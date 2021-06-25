«Новые варианты сдерживания»: как США планируют развивать диалог с Россией по стратегической стабильности

В рамках диалога по стратегической стабильности Вашингтон хочет обсуждать с Москвой контроль не только над ядерными, но и над другими вооружениями. Об этом заявил замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Каль. По его словам, дискуссия в перспективе может распространиться в том числе на киберсредства, космическое пространство и технологии искусственного интеллекта. При этом Каль подчеркнул, что рассуждать о несовпадении взглядов Соединённых Штатов и России на этот счёт «преждевременно». Эксперты считают, что за подобной риторикой стоит намерение Вашингтона разработать новые соглашения с Москвой, которые бы сдержали развитие российского ВПК. Аналитики полагают, что таким образом американская сторона рассчитывает получить возможность сократить отставание от РФ по ряду типов вооружений.

В рамках диалога по стратегической стабильности Вашингтон намерен обсуждать с Москвой вопросы контроля не только над ядерными, но и над другими вооружениями. Об этом во время интернет-конференции вашингтонского фонда Карнеги заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль.

«Поначалу, думаю, в переговорах по стратегической стабильности будет значительная ядерная составляющая. Мы продолжаем обсуждать с Россией, как в конечном итоге выйти на переговоры о других технологиях — как существующих, так и разрабатываемых, — которые могли бы сказаться на стратегической стабильности», — рассказал Каль.

Однако, по его мнению, рассуждать о несовпадении взглядов США и России на этот счёт «преждевременно».

«Мы согласны с тем, что в центре должен быть ряд вопросов, касающихся ядерного вооружения, а затем уже — как распространить дискуссию на киберсредства, космические средства, развивающиеся технологии, такие как искусственный интеллект и так далее», — сказал он.

Представитель Пентагона также отметил, что диалог о стратегической стабильности отчасти позволяет обеим сторонам «честно делиться взглядами» о том, какие технологии «создают для них трудности».

«Совместное заявление по итогам встречи президентов Байдена и Путина было довольно ясным и вновь подтвердило, что ядерная война недопустима, а США и России как крупнейшим ядерным державам необходимо вести диалог о стратегической стабильности», — подчеркнул Каль.

В преддверии встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня в Белом доме заявили, что США «занимают гибкую позицию» относительно времени и формата новых соглашений, которые могут заключить Россия и Соединённые Штаты до истечения срока Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

«Подход может быть более комплексным: можно заключать соглашения по различным вопросам в разные моменты времени. Итак, чтобы что-то предпринимать, не обязательно ждать, пока истечёт СНВ-III», — отметили в администрации американского президента.

Белый дом

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Кроме того, в Вашингтоне считают, что в конечном счёте Соединённым Штатам нужно будет вести с Китаем «последовательный диалог по вопросам контроля над вооружениями».

«Но президент (США. — RT) дал понять, что отправная точка — это двусторонняя дискуссия между двумя крупнейшими мировыми ядерными державами», — отметили в окружении Байдена.

«Заложить основу контроля»

Напомним, тему СНВ-III президенты России и США затронули в ходе встречи в Женеве. На итоговой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что на Соединённых Штатах и Российской Федерации, как на двух крупнейших ядерных державах, «лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире», которую Москва осознаёт. Он также назвал своевременным решение лидера США о продлении договора СНВ-III.

«Конечно, встаёт вопрос о том, что дальше. Мы договорились о том, что начнутся консультации на межведомственном уровне под эгидой Госдепа США и Министерства иностранных дел России», — заявил Путин.

В совместном заявлении российского и американскоголидеров также уточнялось, что комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности «будет предметным и энергичным».

«Посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков», — говорилось в сообщении.

Подчёркивалось также, что стороны подтвердили приверженность принципу, «согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана».

В интервью NBC, запись которого состоялась в Кремле 11 июня, президент России констатировал, что Москва готова к совместной работе с Вашингтоном по СНВ. Он отметил, что российская сторона знает, «какие вопросы, какие проблемы хотят» обсуждать американские партнёры.

«Мы понимаем эти вопросы и проблемы, мы готовы к этой совместной работе. Есть у нас определённые если не разногласия, то разное понимание, каким темпом и по каким направлениям мы должны двигаться. Знаем, что является приоритетным для американской стороны», — отметил Путин, добавив, что переговорный процесс по этому вопросу «нужно двигать на профессиональном уровне».

Флаги США и России

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Напомним, в начале 2021 года Москва и Вашингтон продлили СНВ-III, чему предшествовали длительные консультации и переговоры. Соглашение о пролонгации документа на пять лет вступило в силу 3 февраля. Как сообщали в МИД, «договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений или дополнений, до 5 февраля 2026 года».

«Продавливать соглашения»

Эксперты отмечают, что, несмотря на продление СНВ-III, вопрос ограничения ядерных вооружений по-прежнему актуален для России и США.

«В этом контексте действительно могут быть разработаны новые формы контроля над таким оружием. При этом американская сторона будет обязательно говорить о новых видах наступательных вооружений, и прежде всего о гиперзвуковых, чтобы и по этому направлению ограничить потенциал России. Сами же США в этой сфере очень сильно отстают», — предположил в разговоре с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

По его словам, со временем Вашингтон будет более активно выступать за учёт новейших систем высокоточного гиперзвукового оружия России.

«Американцы попытаются втянуть российскую сторону в этот диалог. Вопрос в том, насколько РФ в этом заинтересована. Поскольку создание такого рода вооружений РФ — ответ на выход США из договора по ПРО, который позволяет нивелировать возможности американской комплексной системы обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет различных классов», — пояснил аналитик.

По мнению политолога Александра Асафова, Вашингтон хочет добиться новых ограничительных соглашений с Россией не в целях укрепления стабильности в мире и международной безопасности, а чтобы сдержать развитие российского военно-промышленного комплекса и наращивание возможных поставок Россией ряда вооружений в другие страны, в том числе входящие в НАТО.

«Вашингтон готов вступить фактически в новые варианты сдерживания России по тем направлениям, по которым США утратили паритет. Они надеются, что это даст им возможность нивелировать отставание по ряду вооружений в ближайшие годы. В такого рода переговорах Вашингтон может попробовать затронуть вопросы, связанные в том числе с российскими зенитно-ракетными системами С-300 и С-400, а также некоторыми перспективными ракетами России», — пояснил собеседник RT.

При этом он полагает, что США будут вести диалог о будущем контроле над кибероружием и космическими средствами только после уступок со стороны России.

«По сути, речь идёт о диалоге на американских условиях. К сожалению, когда Вашингтон говорит о «гибкости», он подразумевает выгодные для себя сделки с РФ, а также намерение продавливать такого рода соглашения, основанные на заведомо неравноправных условиях», — сказал аналитик.

Что касается привлечения Китая к диалогу по стратегической стабильности, то этот вопрос американская стороны затрагивала не раз, поскольку США беспокоит развитие КНР и её вооружений, констатировал Асафов.

«Однако прогресс Пекина не является фактором, позволяющим Вашингтону настаивать на диалоге, которого пока не хотят китайские партнёры. Попытки прийти к каким-либо соглашениям с КНР также обусловлены желанием американской стороны сдержать Китай и модернизацию его вооружений. А разговоры о глобальной безопасности — для США лишь хороший повод, чтобы втянуть республику в какие-либо ограничивающие соглашения», — говорит эксперт.

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты США Minuteman III

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© U.S. Air Force/Senior Airman Ian Dudley

Схожей позиции придерживается и Михайлов. «Вашингтон продолжит склонять Москву к тому, чтобы она надавила на Пекин и привлекла его каким-то образом к переговорам об ограничении и контроле над стратегическими вооружениями, в том числе высокоточными и гиперзвуковыми. Однако Пекин уже дал вполне адекватный ответ Вашингтону, в котором содержится предложение ограничить ядерные вооружения США до тех объёмов, которыми располагает китайская сторона», — прогнозирует аналитик.

По словам Александра Асафова, на фоне уничтожения американской стороной ряда соглашений в сфере безопасности, в том числе ДРСМД, договора по ПРО, ДОН, миру нужны «новые правила игры», поскольку сейчас идёт практически бесконтрольное развитие разных видов вооружений, что ставит под угрозу глобальную безопасность.