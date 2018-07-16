Новые успехи сирийских правительственных войск на юге страны • 98 • Аналитика



В частности, только в провинции Эс-Сувейда в населённом пункт Умм-Валид россиянами было роздано более 1000 наборов продовольствия и было доставлено 15.000 литров питьевой бутилированной воды. Также большую помощь местному населению оказывают мобильные пункты врачебной помощи, в которых работают российские медики.



В центральных и западных районах страны при поддержке России продолжается постепенное восстановление системы народного хозяйства. Во многом благодаря российской помощи строительными материалами и техникой, ведутся восстановительные работы на пострадавших в ходе боевых действий объектах водоснабжения и здравоохранения, разбираются завалы, проводится разминирование и восстановление повреждённых дорог.





Стоит отметить, что в этом вопросе Сирии ни одна из стран арабского мира не оказывает серьёзной и тем более безвозмездной поддержки. Лишь со стороны Иорданского Хашимитского Королевства идут активные поставки гуманитарной помощи (питьевая вода, продовольствие, предметы первой необходимости и лекарства) в пострадавшие от войны приграничные районы Сирийской Арабской Республики.



Продолжает оставаться очень тяжёлой гуманитарная ситуация в крупных городах, пострадавших от войны, в частности, таких, как Ракка (где из-за боёв и ударов американских ВВС разрушено более 80% зданий) и Халеб (где потери жилого фонда тоже очень велики).



Главные боевые действия велись в прошедшую неделю в провинции Дераа. Когда после ожесточённых боёв 5-7 июля 2018 года были освобождены от группировок джихадистов Сайда и Эс-Сувейда, это способствовало изменению ситуации не только под Дераа, но и вообще на юге Сирии. Благодаря российским офицерам из «Центра примирения враждующих сторон» несколько десятков населённых пунктов прекратили оказывать сопротивление войскам официального Дамаска и вышли из антиправительственных коалиций.



Трудные, но активные переговоры шли 7-10 июля 2018 г. с представителями различных антиправительственных группировок в провинции Дераа (угроза использования российских ВКС для умеренных джихадистов и сепаратистов в этом районе оказалась достаточно весомым аргументом, и при этом вероятно единственным, способным усадить их за стол переговоров).



В итоге значительная часть из них согласилась прекратить вооружённую борьбу. Так, группировка, состоящая исключительно из местных боевиков, «Шабаб ас-Сунна» («Молодёжь Сунны»*), фактически целиком капитулировала, передав тяжёлое и среднее вооружение российской военной полиции и согласившись на «мягкую демилитаризацию».





Боец из состава проправительственных соединений готовится установить флаг Сирийской республики в недавно освобождённом районе южной Сирии.



В ходе переговоров с российскими офицерами лидер этой организации, «полковник-амир» Ахмад аль-Дауд не только сдал контролировавшийся его силами древний и исторически известный город Босру аш-Шам, но даже согласился на включение его подразделений (сохраняющих свою структуру и лёгкое стрелковое вооружение) в списочный состав локального народного ополчения.



Конечно, это будет осуществлено только после прохождения процедуры «дерадикализации» (которую можно сравнить с процедурой «денацификации», которая была применена ко всему мужскому населению Германии после 1945 года), в ходе которой должны быть выявлены и привлечены к ответственности лица, совершившие военные преступления во время нахождения этих территорий под властью джихадистов. Минувший саммит НАТО: пройдёмся по итогам



Насколько это верный шаг, оценивать не нам, это покажет будущее. Боевики, входящие в «Шабаб ас-Сунна», не являются (за редким исключением) убеждёнными халифатистами. Они скорее локальные сепаратисты – радикальные сунниты, выступающие против официального дамасского правительства шиитов-алавитов, которые просто захотели спасти свои жизни (не желая эвакуироваться в зоны деэскалации типа Идлиба, где концентрируются наиболее радикальные силы), решив остаться у себя дома.



Боевиками в районе Босры передано представителям российского «Центра по примирению»: из тяжёлого вооружения — несколько бронеединиц устаревших моделей, несколько мобильных зенитных установок различных типов, из среднего вооружения — множество миномётов и мобильных ракетных комплексов (ПТУР и ПЗРК).



По всей видимости, успехи российских ВКС не дают спокойно спать базирующимся в Ираке USSAF, которые в ночь с 12 на 13 июля, нанесли удар по позициям «Исламского государства» (ИГ)** в провинции Дейр-эз-Зор. Воздушным атакам подверглись населённые пункты Аль-Багхуз Фукани и Аль-Сусех на восточном берегу Евфрата. «Рейтер» сообщает о 54 погибших, среди которых есть как боевики «Исламского государства», так и женщины, старики и дети.



По некоторым данным, этот воздушный удар был возмездием США за недавнее нападение боевиков на коалиционный патруль в этой же провинции Дейр-эз-Зор, в результате которого, по некоторым данным, погибло четверо американских военнослужащих.





Самолёты USSAF над пустынными территориями северо-западного Ирака и восточной Сирии



Однако, по мнению официальных властей Дамаска, подобные причины для данной воздушной операции ВВС США против позиций «ИГ» являются только прикрытием. Как заявляет сирийское новостное агентство «SANA», боевики радикальных халифатистских группировок якобы давно ушли оттуда и в Аль-Багахузе и в Аль-Сусехе оставалось только местное ополчение и мирное население. По мнению официального Дамаска, на самом деле целями удара самолётов западной коалиции стало возмездие жителям указанных поселений за то, что они оказали активное вооружённое сопротивление курдской вооружённой милиции «Касад», пытавшийся войти в эти поселения. Северный морской путь: Быстрый рост и зависть США



Успехи правительственных войск на юго-западе Сирии, вынудившие многочисленные вооружённые группы боевиков сосредоточиться в районах, непосредственно примыкающих к Голанским высотам (находящимся под фактической юрисдикцией Израиля), привели а активизации действий израильских ВВС.



Самолёты Израиля, действовавшие, возможно, с авиабазы Рамат-Давид или даже с аб Сдот-Миха, несколько раз наносили ракетные удары по позициям сил, поддерживающих официальный Дамаск и размещающихся в провинции Эль-Кунейтра. Как это является уже традиционным в последнее время для «Хел ха-Авир» еврейского государства, удары по наземным целям наносились преимущественно ночью, в основном без входа в воздушное пространство Сирии.



При этом, несмотря на успешность поражения наземных объектов ударов, потери не только среди гражданских лиц, но даже среди военнослужащих сирийской армии оказываются минимальны (собственные потери ВВС Израиля, по объективным максимальным оценкам, составляют один подбитый самолёт, успешно ушедший с повреждениями на свою территорию). По мнению некоторых наблюдателей, это свидетельствует о более высоком уровне мастерства израильских пилотов сравнительно с уровнем американских ВВС, действующих в северо-восточных регионах Сирии.



Основной причиной для данных авиаударов является успешное продвижение непосредственно к границам Израиля сил проиранской группировки «Хизб Аллах» («Партия Аллаха»***, почему-то часто называемой в русскоязычных СМИ «Хезболла»), и непосредственно иранских подразделений. Командование данных сил, сосредотачивающихся в южных районах Сирии, не только упорно игнорировало неоднократные предупреждения израильского командования, но даже стало осуществлять запуски БПЛА на территорию Израиля. В частности, подобные пуски были зафиксированы 12 и 13 июля 2018 года, но в последнем случае БПЛА был сбит израильтянами ещё в воздушном пространстве Сирии. Записки Колорадского Таракана. С мячом к воротам по граблям



В целом же локальные бои в южных районах Сирийской республики, в ходе которых осуществляется добивание боевиков при активном содействии сирийской правительственной армии соединений из состава проиранских радикальных группировок и иранских подразделений, могут привести к конфронтации более высокого уровня – между Израилем и Ираном. Российская дипломатия в настоящее время предпринимает усилия по недопущению этого, однако Иран пока не проявляет склонности к компромиссу и учёту интересов иных государств, а Башар Асад, по всей видимости, хочет получать военную и экономическую помощь из всех источников одновременно.





Митинг в освобождённом от джихадистов городе Тафас



Утром 12 июля, после очень ожесточённых боёв, правительственные войска смогли взять большую часть городка Тафас (мухафаза Дераа). Отметим, что, несмотря на неоднократные попытки проведения переговоров со стороны российского «Центра по примирению», все они срывались из-за неуступчивости радикалистов из числа боевиков. Из-за этого город в итоге пришлось брать с боем, в ходе которого эта «жемчужина мухафазы Дераа» сильно пострадала.



Но взятие данного города, находящегося всего в 13 км от Дераа, столицы одноимённой провинции, позволило правительственным войскам развить свои успехи, и через день, 13 июля 2018 года, сирийская армия вошла в Аль-Балад, сельский пригород Дераа. Однако далее, по имеющейся информации, проправительственные части продвинуться пока не смогли.



13 июля войска официального Дамаска освободили городок Аль-Хария аль-Харбийя, находящийся в этом же районе. Благодаря адекватности и нацеленности на диалог всех сторон, переговоры о сдаче поселения прошли успешно, и населённый пункт избежал разрушений, а его жители достаточно радостно встретили правительственные силы. Дискредитация наград: хитрый план или нечто меньшее?



В качестве некоторого промежуточного итого отметим, что в минувшую субботу поступила информация о том, что мобильная группировка боевиков «Исламского государства», совершив длительный марш по пустынным районам, нанесла неожиданный и глубокий удар по проправительственным силам, действующим на «южном фронте» в провинции Эс-Сувейда.



Рейд халифатистов был проведён неожиданно. Хотя, по заявлениям официального Дамаска, он не достиг поставленных террористами целей и его участники понесли серьёзные потери, но, по другим данным, цепь блокпостов правительственных сил в районе поселения Аль-Зааф была прорвана, и сирийская армия смогла остановить боевиков только ценой больших потерь.



Кроме того, в итоге, несмотря на то, что попытка контрудара боевиков была пресечена, и мобильная группа джихадистов была вынуждена отойти в пустынные районы, она не была блокирована и уничтожена. Это создаёт усиление напряжённости на одном из флангов группировки правительственных сил, штурмующих Дераа. Как события будут развиваться далее, увидим на этой неделе.



* Группировка запрещена в РФ и в большинстве цивилизованных стран мира.



** Группировка признана террористической и запрещена в странах англосаксонского мира (США, Великобритания, Канада и т.д.), в ряде стран ЕС, в Египте, Израиле, в большинстве стран «Лиги арабских государств» и в большинстве стран региона Персидского (Арабского) залива.



*** Сунна – сборник благочестивых исламских повествований (о жизни Мухаммеда и т.д.), являющийся базой для вероучения мусульман-суннитов и отвергаемый мусульманами-шиитами. Всю минувшую неделю правительственные войска Сирийской Арабской Республики развивали свои успехи, наступательно действуя преимущественно в южных районах страны, у границ Иордании и Израиля. Российские военнослужащие и привлечённые гражданские лица продолжали оказывать гуманитарную помощь мирному населению в провинциях Алеппо, Дейр эз-Зор и Эс-Сувейда, безвозмездно передавая продовольственные наборы и предметы первой необходимости.В частности, только в провинции Эс-Сувейда в населённом пункт Умм-Валид россиянами было роздано более 1000 наборов продовольствия и было доставлено 15.000 литров питьевой бутилированной воды. Также большую помощь местному населению оказывают мобильные пункты врачебной помощи, в которых работают российские медики.В центральных и западных районах страны при поддержке России продолжается постепенное восстановление системы народного хозяйства. Во многом благодаря российской помощи строительными материалами и техникой, ведутся восстановительные работы на пострадавших в ходе боевых действий объектах водоснабжения и здравоохранения, разбираются завалы, проводится разминирование и восстановление повреждённых дорог.Стоит отметить, что в этом вопросе Сирии ни одна из стран арабского мира не оказывает серьёзной и тем более безвозмездной поддержки. Лишь со стороны Иорданского Хашимитского Королевства идут активные поставки гуманитарной помощи (питьевая вода, продовольствие, предметы первой необходимости и лекарства) в пострадавшие от войны приграничные районы Сирийской Арабской Республики.Продолжает оставаться очень тяжёлой гуманитарная ситуация в крупных городах, пострадавших от войны, в частности, таких, как Ракка (где из-за боёв и ударов американских ВВС разрушено более 80% зданий) и Халеб (где потери жилого фонда тоже очень велики).Главные боевые действия велись в прошедшую неделю в провинции Дераа. Когда после ожесточённых боёв 5-7 июля 2018 года были освобождены от группировок джихадистов Сайда и Эс-Сувейда, это способствовало изменению ситуации не только под Дераа, но и вообще на юге Сирии. Благодаря российским офицерам из «Центра примирения враждующих сторон» несколько десятков населённых пунктов прекратили оказывать сопротивление войскам официального Дамаска и вышли из антиправительственных коалиций.Трудные, но активные переговоры шли 7-10 июля 2018 г. с представителями различных антиправительственных группировок в провинции Дераа (угроза использования российских ВКС для умеренных джихадистов и сепаратистов в этом районе оказалась достаточно весомым аргументом, и при этом вероятно единственным, способным усадить их за стол переговоров).В итоге значительная часть из них согласилась прекратить вооружённую борьбу. Так, группировка, состоящая исключительно из местных боевиков, «Шабаб ас-Сунна» («Молодёжь Сунны»*), фактически целиком капитулировала, передав тяжёлое и среднее вооружение российской военной полиции и согласившись на «мягкую демилитаризацию».В ходе переговоров с российскими офицерами лидер этой организации, «полковник-амир» Ахмад аль-Дауд не только сдал контролировавшийся его силами древний и исторически известный город Босру аш-Шам, но даже согласился на включение его подразделений (сохраняющих свою структуру и лёгкое стрелковое вооружение) в списочный состав локального народного ополчения.Конечно, это будет осуществлено только после прохождения процедуры «дерадикализации» (которую можно сравнить с процедурой «денацификации», которая была применена ко всему мужскому населению Германии после 1945 года), в ходе которой должны быть выявлены и привлечены к ответственности лица, совершившие военные преступления во время нахождения этих территорий под властью джихадистов.Насколько это верный шаг, оценивать не нам, это покажет будущее. Боевики, входящие в «Шабаб ас-Сунна», не являются (за редким исключением) убеждёнными халифатистами. Они скорее локальные сепаратисты – радикальные сунниты, выступающие против официального дамасского правительства шиитов-алавитов, которые просто захотели спасти свои жизни (не желая эвакуироваться в зоны деэскалации типа Идлиба, где концентрируются наиболее радикальные силы), решив остаться у себя дома.Боевиками в районе Босры передано представителям российского «Центра по примирению»: из тяжёлого вооружения — несколько бронеединиц устаревших моделей, несколько мобильных зенитных установок различных типов, из среднего вооружения — множество миномётов и мобильных ракетных комплексов (ПТУР и ПЗРК).По всей видимости, успехи российских ВКС не дают спокойно спать базирующимся в Ираке USSAF, которые в ночь с 12 на 13 июля, нанесли удар по позициям «Исламского государства» (ИГ)** в провинции Дейр-эз-Зор. Воздушным атакам подверглись населённые пункты Аль-Багхуз Фукани и Аль-Сусех на восточном берегу Евфрата. «Рейтер» сообщает о 54 погибших, среди которых есть как боевики «Исламского государства», так и женщины, старики и дети.По некоторым данным, этот воздушный удар был возмездием США за недавнее нападение боевиков на коалиционный патруль в этой же провинции Дейр-эз-Зор, в результате которого, по некоторым данным, погибло четверо американских военнослужащих.Однако, по мнению официальных властей Дамаска, подобные причины для данной воздушной операции ВВС США против позиций «ИГ» являются только прикрытием. Как заявляет сирийское новостное агентство «SANA», боевики радикальных халифатистских группировок якобы давно ушли оттуда и в Аль-Багахузе и в Аль-Сусехе оставалось только местное ополчение и мирное население. По мнению официального Дамаска, на самом деле целями удара самолётов западной коалиции стало возмездие жителям указанных поселений за то, что они оказали активное вооружённое сопротивление курдской вооружённой милиции «Касад», пытавшийся войти в эти поселения.Успехи правительственных войск на юго-западе Сирии, вынудившие многочисленные вооружённые группы боевиков сосредоточиться в районах, непосредственно примыкающих к Голанским высотам (находящимся под фактической юрисдикцией Израиля), привели а активизации действий израильских ВВС.Самолёты Израиля, действовавшие, возможно, с авиабазы Рамат-Давид или даже с аб Сдот-Миха, несколько раз наносили ракетные удары по позициям сил, поддерживающих официальный Дамаск и размещающихся в провинции Эль-Кунейтра. Как это является уже традиционным в последнее время для «Хел ха-Авир» еврейского государства, удары по наземным целям наносились преимущественно ночью, в основном без входа в воздушное пространство Сирии.При этом, несмотря на успешность поражения наземных объектов ударов, потери не только среди гражданских лиц, но даже среди военнослужащих сирийской армии оказываются минимальны (собственные потери ВВС Израиля, по объективным максимальным оценкам, составляют один подбитый самолёт, успешно ушедший с повреждениями на свою территорию). По мнению некоторых наблюдателей, это свидетельствует о более высоком уровне мастерства израильских пилотов сравнительно с уровнем американских ВВС, действующих в северо-восточных регионах Сирии.Основной причиной для данных авиаударов является успешное продвижение непосредственно к границам Израиля сил проиранской группировки «Хизб Аллах» («Партия Аллаха»***, почему-то часто называемой в русскоязычных СМИ «Хезболла»), и непосредственно иранских подразделений. Командование данных сил, сосредотачивающихся в южных районах Сирии, не только упорно игнорировало неоднократные предупреждения израильского командования, но даже стало осуществлять запуски БПЛА на территорию Израиля. В частности, подобные пуски были зафиксированы 12 и 13 июля 2018 года, но в последнем случае БПЛА был сбит израильтянами ещё в воздушном пространстве Сирии.В целом же локальные бои в южных районах Сирийской республики, в ходе которых осуществляется добивание боевиков при активном содействии сирийской правительственной армии соединений из состава проиранских радикальных группировок и иранских подразделений, могут привести к конфронтации более высокого уровня – между Израилем и Ираном. Российская дипломатия в настоящее время предпринимает усилия по недопущению этого, однако Иран пока не проявляет склонности к компромиссу и учёту интересов иных государств, а Башар Асад, по всей видимости, хочет получать военную и экономическую помощь из всех источников одновременно.Утром 12 июля, после очень ожесточённых боёв, правительственные войска смогли взять большую часть городка Тафас (мухафаза Дераа). Отметим, что, несмотря на неоднократные попытки проведения переговоров со стороны российского «Центра по примирению», все они срывались из-за неуступчивости радикалистов из числа боевиков. Из-за этого город в итоге пришлось брать с боем, в ходе которого эта «жемчужина мухафазы Дераа» сильно пострадала.Но взятие данного города, находящегося всего в 13 км от Дераа, столицы одноимённой провинции, позволило правительственным войскам развить свои успехи, и через день, 13 июля 2018 года, сирийская армия вошла в Аль-Балад, сельский пригород Дераа. Однако далее, по имеющейся информации, проправительственные части продвинуться пока не смогли.13 июля войска официального Дамаска освободили городок Аль-Хария аль-Харбийя, находящийся в этом же районе. Благодаря адекватности и нацеленности на диалог всех сторон, переговоры о сдаче поселения прошли успешно, и населённый пункт избежал разрушений, а его жители достаточно радостно встретили правительственные силы.В качестве некоторого промежуточного итого отметим, что в минувшую субботу поступила информация о том, что мобильная группировка боевиков «Исламского государства», совершив длительный марш по пустынным районам, нанесла неожиданный и глубокий удар по проправительственным силам, действующим на «южном фронте» в провинции Эс-Сувейда.Рейд халифатистов был проведён неожиданно. Хотя, по заявлениям официального Дамаска, он не достиг поставленных террористами целей и его участники понесли серьёзные потери, но, по другим данным, цепь блокпостов правительственных сил в районе поселения Аль-Зааф была прорвана, и сирийская армия смогла остановить боевиков только ценой больших потерь.Кроме того, в итоге, несмотря на то, что попытка контрудара боевиков была пресечена, и мобильная группа джихадистов была вынуждена отойти в пустынные районы, она не была блокирована и уничтожена. Это создаёт усиление напряжённости на одном из флангов группировки правительственных сил, штурмующих Дераа. Как события будут развиваться далее, увидим на этой неделе.* Группировка запрещена в РФ и в большинстве цивилизованных стран мира.** Группировка признана террористической и запрещена в странах англосаксонского мира (США, Великобритания, Канада и т.д.), в ряде стран ЕС, в Египте, Израиле, в большинстве стран «Лиги арабских государств» и в большинстве стран региона Персидского (Арабского) залива.*** Сунна – сборник благочестивых исламских повествований (о жизни Мухаммеда и т.д.), являющийся базой для вероучения мусульман-суннитов и отвергаемый мусульманами-шиитами. Автор: Михаил Сириец Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 98 Источник Похожие новости Неофициальная компенсация: истинная причина встречи Трампа и Путина Трамп нашёл управу на Эрдогана и российский ВПК? Кинозал. Голливуд – фабрика мифов о свободе воли. Часть 1

Кого нынче атакует НАТО: Россию или США? Северный морской путь: Быстрый рост и зависть США Важнейшая встреча пятилетия Новости партнеров