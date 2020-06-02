|
Новые выплаты многодетным матерям: Милонов сообщил, кому именно и какие
02 июня 2020, 12:55 • 105 • Политика
Матерям, которые воспитывают пять и более детей, депутат Виталий Милонов предложил новые выплаты. Он считает, что в этом случае женщинам нужно платить зарплату, как у воспитателей детсадов.
Новое решение по поддержке матерей, которые воспитывают пять и более детей, предложил депутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий высказал уверенность в том, что в этом случае женщине нужно платить зарплату, какую получает воспитатель в детском саду.
О своей инициативе с новыми выплатами многодетным матерям депутат сообщил в интервью Ura.ru.
Милонов отмечает, что в таком случае женщина и детей будет воспитывать, и стаж накапливать.
"Это её работа, и за это она будет получать пенсию", - подчеркнул Милонов.
Говоря о ранее высказанной его коллегами инициативе платить МРОТ домохозяйкам, Милонов назвал одно исключение: платить, по его мнению, стоит только тем, кто воспитывает трёх и более детей или ухаживает за инвалидом. А вот домохозяйкам-инстаграмщицам депутат в подобных выплатах отказал.
"Есть домохозяйки, которые в Instagram только блещут своими различными силиконовыми частями. Это несправедливо. Если она не работает, зачем ей платить МРОТ", - подчеркнул собеседник агентства.
105
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 мая 2020, 07:55
|
02 июня 2020, 02:55
|
27 мая 2020, 00:55
|
31 мая 2020, 18:55
|
29 мая 2020, 01:55
|
31 мая 2020, 08:55
|
27 мая 2020, 19:55