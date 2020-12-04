Новые шаги белорусской оппозиции назвали авантюрой

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Жителей республики запугивают репрессиями

Светлана Тихановская и ее команда продолжают гнуть свою линию и выдвигают претензии на руководство Белоруссией. Но эти заявления рассчитаны на западную аудиторию, а не на белорусов, считает эксперт Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Он отметил, что Тихановская претендует на власть, хотя не имеет опыта даже корпоративного управления, не говоря уже о госуправлении, и не умеет вести диалог с общественностью. Поэтому все ее идеи выдвигаются в форме ультиматумов.

Попытка же получить мандат на власть в стране от группы лиц в так называемом Координационном совете – это и вовсе бесперспективная авантюра, считает Оленченко.

"Этот комитет даже не тянет на понятие политического меньшинства, это просто группировка", – пояснил он в комментарии RT.

Политолог Владимир Корнилов отреагировал на предложение Тихановской заменить Лукашенко еще более жестко. Он вспомнил героев фильма "Чародеи:

"– Я готов занять место зама по науке. Мне это не трудно.

– Я понимаю, что вам это не трудно. Вопрос не в вас, а в науке."

Накануне Светлана Тихновская выпустила видеообращение, в котором заявила, что готова возглавить Белоруссию. При этом ее штаб разместил в интернете предупреждение, что будет с республикой и ее гражданами, если предложение оппозиции не будет принято.

Первые два сценария предполагают уход Лукашенко с поста – добровольный или вынужденный, в том числе в связи с его арестом. И тогда в стране будут проведены новые выборы и реформы.

В остальных 4 из 6 сценариев жителей Белоруссии запугивают репрессиями, полицейским произволом, вторжением российских силовиков и вооруженным госпереворотом.

Ранее соратница Тихановской Мария Колесникова пояснила особенности борьбы за власть в Белоруссии, назвав ее "марафоном".