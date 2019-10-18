Новые требования Киева: капитулируйте, иначе не будем выполнять Минские соглашения • 103 • Аналитика Не хочу быть царицею морскою

Украина в очередной раз отказалась от выполнения Минских договоренностей, выдвинув абсолютно невыполнимые условия (напомним, никаких условий Киев не имеет права выдвигать в принципе): расформировать ЛДНР, вернуть на Донбасс гривну, украинские политические партии и СМИ, вернуть Киеву национализированные предприятия (скорее, взятые под внешнее управление – национализация так и не состоялась), вернуть под украинский контроль границу между ЛДНР и Россией…









Фактически Киев предложил республикам капитулировать, взамен пообещав сильно не наказывать мирных жителей ЛДНР, но расправиться со всеми, кто воевал против Украины. Оснований для того, чтобы говорить с позиции силы, у Киева нет. Наоборот, вся эта бравада является очевидным признаком слабости президента Украины Зеленского, который попросту не обладает политической волей для того, чтобы честно и до конца выполнить хотя бы один пункт Минских договоренностей.



Украинцы даже не торгуются. Они в шаге от того, чтобы откровенно признаться, что на Банковой не собирались и не собираются выполнять Минские договоренности. Мешает лишь дипломатический этикет и обещания, которые дал Порошенко.



Эта музыка будет вечной?

Зеленскому и его людям пока не пришлось получать сводки о разгроме своих вооруженных сил и не пришлось садиться за стол переговоров, зная, что в противном случае противник утилизирует бригаду-другую и отожмет пару населенных пунктов. Им действия Порошенко в 2014 и 2015 году кажутся чуть ли не пораженчеством, за которое теперь приходится расплачиваться им, вновь и вновь возвращаясь к неприятному вопросу выполнения Минских договоренностей.



Зеленский, в принципе, не против бы выполнить какую-то часть этих договоренностей, чтобы заслужить имидж миротворца и наладить диалог с Москвой, но силовой блок недвусмысленно объяснил незадачливому комику, что это неприемлемо. В итоге остается только тянуть время, имитировать свою готовность к честной игре, одновременно делая все, чтобы сорвать встречу в нормандском формате. Благо из стран-гарантов «Минска» никто пока не приложил ни малейших усилий, чтобы принудить Киев к миру.



Украине не нужен Донбасс

Вся проблема в том, что Зеленскому и его свите нужен мир, но не нужен Донбасс, по крайней мере, в том формате, который прописан в Минских договоренностях. Если бы регион можно было вернуть на своих условиях… Было бы неплохо повысить свой рейтинг, вернув край в состав Украины и вдоволь напиться крови, расправляясь над сепаратистами. Да, было бы здорово объявить себя победителем России и отвлечь внимание украинцев от их тощих кошельков чередой показательных процессов над функционерами ЛДНР. Да, украинские олигархи порадовались бы возвращению своих активов.



Правда, радость от полученных политических дивидендов существенно омрачалась бы необходимостью выплачивать жителям Донбасса пенсии и пособия (сегодня их получает где-то 50% пенсионеров), обеспечивать Луганск и Донецк электричеством и газом, хотя бы номинально вкладываться в восстановление пострадавшей от войны инфраструктуры. На все это у Киева просто нет денег, а налоговые поступления, которые Киев получил бы после возвращения заводов и шахт украинским олигархам, едва ли покрыли бы эти расходы.



Что же касается предполагаемого «Минском» формата, то он в Киеве не устраивает вообще никого. Поэтому ждать от Украины выполнения обещанного не имеет смысла, по крайней мере, до тех пор, пока подразделения ВСУ не оказались в очередном котле, что, учитывая трусливую манеру украинцев обстреливать издалека, избегая прямого контакта, едва ли возможно.



Путинслил#

Все бы ничего, если бы не планомерные обстрелы населенных пунктов, находящихся на линии разграничения: если в обозримом будущем ситуация не изменится (а с чего бы ей меняться?), то ЛНР и ДНР потеряют еще несколько поселков, а значит, тысячи или даже десятки тысяч людей останутся без крова или покинут республики.



В остальном жизнь идет своим чередом, и для сотен тысяч жителей Новороссии «Минск» сегодняшний практически ничем не отличается от прошлогоднего: вялотекущая война и туманные перспективы, обильно унавоженные болтовней политиков и говорящих голов.



Последним, кстати, приходится достаточно трудно. Еще недавно они торжествующе объясняли своей пастве, что Москва договорилась с Киевом и вот-вот сбагрит надоевший Донбасс Украине. Теперь же приходится выдумывать новую парадигму, которая объяснила бы, почему Киев не спешит принимать Луганск и Донецк в свои удушающие объятия. Впрочем, переживать за них излишне. Нет такой глупости, которой побрезгует караул-патриот в своем стремлении обосновать, почему Путинслил# и все мы скоро пропадем. Украина в очередной раз отказалась от выполнения Минских договоренностей, выдвинув абсолютно невыполнимые условия (напомним, никаких условий Киев не имеет права выдвигать в принципе): расформировать ЛДНР, вернуть на Донбасс гривну, украинские политические партии и СМИ, вернуть Киеву национализированные предприятия (скорее, взятые под внешнее управление – национализация так и не состоялась), вернуть под украинский контроль границу между ЛДНР и Россией…Фактически Киев предложил республикам капитулировать, взамен пообещав сильно не наказывать мирных жителей ЛДНР, но расправиться со всеми, кто воевал против Украины. Оснований для того, чтобы говорить с позиции силы, у Киева нет. Наоборот, вся эта бравада является очевидным признаком слабости президента Украины Зеленского, который попросту не обладает политической волей для того, чтобы честно и до конца выполнить хотя бы один пункт Минских договоренностей.Украинцы даже не торгуются. Они в шаге от того, чтобы откровенно признаться, что на Банковой не собирались и не собираются выполнять Минские договоренности. Мешает лишь дипломатический этикет и обещания, которые дал Порошенко.Зеленскому и его людям пока не пришлось получать сводки о разгроме своих вооруженных сил и не пришлось садиться за стол переговоров, зная, что в противном случае противник утилизирует бригаду-другую и отожмет пару населенных пунктов. Им действия Порошенко в 2014 и 2015 году кажутся чуть ли не пораженчеством, за которое теперь приходится расплачиваться им, вновь и вновь возвращаясь к неприятному вопросу выполнения Минских договоренностей.Зеленский, в принципе, не против бы выполнить какую-то часть этих договоренностей, чтобы заслужить имидж миротворца и наладить диалог с Москвой, но силовой блок недвусмысленно объяснил незадачливому комику, что это неприемлемо. В итоге остается только тянуть время, имитировать свою готовность к честной игре, одновременно делая все, чтобы сорвать встречу в нормандском формате. Благо из стран-гарантов «Минска» никто пока не приложил ни малейших усилий, чтобы принудить Киев к миру.Вся проблема в том, что Зеленскому и его свите нужен мир, но не нужен Донбасс, по крайней мере, в том формате, который прописан в Минских договоренностях. Если бы регион можно было вернуть на своих условиях… Было бы неплохо повысить свой рейтинг, вернув край в состав Украины и вдоволь напиться крови, расправляясь над сепаратистами. Да, было бы здорово объявить себя победителем России и отвлечь внимание украинцев от их тощих кошельков чередой показательных процессов над функционерами ЛДНР. Да, украинские олигархи порадовались бы возвращению своих активов.Правда, радость от полученных политических дивидендов существенно омрачалась бы необходимостью выплачивать жителям Донбасса пенсии и пособия (сегодня их получает где-то 50% пенсионеров), обеспечивать Луганск и Донецк электричеством и газом, хотя бы номинально вкладываться в восстановление пострадавшей от войны инфраструктуры. На все это у Киева просто нет денег, а налоговые поступления, которые Киев получил бы после возвращения заводов и шахт украинским олигархам, едва ли покрыли бы эти расходы.Что же касается предполагаемого «Минском» формата, то он в Киеве не устраивает вообще никого. Поэтому ждать от Украины выполнения обещанного не имеет смысла, по крайней мере, до тех пор, пока подразделения ВСУ не оказались в очередном котле, что, учитывая трусливую манеру украинцев обстреливать издалека, избегая прямого контакта, едва ли возможно.Все бы ничего, если бы не планомерные обстрелы населенных пунктов, находящихся на линии разграничения: если в обозримом будущем ситуация не изменится (а с чего бы ей меняться?), то ЛНР и ДНР потеряют еще несколько поселков, а значит, тысячи или даже десятки тысяч людей останутся без крова или покинут республики.В остальном жизнь идет своим чередом, и для сотен тысяч жителей Новороссии «Минск» сегодняшний практически ничем не отличается от прошлогоднего: вялотекущая война и туманные перспективы, обильно унавоженные болтовней политиков и говорящих голов.Последним, кстати, приходится достаточно трудно. Еще недавно они торжествующе объясняли своей пастве, что Москва договорилась с Киевом и вот-вот сбагрит надоевший Донбасс Украине. Теперь же приходится выдумывать новую парадигму, которая объяснила бы, почему Киев не спешит принимать Луганск и Донецк в свои удушающие объятия. Впрочем, переживать за них излишне. Нет такой глупости, которой побрезгует караул-патриот в своем стремлении обосновать, почему Путинслил# и все мы скоро пропадем. Егор Махов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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