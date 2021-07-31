Новые случаи африканской чумы свиней в Южной Осетии связаны с работой в Грузии центра Лугара

Россия окружена десятками подконтрольных Пентагону биолабораторий

«Поступающие в КГБ Южной Осетии материалы свидетельствуют о формирующихся угрозах безопасности в санитарно-эпидемиологической и экономической сферах Республики. Так, в июле… в отдельных селах приграничной полосы Цхинвальского района зафиксированы случаи падежа свиней от африканской чумы (АЧС)…. Аналогичная ситуация наблюдалась в 2016 и 2017 годах, когда единичные случаи гибели свиней от АЧС переросли в масштабную эпизоотию. Тогда погибло более 1000 животных, нанесен существенный ущерб сельскому хозяйству республики», – говорится в сообщении республиканского Комитета государственной безопасности от 20 июля.

Из районов Южной Осетии, где зарегистрированы случаи АЧС (Цхинвальский и Ленингорский), запрещен вывоз сельхозпродукции. Жители населенных пунктов, где отмечены случаи падежа свиней, не смогут заниматься свиноводством на протяжении трех лет. Там, где появляется АЧС, надо истребить все поголовье, в том числе здоровое.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал Игорь Кириллов сообщал, что именно с территории Грузии в 2007-2018 годах распространилась на Южную Осетию, Россию, страны Европы и Китай африканская чума свиней. «В регионе дислокации Центра Лугара особенно сильно ухудшается ситуация по заболеваниям, которые распространяются насекомыми-переносчиками», – заявил генерал. Он ссылался на данные Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, согласно которым ареал различных видов комаров, которые прежде встречались только в Грузии и других южных странах, теперь сместился на территорию ряда регионов РФ.

Наш сайт писал, что США создали военные биолаборатории в 25 странах мира. В конце 1991 года Конгресс США утвердил Программу совместного уменьшения угрозы (Cooperative Threat Reductio, CTR), известную по фамилиям её инициаторов, американских сенаторов Нанна и Лугара, которая реализуется Агентством по уменьшению угрозы (Defense Threat Reduction Agency, DTRA) при Пентагоне. Россию окружили десятками подконтрольных Пентагону референс-лабораторий, расположенных на Украине, в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии и Узбекистане.

По сути, эти бывшие советские республики превращены в полигоны, на которых американские военные медики из лабораторий Форт-Детрика (Мэриленд, США) испытывают особо опасные инфекции.

Форт-Детрик – центр биологических исследований армии США, прозванный «лабораторией смерти». Это главный центр Пентагона, где совершенствуются известные и создаются новые возбудители эпидемических и прочих тяжких заболеваний. Курирует эти исследования военная разведка РУМО.

Жемчужина в боевой вирусной короне Пентагона – Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара, расположенный в 17 километрах от американской авиабазы Вазиани под Тбилиси (до 30 июня 2001 г. – 137-я военная база Министерства обороны России). В третий уровень этой лаборатории попадают только граждане США – военные биологи, имеющие допуск к секретной информации.

Центр Лугара. Фото: e-news

В контрактных обязательствах подрядчиков центра Лугара есть исследования штаммов сибирской язвы и туляремии, вирусных заболеваний, включая геморрагическую лихорадку Крым-Конго, сбор биообразцов для экспериментов. Большая часть работ передана частным компаниям. В центре Лугара работают три из них – CH2M Hill, Battelle и Metabiota. Кроме Пентагона, эти компании проводят биологические исследования для ЦРУ.

«Отсутствие какой-либо официальной информации об АЧС в приграничных селах сопредельного государства, позволяет заключить, что грузинская сторона намеренно замалчивает факты данного заболевания животных на своей территории, поскольку эта болезнь – потенциально глобальная инфекция, распространяющаяся очень быстро, в том числе насекомыми-переносчиками», – отмечает КГБ Южной Осетии.

Обвинения, выдвинутые Комитетом госбезопасности Южной Осетии против грузинских властей, подтверждаются расследованием, которое провела болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева. По ее данным, Пентагон ведет ряд проектов по созданию генно-модифицированных насекомых, грызунов и бактерий. Следующим шагом будет создание организмов, которые могут противостоять определенным температурам, менять место обитания и источники питания.

По данным болгарской журналистки, для распыления биологического оружия в Пентагоне разработали биоаэрозольные распылители под названием Micronair, уже принятые на вооружение.

В октябре 2018 года журнал Американской ассоциации содействия развитию науки Science опубликовал статью под названием «Сельскохозяйственные исследования или новая система биологического оружия?», подписанную пятью учеными из Университета Монпелье (Франция), Института эволюционной биологии Макса Планка (Германия) и Фрайбургского университета (Германия). Они предположили, что в рамках проекта Управления перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) «Насекомые-союзники» (Insect Allies) насекомые могут быть использованы для распространения генно-модифицированных вирусов в нарушение Конвенции о биологическом оружии.

Европейские ученые считают, что эти разработки вряд ли могут быть применимы в сельском хозяйстве и, возможно, являются «попыткой разработать биологические агенты и средства их доставки для враждебных целей».

Менеджер пентагоновского проекта «Насекомые-союзники» Блейк Бекстайн в интервью The Washington Post признал, что ряд технологий, разрабатываемых в рамках программы Insect Allies, может иметь «двойное назначение» и применяться как в целях обороны, так и для атаки. В свою очередь профессор Силья Вёнеки (Германия) заявила, что мирная направленность этой программы сомнительна, поскольку «использовать насекомых для распространения болезней – это классическое биооружие».

С территории Грузии уже не раз распространялись вирусные инфекции. В 2014 году в центре Лугара был построен специальный завод по разведению насекомых и начат проект Sandfly («Песчаная муха»). Это кровососущее насекомое встречается на Филиппинах, а в 2015 году песчаные мухи атаковали Тбилиси и соседний Дагестан. В том же году DTRA начала проект «Вирусы и другие арбовирусы в Грузии» (вирусы, распространяемые комарами и клещами), после чего в Грузии впервые обнаружились тропические комары видов Aedes Albopictus и Aedes Aegypti. Оба типа комаров являются переносчиками желтой лихорадки, острой тропической лихорадки, лихорадки чикунгуньи и вируса Зика. Те же комары Aedes albopictus, по данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, появились в российском Краснодаре и на севере Турции.

В апреле 2021 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь обратили внимание мировой общественности на опасность, исходящую от американских биолабораторий. Проникновение африканской чумы свиней из Грузии в Южную Осетию показывает, что с тех пор опасность не стала меньше.