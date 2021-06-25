|
«Новые варианты сдерживания»: как США планируют развивать диалог с Россией по стратегической стабильности
25 июня 2021, 02:05 • 55 • В мире
В рамках диалога по стратегической стабильности Вашингтон хочет обсуждать с Москвой контроль не только над ядерными, но и над другими вооружениями. Об этом заявил замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Каль. По его словам, дискуссия в перспективе может распространиться в том числе на киберсредства, космическое пространство и технологии искусственного интеллекта. При этом Каль подчеркнул, что рассуждать о несовпадении взглядов Соединённых Штатов и России на этот счёт «преждевременно». Эксперты считают, что за подобной риторикой стоит намерение Вашингтона разработать новые соглашения с Москвой, которые бы сдержали развитие российского ВПК. Аналитики полагают, что таким образом американская сторона рассчитывает получить возможность сократить отставание от РФ по ряду типов вооружений.
Штаб-квартира Минобороны США Reuters © Carlos Barria
В рамках диалога по стратегической стабильности Вашингтон намерен обсуждать с Москвой вопросы контроля не только над ядерными, но и над другими вооружениями. Об этом во время интернет-конференции вашингтонского фонда Карнеги заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль.
«Поначалу, думаю, в переговорах по стратегической стабильности будет значительная ядерная составляющая. Мы продолжаем обсуждать с Россией, как в конечном итоге выйти на переговоры о других технологиях — как существующих, так и разрабатываемых, — которые могли бы сказаться на стратегической стабильности», — рассказал Каль.
Однако, по его мнению, рассуждать о несовпадении взглядов США и России на этот счёт «преждевременно».
«Мы согласны с тем, что в центре должен быть ряд вопросов, касающихся ядерного вооружения, а затем уже — как распространить дискуссию на киберсредства, космические средства, развивающиеся технологии, такие как искусственный интеллект и так далее», — сказал он.
Представитель Пентагона также отметил, что диалог о стратегической стабильности отчасти позволяет обеим сторонам «честно делиться взглядами» о том, какие технологии «создают для них трудности».
«Совместное заявление по итогам встречи президентов Байдена и Путина было довольно ясным и вновь подтвердило, что ядерная война недопустима, а США и России как крупнейшим ядерным державам необходимо вести диалог о стратегической стабильности», — подчеркнул Каль.
В преддверии встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня в Белом доме заявили, что США «занимают гибкую позицию» относительно времени и формата новых соглашений, которые могут заключить Россия и Соединённые Штаты до истечения срока Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
«Подход может быть более комплексным: можно заключать соглашения по различным вопросам в разные моменты времени. Итак, чтобы что-то предпринимать, не обязательно ждать, пока истечёт СНВ-III», — отметили в администрации американского президента.
Кроме того, в Вашингтоне считают, что в конечном счёте Соединённым Штатам нужно будет вести с Китаем «последовательный диалог по вопросам контроля над вооружениями».
«Но президент (США. — RT) дал понять, что отправная точка — это двусторонняя дискуссия между двумя крупнейшими мировыми ядерными державами», — отметили в окружении Байдена.
«Заложить основу контроля»
Напомним, тему СНВ-III президенты России и США затронули в ходе встречи в Женеве. На итоговой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что на Соединённых Штатах и Российской Федерации, как на двух крупнейших ядерных державах, «лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире», которую Москва осознаёт. Он также назвал своевременным решение лидера США о продлении договора СНВ-III.
«Конечно, встаёт вопрос о том, что дальше. Мы договорились о том, что начнутся консультации на межведомственном уровне под эгидой Госдепа США и Министерства иностранных дел России», — заявил Путин.
В совместном заявлении российского и американскоголидеров также уточнялось, что комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности «будет предметным и энергичным».
«Посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков», — говорилось в сообщении.
Подчёркивалось также, что стороны подтвердили приверженность принципу, «согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана».
В интервью NBC, запись которого состоялась в Кремле 11 июня, президент России констатировал, что Москва готова к совместной работе с Вашингтоном по СНВ. Он отметил, что российская сторона знает, «какие вопросы, какие проблемы хотят» обсуждать американские партнёры.
«Мы понимаем эти вопросы и проблемы, мы готовы к этой совместной работе. Есть у нас определённые если не разногласия, то разное понимание, каким темпом и по каким направлениям мы должны двигаться. Знаем, что является приоритетным для американской стороны», — отметил Путин, добавив, что переговорный процесс по этому вопросу «нужно двигать на профессиональном уровне».
Напомним, в начале 2021 года Москва и Вашингтон продлили СНВ-III, чему предшествовали длительные консультации и переговоры. Соглашение о пролонгации документа на пять лет вступило в силу 3 февраля. Как сообщали в МИД, «договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений или дополнений, до 5 февраля 2026 года».
«Продавливать соглашения»
Эксперты отмечают, что, несмотря на продление СНВ-III, вопрос ограничения ядерных вооружений по-прежнему актуален для России и США.
«В этом контексте действительно могут быть разработаны новые формы контроля над таким оружием. При этом американская сторона будет обязательно говорить о новых видах наступательных вооружений, и прежде всего о гиперзвуковых, чтобы и по этому направлению ограничить потенциал России. Сами же США в этой сфере очень сильно отстают», — предположил в разговоре с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
По его словам, со временем Вашингтон будет более активно выступать за учёт новейших систем высокоточного гиперзвукового оружия России.
«Американцы попытаются втянуть российскую сторону в этот диалог. Вопрос в том, насколько РФ в этом заинтересована. Поскольку создание такого рода вооружений РФ — ответ на выход США из договора по ПРО, который позволяет нивелировать возможности американской комплексной системы обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет различных классов», — пояснил аналитик.
По мнению политолога Александра Асафова, Вашингтон хочет добиться новых ограничительных соглашений с Россией не в целях укрепления стабильности в мире и международной безопасности, а чтобы сдержать развитие российского военно-промышленного комплекса и наращивание возможных поставок Россией ряда вооружений в другие страны, в том числе входящие в НАТО.
«Вашингтон готов вступить фактически в новые варианты сдерживания России по тем направлениям, по которым США утратили паритет. Они надеются, что это даст им возможность нивелировать отставание по ряду вооружений в ближайшие годы. В такого рода переговорах Вашингтон может попробовать затронуть вопросы, связанные в том числе с российскими зенитно-ракетными системами С-300 и С-400, а также некоторыми перспективными ракетами России», — пояснил собеседник RT.
При этом он полагает, что США будут вести диалог о будущем контроле над кибероружием и космическими средствами только после уступок со стороны России.
«По сути, речь идёт о диалоге на американских условиях. К сожалению, когда Вашингтон говорит о «гибкости», он подразумевает выгодные для себя сделки с РФ, а также намерение продавливать такого рода соглашения, основанные на заведомо неравноправных условиях», — сказал аналитик.
Что касается привлечения Китая к диалогу по стратегической стабильности, то этот вопрос американская стороны затрагивала не раз, поскольку США беспокоит развитие КНР и её вооружений, констатировал Асафов.
«Однако прогресс Пекина не является фактором, позволяющим Вашингтону настаивать на диалоге, которого пока не хотят китайские партнёры. Попытки прийти к каким-либо соглашениям с КНР также обусловлены желанием американской стороны сдержать Китай и модернизацию его вооружений. А разговоры о глобальной безопасности — для США лишь хороший повод, чтобы втянуть республику в какие-либо ограничивающие соглашения», — говорит эксперт.
Схожей позиции придерживается и Михайлов. «Вашингтон продолжит склонять Москву к тому, чтобы она надавила на Пекин и привлекла его каким-то образом к переговорам об ограничении и контроле над стратегическими вооружениями, в том числе высокоточными и гиперзвуковыми. Однако Пекин уже дал вполне адекватный ответ Вашингтону, в котором содержится предложение ограничить ядерные вооружения США до тех объёмов, которыми располагает китайская сторона», — прогнозирует аналитик.
По словам Александра Асафова, на фоне уничтожения американской стороной ряда соглашений в сфере безопасности, в том числе ДРСМД, договора по ПРО, ДОН, миру нужны «новые правила игры», поскольку сейчас идёт практически бесконтрольное развитие разных видов вооружений, что ставит под угрозу глобальную безопасность.
Подпишитесь на нас
55
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 июня 2021, 22:25
|
19 июня 2021, 11:25
|
22 июня 2021, 06:20
|
19 июня 2021, 03:10
|
20 июня 2021, 21:20
|
18 июня 2021, 19:50
|
24 июня 2021, 03:15