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Новые возможности: какими будут российские ударные и разведывательные БПЛА «Альтиус» и «Форпост»
06 февраля 2020, 20:54 • 46 • В России
Минобороны России и Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) заключили контракт на создание разведывательно-ударного беспилотника «Альтиус-РУ». Об этом во время визита на предприятие сообщил замглавы военного ведомства Алексей Криворучко. Кроме того, УЗГА поставит в Вооружённые силы РФ десять разведывательных комплексов с обновлёнными беспилотными летательными аппаратами «Форпост-Р». Также в 2020 году Минобороны планирует подписать контракт на поставку ещё 18 этих комплексов. Эксперты отмечают, что новые российские БПЛА по своим характеристикам способны конкурировать с западными аналогами.
Беспилотный летательный аппарат «Альтиус-У» РИА Новости © Министерство обороны РФ
Российское оборонное ведомство и Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) подписали контракт на создание беспилотника «Альтиус-РУ». Об этом во время визита на предприятие сообщил журналистам замминистра обороны Алексей Криворучко.
«В декабре прошлого года мы заключили госконтракт на выполнение опытно-конструкторских работ «Альтиус-РУ» по созданию разведывательно-ударного комплекса с беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полёта нового поколения, оснащённого комплексом средств спутниковой связи, элементами искусственного интеллекта, способного взаимодействовать с пилотируемыми летательными аппаратами», — сказал замминистра.
Криворучко посетил УЗГА в рамках проверки хода выполнения гособоронзаказа 2020 года предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Как отметил в беседе с RT военный эксперт Виктор Литовкин, новые заказы на изготовление беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пойдут на пользу как военному ведомству, так и авиастроительному предприятию.
«Новые контракты по БПЛА для Минобороны России — несомненно, хорошее решение, поскольку этот завод имеет большой опыт по производству таких беспилотников и сможет выполнить их в срок. Это также положительно повлияет и на работу Уральского завода гражданской авиации, который сможет получить прибыль на военных заказах», — пояснил эксперт.
Тяжёлый «Альтиус»
«Альтиус-РУ» является финальной версией БПЛА, который создавался в рамках проекта «Альтаир» с 2011 года. На заключительной стадии разработки аппарат назывался «Альтиус-У». Работы над этим новейшим российским турбовинтовым беспилотником большой дальности были переданы от ОКБ им. Симонова в УЗГА в 2019 году. Комплекс «Альтиус-РУ» — окончательный вариант аппарата, который был утверждён после испытания ряда прототипов.
Одной из главных особенностей этого БПЛА является наличие спутникового канала связи, что делает радиус его применения «практически неограниченным».
Аппарат оборудован инерциальной навигационной системой СП-2, которая снижает возможность его обнаружения в полёте и обеспечивает дополнительную устойчивость к наводимым помехам. «Альтиус-РУ» способен нести до тонны полезного груза — это позволяет использовать БПЛА как ударный беспилотник.
По словам Виктора Литовкина, современный театр военных действий невозможно представить без широкого использования различных БПЛА, интегрированного в работу военных соединений.
Обновлённый «Форпост»
Во время визита на УЗГА замглавы Минобороны России Алексей Криворучко также сообщил, что предприятие поставит в Вооружённые силы России 10 разведывательных комплексов с обновлёнными беспилотниками «Форпост-Р».
«В декабре прошлого года мы заключили контракт на поставку десяти комплексов с БЛА «Форпост-Р», — напомнил Криворучко.
Замминистра отметил, что в 2020 году Минобороны планирует подписать контракт на поставку ещё 18 таких комплексов. Летом 2019 года оборонное ведомство России сообщило, что беспилотник начнёт поступать в войска с 2020 года.
«Комплекс получил новые возможности благодаря передовым отечественным разработкам, позволяющим вести разведку круглосуточно с применением не только оптических, но и радиотехнических и радиолокационных средств», — отмечают в Министерстве обороны РФ.
Новая помехоустойчивая радиолиния «Форпоста-Р» позволила увеличить радиус применения беспилотника на 100 км. Аппарат снабжён повышенной защитой от иностранных средств радиоэлектронной борьбы. Также «Форпост-Р» оснащён современным отечественным двигателем АПД-85. Масса одного аппарата составляет 500 кг при полезной нагрузке в 100 кг и запасе топлива в 99 кг. Беспилотник может развивать максимальную скорость до 200 км в час и вести разведку с высоты 6 тыс. м в течение 18 часов.
Стоит отметить, что сам разведывательный комплекс «Форпост» включает в себя три БПЛА и наземную станцию управления ими.
На сегодня комплекс «Форпост» положительно зарекомендовал себя в поле и успешно применялся в ходе войсковой операции ВКС РФ в Сирии для скрытого наблюдения и контроля ударов по позициям террористов.
В настоящее время «Форпосты» используются для патрулирования черноморского побережья.
Обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в разговоре с RT отметил, что средние и тяжёлые беспилотники, такие как «Форпост», при желании могут быть модифицированы и смогут выполнять ударные функции.
«БПЛА классифицируются по своей лётной массе — среди них выделяют лёгкие, сверхлёгкие, средние и тяжёлые. Лёгкие и сверхлёгкие, такие как квадрокоптеры, выполняют только разведывательные функции. Ударные функции могут выполнять как средние, так и тяжёлые машины. Беспилотник может иметь двойную функцию: нести на себе как разведывательную аппаратуру, так и ударное вооружение в виде управляемых бомб и ракет. Однако это должна позволять его лётная масса», — пояснил военный эксперт.
По словам Дмитрия Дрозденко, применение этих машин расширяет спектр не только разведывательных, но и ударных функций на всех уровнях современного войскового взаимодействия.
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