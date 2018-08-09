Новые санкции запретят России торговать нефтью

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В распоряжении «Коммерсанта» оказался полный текст «Акта по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018». Законопроект о новых санкциях против России, подготовленный сенаторами Линдси Грэмом, Робертом Менендесом, Кори Гарднером и Беном Кардиным, занимает более 100 страниц.

Текст начинается фактически с обращения к президенту США Дональду Трампу. От него требуют следующего:

— поддержать усилия по противодействию вмешательству «со стороны правительства России или других иностранных игроков в деятельность госучреждений США, а также в демократические процессы в стране»;

— «публично призвать правительство России вернуть Крым под контроль правительства Украины, а также призвать отказаться от поддержки насилия на востоке Украины со стороны сепаратистов». Речь также идет об «оккупации и поддержке сепаратистов» на территориях Грузии и Молдавии;

— призвать Москву отказаться от поддержки президента Сирии Башара Асада, который, по мнению авторов законопроекта, продолжает «совершать военные преступления».

В целом законопроект предполагает объединение всех вводенных ранее отдельными актами антироссийских санкций — от «украинских» до «кибертеррористических» — в единый механизм. Для координации, в том числе — с ЕС, в правительстве США предлагается ввести специальный «санкционный координационный офис».

Напомним, сейчас «политическая» часть санкций Соединенных Штатов реализуется Госдепартаментом, финансовая — офисом OFAC Минфина США.

Кроме этого, предлагается создать «Национальный объединенный центр для ответа на гибридные угрозы». Его задачей будет системная борьба с попытками «злокозненного влияния РФ в мире и в США».

В экономической части проекта наиболее важно требование запрета на операции в США (и замораживание активов) семи российских банковских структур. В том числе — Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Промсвязьбанка. На практике это будет означать невозможность долларовых расчетов через корсчета в банках США. Кстати, именно этого больше всего опасаются деловые круги в России.

Также проект предлагает ввести фактический запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель. Но — только с новыми выпусками (new debt), что значительно смягчает негативные последствия такого решения.

Документ, кроме того, содержит крайне жесткое предложение по рассмотрению США вопроса о признании России «государством, спонсирующим терроризм». По мнению экспертов, эта формулировка может рассматриваться как предварительная заявка на кампанию в ООН по исключению России из числа постоянных членов ее Совета Безопасности.

Есть и другая версия. Именно под флагом борьбы с «государством-спонсором терроризма» с 1983 года Запад вводил усиленные санкции против Ирана. Да, нынешний законопроект не пытается блокировать российский нефтяной экспорт. Но сама идея навесить на нашу страну ярлык «спонсора», заставляет думать, что «иранский» сценарий в отношении Москвы тоже может быть реализован. Например, в следующем раунде ужесточения санкций.

— Американский истеблишмент демонстрирует готовность и дальше закручивать гайки в отношении России, — считает экс-директор информационного офиса Совета Европы, преподаватель кафедры европейского и конституционного права МГИМО МИД РФ Николай Топорнин. — Пока судьба нового законопроекта не понятна. Но поскольку он пользуется поддержкой, в том числе и демократов, вероятно, его сумеют принять еще до ноябрьских выборов в Конгресс

Новые санкции — не просто усиление давления на Россию. Это попытка политико-экономической изоляции нашей страны. Во всяком случае — от США. Об этом говорит симбиоз мер, который предусматривает проект закона.

Так, наряду с санкциями против российских госбанков, имеется целый раздел, посвященный членству США в НАТО. Из него следует, что Трамп больше не сможет угрожать выходом Америки из альянса, если союзники не будут платить свои 2% на обеспечение обороны.

Замечу, что документ производит впечатление рыхлого. На мой взгляд, пока он дойдет до третьего чтения, в текст будет внесено немало поправок. Но, к сожалению для нас, в любом варианте сохранится активная антироссийская направленность .

— В чем основные риски новых санкций для России?

— Американские инвесторы, я считаю, будут теперь активно распродавать российские долговые бумаги. В первую очередь — ОФЗ. И, разумеется, не станут приобретать новых облигаций.

Плюс — ощутимый удар будет нанесен финансовой системе России. Это может привести к новой волне обесценивания рубля.

Новые санкции, замечу, пока не затрагивают наш топливно-экономический комплекс. В частности, в них не упоминается «Северный поток-2». Видимо, США не хотят обострять отношения с Европой, которая ясно дала понять: это наш общий с Россией проект, мы сами разберемся.

Но главный риск в том, что Россия де-факто объявляется врагом США. И это очень надолго. На мой взгляд, ситуацию можно сравнить с принятием в 1974 году знаменитой поправки Джексона-Вэника. Или с введением экономических санкций против Кубы в 1960 году, которые действуют до сих пор.

На деле, речь идет о комплексе «долгоиграющих» мер. И направлены они на то, чтобы комплексно противодействовать развитию России.

— Документ предполагает создание координационного центра по противодействию РФ. Что это значит для нас?

— Что различные ведомства и круги США будут выступать единым фронтом на российском направлении. В этой ситуации исключаются, например, кулуарные договоренности Трампа с Кремлем.

Принципиально, что противодействие Москве официально будет главной функцией новой структуры. Для госдепартамента и офиса OFAC минфина США такое противостояние, напомню, не являлось приоритетной деятельностью.

Этот жесткий режим в отношении России, повторюсь, вводится на десятилетия вперед. И нам он, надо думать, будет сильно мешать. В том числе — во внешней политике на европейском направлении.

— Но Европа сама не в восторге от Трампа. И заинтересована в поддержании экономических связей с Россией, разве не так?

— Трамп, при всей его противоречивости, остается лидером евроатлантического сообщества. И мы видим, что европейцы никак не хотят с ним ссориться. Даже там, где их экономические интересы начинают страдать.

Кроме того, Дональд Трамп может уйти из Белого дома, но антироссийский закон останется. И новый президент США обязан будет его выполнять. Я, кстати, сильно сомневаюсь, что этот закон можно смягчить, поменять после его принятия — для этого нужен совершенно другой персональный состав Конгресса.

И надо понимать: в новом законопроекте четко прописан ряд практических мер. Это значит, исполнительная власть США не сможет отчитываться об ужесточении антироссийских санкций формально, для «галочки».

Более того, особенность американского законодательства в том, что к законам легко принимать поправки именно в сторону ужесточения. Так что усилить экономическое давление на Россию, в случае принятия проекта закона, американским парламентариям не составит труда.

— Что делать в такой ситуации России?

— Привыкать, что с новыми санкциями нам придется жить. И адекватно оценивать возможные потери для экономики РФ на ближайшую перспективу. Поскольку в сочетании с нынешними реформами — пенсионной и налоговой — эффект от санкций может оказаться весьма негативным.

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