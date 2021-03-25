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Новые требования к кандидатам в президенты и депутаты: Госдума приняла поправки к избирательному законодательству

25 марта 2021, 00:40  •  72 • В России
Госдума в окончательном чтении приняла документ о приведении законодательства о выборах и референдумах в соответствие с поправками к Конституции. В частности, уточняются требования к кандидатам в президенты РФ и депутаты парламента. С десяти до 25 лет постоянного проживания в России повышается минимальное требование к желающим стать президентом страны. Кроме того, вводится запрет на наличие иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране для кандидата на высшую должность. Требование о постоянном проживании в РФ теперь обязательно и для избирающихся в Госдуму. Дополняется и перечень оснований, по которым гражданин России не имеет права стать депутатом.
 
РИА Новости © Алексей Майшев
 

В среду, 24 марта, Госдума в третьем чтении приняла законопроект о приведении в соответствие с поправками к Конституции РФ законодательства о выборах и референдумах. В частности, документ уточняет требования, которые предъявляются к кандидатам в президенты страны и депутаты нижней палаты парламента.

Так, президентом России может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, «не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства».

Уточняется, что это требование не распространяется на граждан РФ, ранее имевших гражданство государства «которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом» и постоянно проживавших на этой территории.

До принятия поправок п. 2 ст. 81 Конституции предусматривал ограничение по сроку постоянного проживания в России для кандидатов на пост президента не менее десяти лет, а также не учитывал возможного наличия у них иностранного гражданства.

Президентом России можно быть избранным не более чем на два срока, однако это ограничение не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу поправок в основной закон.

Принятый Госдумой документ также вносит в ряд законодательных актов уточнения, связанные с закреплением в Конституции наименования должности «сенатор РФ», применимого к членам Совета Федерации.

Кроме того, в закон о выборах депутатов Госдумы вносятся несколько поправок. Согласно одной из них, в нижнюю палату парламента может быть избран гражданин РФ, который на момент голосования достиг 21 года и постоянно проживает в России (ранее последнее условие не было законодательно зафиксировано).

Дополняется и перечень оснований, по которым гражданин РФ не имеет права стать депутатом. Документ фиксирует перечень преступлений, осуждённый за совершение которых и имеющий неснятую или непогашенную судимость не может быть избран депутатом, — это ограничение действует до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

Принятые поправки также вводят возрастной ценз на должность председателя Центральной избирательной комиссии — им может быть россиянин не моложе 30 лет. Ранее этого уточнения не было.

По словам председателя думского комитета по контролю и регламенту Ольги Савастьяновой, принятый закон устраняет правовую неопределённость и синхронизирует нормы избирательного права. Теперь документ рассмотрят в Совете Федерации.

  • Пленарное заседание Госдумы
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Госдумы РФ

В ходе пленарного заседания лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обсудить возможное введение дополнительных ограничений для кандидатов на должность президента России. По его словам, речь идёт об определённых требованиях к их здоровью, а также о необходимости прохождения ими военной службы.

«Как можно быть верховным главнокомандующим, если ни дня не служил в армии? Поэтому непрохождение воинской службы тоже должно быть основанием для отказа в регистрации», — заявил политик.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить эти инициативы, констатировав, что, когда речь идёт об армейской службе, некоторые россияне «ищут белый билет, ищут заболевания всевозможные», однако «как только речь идёт о власти, они уже здоровые».

«Если присягу не принимали, в армии не служили, как стране будут служить?» — отметил спикер.

«Ваши предложения очень интересны, правильно было бы их дополнительно обсудить и, возможно, дальше уже искать решения по имплементации, реализации этих норм», — цитирует его «Парламентская газета».

Володин добавил, что устроить дискуссию вокруг подобных инициатив было бы правильно и на международных площадках, поскольку это могло бы снять определённые проблемы и в Европе, и в Соединённых Штатах.

«В США видите, что происходит из-за того, что этих норм у них нет. Люди… нездоровые, откровенно говоря, случайные, попадают во главу этих государств, потом все страны становятся заложниками этой их политики», — добавил спикер Госдумы.

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