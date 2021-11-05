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Новые штрафы в России: За что придётся заплатить

05 ноября 2021, 03:25  •  42 • Политика
Кодекс об административных правонарушениях будет обновлён. Рассказываем, какие новые штрафы появятся в самом скором времени.
Проект кодекса - третий по счёту. Разработкой занимались в Министерстве юстиции России. Как отмечает "Парламентская газета", в очередной версии кодекса были учтены запросы регионов России, а обобщением предложений занимались на площадке Совета Федерации.
Итак, что нового? Например, вводится штраф за отказ уничтожать сорняки. Кроме того, карать будут за фальсифицирование потребительских товаров. Также в перечне новинок наказания за шум по ночам и мойку машин в неположенном месте. Кроме того, по-новому будут наказывать за парковку в зелёной зоне или на детских площадках.
Штраф за оборот фальсификата существовал и ранее. В новой редакции речь идёт уже о производстве, и сумма штрафа окажется довольно высокой - 50 тысяч рублей для физлиц и до 1 млн рублей для юрлиц. Первый замглавы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова отметила, что это принципиально новая статья, которая важна для регулирования.
На муниципальном уровне появится возможность наказывать за борщевик и амброзию полыннолистную. Санкции включены в новую редакцию статьи 16.9. Штрафы будут от 5 тысяч рублей для физлиц до 40 тысяч рублей для юрлиц.
Шум в ночное время обойдётся от 1 до 2 тысяч рублей. Кроме того, от 1 до 3 тысяч рублей предложат заплатить за парковку на газоне или на детской площадке. И по 3 тысячи рублей каждый раз будут платить лихачи.

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