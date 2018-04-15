«Новые удары приведут к мировому хаосу»: Путин обсудил с Рухани ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Ирана Хасаном Рухани ситуацию в Сирии после ракетных ударов США и союзников. Российский лидер предупредил, что повторение этих действий со стороны западных стран вызовет хаос в международных отношениях. Вместе с тем, как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Москва намерена использовать все шансы, чтобы вывести нынешнюю ситуацию в отношениях с Западом из политического пике.

Президент России Владимир Путин и лидер Ирана Хасан Рухани обсудили по телефону ситуацию после ракетного удара США и союзников по Сирии. Разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

Главы государств констатировали, что эта противоправная акция наносит «серьёзный ущерб перспективам политического урегулирования в Сирии».

«Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что если подобные действия, совершаемые в нарушение Устава ООН, продолжатся, то это неминуемо приведёт к хаосу в международных отношениях», — сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры также обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе в целом, в частности обстановку в Йемене.

Обе стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии российско-иранского сотрудничества и расширении взаимовыгодных связей в торгово-экономической сфере.

Между тем, как сообщили в МИД России, Москва продолжает контактировать с США и другими странами, которые нанесли удар по Сирии.

«Каналы связи и обмена информацией, обмена сообщениями, которые позволяют лучше ориентироваться в происходящем и, как я надеюсь, всё-таки более точно оценивать намерения друг друга, эти каналы функционируют», — сказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.

Удары коалиции по Сирии

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по территории САР. Поводом для атаки послужили появившиеся 7 апреля сообщения о том, что в городе Дума в Восточной Гуте сирийскими войсками якобы было применено химическое оружие. В Минобороны России опровергли эти заявления, предоставив доказательства того, что появившееся видео «Белых касок» о так называемых последствиях химатаки было постановочным. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила в Дамаск специалистов для проведения расследования.

Тем не менее коалиция во главе с США не стала дожидаться выводов экспертов и нанесла ракетный удар по военным и гражданским объектам инфраструктуры Сирии. Всего было выпущено более 100 ракет по целям в Дамаске и других регионах. Силам сирийской ПВО удалось сбить 71 из них.

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США нанесли ракетный удар по Сирии вопреки собственному законодательству, заявил директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков. Впрочем, Россия способна ответить на силовое давление со стороны Америки, отметил дипломат.

«Американский миф о вхождении в эпоху их повсеместного и безраздельного доминирования существовал вряд ли больше десятка лет, а теперь уже точно разлетелся в клочья. Россия вернулась на свои исторически востребованные позиции одного из гарантов стабильности и справедливости в глобальных делах на основе международного права», — заявил Ермаков.

По его словам, рано или поздно американцам придётся начать договариваться с Россией. Москва же, отметил он, готова активизировать диалог с Вашингтоном.

Удар коалиции по Сирии

Reuters

Об уничтожении химоружия в Сирии

Как напомнил замглавы МИД Сергей Рябков, в США после ударов стали говорить о том, что им удалось нанести сокрушительный урон по военно-химическому арсеналу Сирии. При том, отметил он, что весь арсенал химического оружия в САР был уничтожен под международным контролем.

«Во-первых, где они нашли этот арсенал? Как я повторяю, всё было уничтожено под международным контролем с участием тех же самых американцев. Во-вторых, если арсенал остался, то где же тогда эта хвалёная эффективность американских военных и их ударов?» — заметил дипломат.

Он подчеркнул, что процесс уничтожения сирийского химоружия осуществлялся в режиме тесного сотрудничества вовлечённых стран, в том числе США. И по этому вопросу Москва и Вашингтон координировались в режиме реального времени.

«Поэтому мне абсолютно непонятны бесконечные, примитивные и ни на чём не основывающиеся информационные вбросы, которые делаются в том числе очень высокопоставленными лицами в США, о том, что Россия якобы что-то не выполнила», — сказал Рябков.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков

globallookpress.com

© Bai Xueqi/Xinhua

Факт уничтожения в Сирии химического оружия подтвердила ранее и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Химическое оружие в Сирии было уничтожено, и под этим подписалась Организация по запрещению химического оружия», — сказала она в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

Захарова подчеркнула, что химические вещества на территории Сирии применяют только боевики, что подтверждают неоднократные обнаружения сирийскими военными схронов с химвеществами в освобождённых от террористов районах.

При этом, как напомнила представитель внешнеполитического ведомства, проект российской резолюции по расследованию использования боевиками в Сирии химического оружия был отклонён несколько лет назад.

Резолюция США и союзников по Сирии

Тем временем США, Великобритания и Франция направили в Совбез ООН новый проект резолюции по Сирии для расследования применения химоружия в стране.

В ней Дамаск обвиняется в незаконном производстве, хранении и применении химического оружия. Кроме того, ставятся под сомнение существующие механизмы контроля за нераспространением запрещённых веществ.

Документ содержит призыв к обеспечению беспрепятственных поставок гумпомощи, прекращению огня и участию Дамаска в мирных переговорах под эгидой ООН без предварительных условий.

Помимо этого западные страны предлагают «проведение независимого расследования» сообщений о химатаках в Сирии.

Как отметил Сергей Рябков, Россия критически изучит проект этой резолюции.

«Мы будем критически смотреть на предложения западной тройки. Ничего для себя заранее не исключаем, если там будут разумные элементы, будем над ними работать. Но, к сожалению, в последнее время то, что раньше называлось культурой компромисса и общего знаменателя, просто начисто уничтожено пренебрежительным аррогантным подходом, который пронизывает буквально всё поведение представителей США, Великобритании, Франции в СБ ООН и на других площадках», — сказал он.

По мнению замглавы МИД РФ, найти разумный компромисс по проекту резолюции западных стран будет трудно.

«Сейчас обстановка в политическом плане крайне напряжённая, атмосфера исключительно наэлектризована, поэтому я ничего не буду предварять в качестве прогнозов. Мы будем спокойно, методично и профессионально работать, используя все шансы для выведения ситуации из нынешнего крайне опасного политического пике», — добавил Рябков.