её работа, и за это она будет получать пенсию", - подчеркнул Милонов.

Говоря о ранее высказанной его коллегами инициативе платить МРОТ домохозяйкам, Милонов назвал одно исключение: платить, по его мнению, стоит только тем, кто воспитывает трёх и более детей или ухаживает за инвалидом. А вот домохозяйкам-инстаграмщицам депутат в подобных выплатах отказал.

"Есть домохозяйки, которые в Instagram только блещут своими различными силиконовыми частями. Это несправедливо. Если она не работает, зачем ей платить МРОТ", - подчеркнул собеседник агентства.