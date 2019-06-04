Новые шаги по дерусификации Украины • 30 • Аналитика «Язык станет обязательным…»

Мало кто даже на Украине в 2018 году обращал внимание на законопроект «О функционировании украинского языка как государственного». Цинизм данного проекта и его явная провокационность позволяли надеяться, что он так и останется на бумаге. Но действительность превзошла самые смелые ожидания украинских националистов, потому что неожиданная победа на выборах В. А. Зеленского смешала карты, заставив объединиться все антироссийские силы и правительства, и думы. В результате в спешном порядке были приняты сразу два скандальных закона, направленных не столько против России, сколько против русскоязычных граждан Украины. Первый из них – закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», был принят 25 апреля 2019 г., и предусматривает использование его практически во всех сферах жизни.







Митинг украинских националистов



Согласно документу:



«Язык станет обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. На нем должны будут говорить в суде, армии, органах правопорядка, рекламе, в ходе предвыборной кампании и проведения референдумов».



Как я имел возможность убедиться недавно (см. статью «Реквием по русскоязычной Украине»), огромное количество граждан Украины украинский язык до сих практически не знает. А те из них, что все-таки используют его в общении, изъясняются на хорошо понятном любому русскоязычному человеку суржике и даже испытывают некоторые трудности в восприятии так называемого литературного украинского языка из телевизора. Понятно, что этот закон во многих регионах будет саботироваться изо всех, но какой простор открывается теперь для террора русскоязычных граждан всевозможными «активистами»! Которые будут устраивать «рейды» по больницам, школам, детским садам, магазинам и рынкам и писать доносы во все инстанции.



Реформа правописания и потеря родового имени

22 мая 2019 г. правительство Украины пошло еще дальше, утвердив другой скандальный законопроект – «О новом украинском правописании». Согласно статье 41 закона «О функционировании украинского языка как государственного», по правилам нового украинского правописания названия объектов топонимики теперь должны передаваться в официальных документах, средствах массовой информации, картографических, справочных, энциклопедических, учебных и других изданиях «с помощью букв соответствующего алфавита по звучанию на украинском языке, с учетом особенностей украинской фонетики и правописания». Предусмотрены штрафы за его неисполнение. Попробуйте теперь в какой-нибудь официальной бумажке вместо «Кыйив» написать «Киев»! И это еще «мягкий» вариант, ведь первоначально планировалось уголовное наказание – до 6 месяцев тюремного заключения «за публичное унижение и пренебрежение к государственному языку». Закон о новом правописании вносит изменения в написание фамилий (раздел «Фамилии с прилагательными суффиксами и окончаниями»):



«Прилагательные окончания русских фамилий передаём так: -ый через -ий; -ий после твёрдого согласного — через -ий, после мягкого согласного — через -ій; -ая, -яя — через -а, -я: Бєлий, Островський, Крайній; Бєла, Островська, Крайня. Окончания -ой передаём через -ий: Донськúй, Крутúй, Луговськúй, Полевúй, Соловйо́в-Сєдúй, Боси́й, Трубецькúй, але Толстóй (Толстá)».



А потеря фамилии – это, между прочим, потеря родового имени. Человек, согласившийся на такое изменение, теряет корни, становится «Иваном, имени и родства своего не помнящим» – это официальная формулировка, которая применялась в Российской империи к уголовникам, скрывающим имя, и самозванцам. Всегда и во все времена лишь женщинам дозволялось брать фамилию мужа, становясь частью его семьи – но это потому, что тогда законы всех стран, как правило, не считали женщину полноценным и дееспособным человеком, и права по ее защите передавались супругу.



Был Зеленский, да сплыл

Новоизбранный президент, ставший надеждой русскоязычных граждан Украины, обещал оспорить первый из этих законов в конституционном суде, но уже отказался от своих намерений. Более того, он уже сменил написание своей фамилии: теперь он «Зеленський». Но для украинских националистов этого недостаточно. П. Розенко, вице-премьер правительства Украины, откровенно написал в соцсетях:



«Один «фунт» для одного президента уже отменял закон об украинском языке и писал новый. Судьба этих проходимцев известна: огребли, и за «поребрик», а украинский язык был, есть и будет. Даже не думайте. Можем повторить».



А депутаты львовской рады 28 мая официально потребовали от президента во время официальных выступлений говорить только на украинском языке — потому, что он «нарушает права граждан (видимо, граждан Галиции) на получение информации и её понимание».



Так что какие там реформы, какие преобразования: пану Зеленськiму надо срочно за учебники садиться!





Запах горящих шин

Впрочем, чего ожидать от президента, который трусливо оставляет без последствий угрозы и государственного переворота, и физической расправы.



Д. Ярош:



«Зеленский в своей инаугурационной речи говорил, что готов потерять рейтинги, популярность, должность… Нет, он потеряет жизнь. Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике – если предаст Украину и тех людей, которые на Революции и Войне погибли».



А. Парубий:



«Вы думаете, что это в воздухе запах реванша, – принюхайтесь! Это запах горящих шин».



В защиту… английского

Единственное заявление, направленное против нового закона, сделал почетный президент Киевской школы экономики Т. Милованов, но защищает сей отважный человек не русский язык, а английский:



«Если Украине не нужны современные экономисты, то это право Украины. Но превращать экономическое образование в Киевской школе экономики в цирк мы не будем… никому в мире и в Украине не нужны экономисты, обучающиеся на украинском».



Думается, что говорил все это он с согласия высокопоставленных родителей, чьи чада обучаются в данном вузе: немного поразмыслив, они пришли к вполне закономерному выводу, что за 4 000 евро в год их детям все же нужен настоящий диплом, а не фантик от шоколадной конфетки фабрики Петра Порошенко. И потому месть украинских нацистов ему не грозит.



Ничего нового

В принципе, ничего принципиально нового украинские нацисты придумать не смогли. В Латвии, например, согласно закону о государственном языке, имена и фамилии были насильственно изменены у более чем миллиона человек. В Литве «репрессируются не только русские, но также и польские фамилии». В частности, запрещены фамилии с использованием буквы W – на том основании, что её нет в литовском алфавите. В Эстонии некоторые русские фамилии запрещены «из-за сложного или не соответствующего употреблению эстонского языка написания или произношения, либо общеязыкового значения». Кроме того, имеется «черный список» «слишком распространённых» фамилий, которые нельзя получить без специального разрешения (например, после свадьбы или усыновления). Практически все фамилии из этого списка – русские. Но, согласитесь, на Украине такая ситуация ещё совсем недавно считалась абсолютно невозможной. Впрочем, «звоночки» были уже и в советское время. Вспомните, например, мультфильмы 70-х годов студии «Киевнаучфильм» «про казаков» (как они в футбол и хоккей играли, олимпийцами стали, мушкетерам помогали и так далее). Лично меня уже тогда шокировал дикий национализм этих поделок, в которых "украинские" казаки неизменно были лучше всех: немцев, французов, англичан.



Психология ответного удара и его влияние на развитие вооружений

Кадр из мультфильма 1978 года «Как казаки олимпийцами стали» (и всех победили, естественно)



Вспоминается также студент (из Симферополя!), с которым я был знаком по общежитию: в начале 80-х годов он всем на полном серьезе доказывал, что Украина имеет все необходимые ресурсы для самостоятельного существования и, если бы она была независимой… Далее шли фантазии в стиле «Новых Васюков». В то время ни он, ни я не знали, что Украина – дотационная республика, каждый житель которой безвозмездно получал из союзного бюджета около тысячи долларов в год – мало, конечно, вот эстонцы и латыши получали по 20 тысяч, а грузины – по 30 тысяч долларов (донорами были РСФСР, Казахстан и Белоруссия). Вспоминаются и киевские коллеги, которые, некоторое время после распада СССР неизменно по телефону или при личной встрече приветствовали нас «шутливой» фразой: «Ну, что, москали, оголодали без нас?» Не подозревая, что очень скоро некоторым из них придется ехать работать не по специальности из «сытой» Украины в «голодную» Россию.



Думается, что и закон «О функционировании украинского языка как государственного» – ещё не последнее слово украинских нацистов. Они уже давно продвигают инициативу о переходе на латинский алфавит, который «приблизит Украину к Европе». В соцсетях не первый год идет кампания под лозунгом "Перейду на латинку — врятую украïнську мову". Некий Станислав Речинский, журналист из Киева, заявил:



«Чем дальше от РФ — тем лучше. Это поколение должно оставить потомкам границу, жесткий визовый режим, "китайскую стену" и сильнейший заряд ненависти к московитам как носителям антиукраинской идеологии. Ненависть, скажете вы, — это плохо. Нет, это хорошо».



В принципе, ничего нового, жалкий плагиат спорных законов Молдовы, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана и примкнувшего к ним Казахстана. В Молдавии, например, закон «О возврате молдавскому языку латинской графики», принятый Верховным Советом МССР 31 августа 1989 г., стал одной из причин вооруженного конфликта в Приднестровье.



В Узбекистане президент Ислам Каримов в 1993 г. подписал закон «О введении узбекского алфавита, основанного на латинской графике». Предполагалось, что переход на новый алфавит будет завершен к 2000 г., но полной отмены кириллицы не удалось добиться до сих пор. На латинский язык полностью переведена система образования, делопроизводство – частично, но большинство газет, журналов и около 70 % книг выходят на кириллице.



В Туркменистане подобный закон был принят в 1993 г., официальную документацию на латинскую графику удалось перевести к 2000 году. Уровень образования, по мнению всех специалистов, упал. Школьникам, которые не знают теперь кириллицу, все равно приходится изучать ее в старших классах.



Эти недружественные действия политиков центральноазиатских государств стали одной из причин массового исхода из них русскоязычных граждан.



В Азербайджане переход на латинский алфавит осуществлялся с 1992 по 2001 гг.



И Нурсултан Назарбаев тоже сделал всем «прощальный подарок», подписав 6 октября 2017 г. указ, согласно которому казахский алфавит к 2025 г. должен быть полностью переведен с кириллицы на латиницу. Нацисты на Украине воодушевились: Казахстан сделал шаг в формате «геть від Москви!» И утверждают, что Украина «не хуже». Российские правители и депутаты мило улыбаются и делают вид, что ничего особенного не происходит. Точно так же ничего не происходило, когда на украинских стадионах и улицах молодые парни и девушки прыгали под крики «Кто не скачет – тот москаль» и «москаляку – на гиляку». А российские послы в Киеве, не умеющий без мата связать и трех слов «златоуст» В. Черномырдин и «оптимизатор» российской системы здравоохранения М. Зурабов, слали в Москву депеши в стиле «всё хорошо, прекрасная маркиза».



Впрочем, мы ведь и сами некоторое время жили в стране «победившего майдана» – у нас тоже шла «декоммунизация»: сносились памятники, переименовывались города, улицы, станции метро… У нас стал классиком бездарный графоман и матерый фальсификатор А. Солженицын и чуть не стал героем предатель А. Власов. Казалось бы, мы вылечились от этой заразы – но, увы, не совсем. Недавно мне удалось пообщаться в неформальной обстановке с двумя семьями – из Керчи и Феодосии. Они сказали, что после «крымской весны» многие были неприятно удивлены, узнав, что в России до сих пор официально не осужден (хотя бы на словах) Ельцин, разваливший великую страну и ещё раз «подаривший» Крым Украине. И что в России, оказывается, есть огромный Ельцинский центр, десятиметровый мраморный памятник, названные в его честь библиотека и улица, университет его имени…





Памятник Ельцину у Ельцин-центра в Екатеринбурге



И тогда в Крыму были разговоры: как можно бороться против ельцинского наследия, не осуждая его? Может быть, нас не всерьез нас присоединяют? И следующий президент «подарит обратно»?











Но именно теперь, сказали они, не после водной, продовольственной и энергетической блокад (которые симпатий к Украине, мягко говоря, не прибавили), а после принятия фактически запрещающих русский язык законов, вопрос о возвращении Крыма в состав Украины закрыт навсегда: если Россия захочет уйти, они не позволят вывезти оружие и будут сражаться с нацистами до конца. Даже самые равнодушные и аполитичные люди (независимо от национальности — хоть украинцы, хоть татары) в такую Украину не пойдут никогда.



А что же русскоязычные граждане Украины? Будут ли они бороться за свои права? Нуждаются они в нашей поддержке и в нашем сочувствии? Или им все равно? Невозможно, да и не нужно хоть как-то помогать людям, отказавшимся от борьбы.





Харьков





Одесса





Николаев. Возмутивший националистов анонимно установленный биллборд Мало кто даже на Украине в 2018 году обращал внимание на законопроект «О функционировании украинского языка как государственного». Цинизм данного проекта и его явная провокационность позволяли надеяться, что он так и останется на бумаге. Но действительность превзошла самые смелые ожидания украинских националистов, потому что неожиданная победа на выборах В. А. Зеленского смешала карты, заставив объединиться все антироссийские силы и правительства, и думы. В результате в спешном порядке были приняты сразу два скандальных закона, направленных не столько против России, сколько против русскоязычных граждан Украины. Первый из них – закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», был принят 25 апреля 2019 г., и предусматривает использование его практически во всех сферах жизни.Согласно документу:Как я имел возможность убедиться недавно (см. статью «Реквием по русскоязычной Украине»), огромное количество граждан Украины украинский язык до сих практически не знает. А те из них, что все-таки используют его в общении, изъясняются на хорошо понятном любому русскоязычному человеку суржике и даже испытывают некоторые трудности в восприятии так называемого литературного украинского языка из телевизора. Понятно, что этот закон во многих регионах будет саботироваться изо всех, но какой простор открывается теперь для террора русскоязычных граждан всевозможными «активистами»! Которые будут устраивать «рейды» по больницам, школам, детским садам, магазинам и рынкам и писать доносы во все инстанции.22 мая 2019 г. правительство Украины пошло еще дальше, утвердив другой скандальный законопроект – «О новом украинском правописании». Согласно статье 41 закона «О функционировании украинского языка как государственного», по правилам нового украинского правописания названия объектов топонимики теперь должны передаваться в официальных документах, средствах массовой информации, картографических, справочных, энциклопедических, учебных и других изданиях «с помощью букв соответствующего алфавита по звучанию на украинском языке, с учетом особенностей украинской фонетики и правописания». Предусмотрены штрафы за его неисполнение. Попробуйте теперь в какой-нибудь официальной бумажке вместо «Кыйив» написать «Киев»! И это еще «мягкий» вариант, ведь первоначально планировалось уголовное наказание – до 6 месяцев тюремного заключения «за публичное унижение и пренебрежение к государственному языку». Закон о новом правописании вносит изменения в написание фамилий (раздел «Фамилии с прилагательными суффиксами и окончаниями»):А потеря фамилии – это, между прочим, потеря родового имени. Человек, согласившийся на такое изменение, теряет корни, становится «Иваном, имени и родства своего не помнящим» – это официальная формулировка, которая применялась в Российской империи к уголовникам, скрывающим имя, и самозванцам. Всегда и во все времена лишь женщинам дозволялось брать фамилию мужа, становясь частью его семьи – но это потому, что тогда законы всех стран, как правило, не считали женщину полноценным и дееспособным человеком, и права по ее защите передавались супругу.Новоизбранный президент, ставший надеждой русскоязычных граждан Украины, обещал оспорить первый из этих законов в конституционном суде, но уже отказался от своих намерений. Более того, он уже сменил написание своей фамилии: теперь он «Зеленський». Но для украинских националистов этого недостаточно. П. Розенко, вице-премьер правительства Украины, откровенно написал в соцсетях:А депутаты львовской рады 28 мая официально потребовали от президента во время официальных выступлений говорить только на украинском языке — потому, что он «нарушает права граждан (видимо, граждан Галиции) на получение информации и её понимание».Так что какие там реформы, какие преобразования: пану Зеленськiму надо срочно за учебники садиться!Впрочем, чего ожидать от президента, который трусливо оставляет без последствий угрозы и государственного переворота, и физической расправы.Д. Ярош:А. Парубий:Единственное заявление, направленное против нового закона, сделал почетный президент Киевской школы экономики Т. Милованов, но защищает сей отважный человек не русский язык, а английский:Думается, что говорил все это он с согласия высокопоставленных родителей, чьи чада обучаются в данном вузе: немного поразмыслив, они пришли к вполне закономерному выводу, что за 4 000 евро в год их детям все же нужен настоящий диплом, а не фантик от шоколадной конфетки фабрики Петра Порошенко. И потому месть украинских нацистов ему не грозит.В принципе, ничего принципиально нового украинские нацисты придумать не смогли. В Латвии, например, согласно закону о государственном языке, имена и фамилии были насильственно изменены у более чем миллиона человек. В Литве «репрессируются не только русские, но также и польские фамилии». В частности, запрещены фамилии с использованием буквы W – на том основании, что её нет в литовском алфавите. В Эстонии некоторые русские фамилии запрещены «из-за сложного или не соответствующего употреблению эстонского языка написания или произношения, либо общеязыкового значения». Кроме того, имеется «черный список» «слишком распространённых» фамилий, которые нельзя получить без специального разрешения (например, после свадьбы или усыновления). Практически все фамилии из этого списка – русские. Но, согласитесь, на Украине такая ситуация ещё совсем недавно считалась абсолютно невозможной. Впрочем, «звоночки» были уже и в советское время. Вспомните, например, мультфильмы 70-х годов студии «Киевнаучфильм» «про казаков» (как они в футбол и хоккей играли, олимпийцами стали, мушкетерам помогали и так далее). Лично меня уже тогда шокировал дикий национализм этих поделок, в которых "украинские" казаки неизменно были лучше всех: немцев, французов, англичан.Вспоминается также студент (из Симферополя!), с которым я был знаком по общежитию: в начале 80-х годов он всем на полном серьезе доказывал, что Украина имеет все необходимые ресурсы для самостоятельного существования и, если бы она была независимой… Далее шли фантазии в стиле «Новых Васюков». В то время ни он, ни я не знали, что Украина – дотационная республика, каждый житель которой безвозмездно получал из союзного бюджета около тысячи долларов в год – мало, конечно, вот эстонцы и латыши получали по 20 тысяч, а грузины – по 30 тысяч долларов (донорами были РСФСР, Казахстан и Белоруссия). Вспоминаются и киевские коллеги, которые, некоторое время после распада СССР неизменно по телефону или при личной встрече приветствовали нас «шутливой» фразой: «Ну, что, москали, оголодали без нас?» Не подозревая, что очень скоро некоторым из них придется ехать работать не по специальности из «сытой» Украины в «голодную» Россию.Думается, что и закон «О функционировании украинского языка как государственного» – ещё не последнее слово украинских нацистов. Они уже давно продвигают инициативу о переходе на латинский алфавит, который «приблизит Украину к Европе». В соцсетях не первый год идет кампания под лозунгом "Перейду на латинку — врятую украïнську мову". Некий Станислав Речинский, журналист из Киева, заявил:В принципе, ничего нового, жалкий плагиат спорных законов Молдовы, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана и примкнувшего к ним Казахстана. В Молдавии, например, закон «О возврате молдавскому языку латинской графики», принятый Верховным Советом МССР 31 августа 1989 г., стал одной из причин вооруженного конфликта в Приднестровье.В Узбекистане президент Ислам Каримов в 1993 г. подписал закон «О введении узбекского алфавита, основанного на латинской графике». Предполагалось, что переход на новый алфавит будет завершен к 2000 г., но полной отмены кириллицы не удалось добиться до сих пор. На латинский язык полностью переведена система образования, делопроизводство – частично, но большинство газет, журналов и около 70 % книг выходят на кириллице.В Туркменистане подобный закон был принят в 1993 г., официальную документацию на латинскую графику удалось перевести к 2000 году. Уровень образования, по мнению всех специалистов, упал. Школьникам, которые не знают теперь кириллицу, все равно приходится изучать ее в старших классах.Эти недружественные действия политиков центральноазиатских государств стали одной из причин массового исхода из них русскоязычных граждан.В Азербайджане переход на латинский алфавит осуществлялся с 1992 по 2001 гг.И Нурсултан Назарбаев тоже сделал всем «прощальный подарок», подписав 6 октября 2017 г. указ, согласно которому казахский алфавит к 2025 г. должен быть полностью переведен с кириллицы на латиницу. Нацисты на Украине воодушевились: Казахстан сделал шаг в формате «геть від Москви!» И утверждают, что Украина «не хуже». Российские правители и депутаты мило улыбаются и делают вид, что ничего особенного не происходит. Точно так же ничего не происходило, когда на украинских стадионах и улицах молодые парни и девушки прыгали под крики «Кто не скачет – тот москаль» и «москаляку – на гиляку». А российские послы в Киеве, не умеющий без мата связать и трех слов «златоуст» В. Черномырдин и «оптимизатор» российской системы здравоохранения М. Зурабов, слали в Москву депеши в стиле «всё хорошо, прекрасная маркиза».Впрочем, мы ведь и сами некоторое время жили в стране «победившего майдана» – у нас тоже шла «декоммунизация»: сносились памятники, переименовывались города, улицы, станции метро… У нас стал классиком бездарный графоман и матерый фальсификатор А. Солженицын и чуть не стал героем предатель А. Власов. Казалось бы, мы вылечились от этой заразы – но, увы, не совсем. Недавно мне удалось пообщаться в неформальной обстановке с двумя семьями – из Керчи и Феодосии. Они сказали, что после «крымской весны» многие были неприятно удивлены, узнав, что в России до сих пор официально не осужден (хотя бы на словах) Ельцин, разваливший великую страну и ещё раз «подаривший» Крым Украине. И что в России, оказывается, есть огромный Ельцинский центр, десятиметровый мраморный памятник, названные в его честь библиотека и улица, университет его имени…И тогда в Крыму были разговоры: как можно бороться против ельцинского наследия, не осуждая его? Может быть, нас не всерьез нас присоединяют? И следующий президент «подарит обратно»?Но именно теперь, сказали они, не после водной, продовольственной и энергетической блокад (которые симпатий к Украине, мягко говоря, не прибавили), а после принятия фактически запрещающих русский язык законов, вопрос о возвращении Крыма в состав Украины закрыт навсегда: если Россия захочет уйти, они не позволят вывезти оружие и будут сражаться с нацистами до конца. Даже самые равнодушные и аполитичные люди (независимо от национальности — хоть украинцы, хоть татары) в такую Украину не пойдут никогда.А что же русскоязычные граждане Украины? Будут ли они бороться за свои права? Нуждаются они в нашей поддержке и в нашем сочувствии? Или им все равно? Невозможно, да и не нужно хоть как-то помогать людям, отказавшимся от борьбы. Рыжов В.А. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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