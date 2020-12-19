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Новые санкции США ударят по "Северному потоку - 2" после достройки

19 декабря 2020, 16:55  •  91 • Политика
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
Эксперты раскрыли подробности принятых в Америке мер
Судно "Фортуна" приступило к укладке труб российского газопровода в немецком регионе – возобновлению работ не помешали американские санкции. Трубоукладчикам предстоит также завершить около 9 тысяч километров трассы в территориальных водах Дании. Эксперты полагают, что на окончание строительства потребуется еще около трех месяцев. Однако запустить российский газопровод помешает новый план американцев.
В Госдепе заявили, что намерены приложить все усилия, чтобы окончательно потопить проект газопровода, прибегая новым санкциям, составленным с "хирургической точностью" – их содержание не раскрывается. Недавно Конгресс принял новый законопроект об оборонном бюджете, в который также включены рестрикции против СП-2.
По предположению экспертов, новые ограничения коснутся европейских фирм, которые будут обеспечивать эксплуатацию "Северного потока – 2". США могут прекратить вести бизнес с подрядчиками проекта, задействованными как на морском, так и на сухопутном участке, заморозит их активы в американских банках, а также запретить въезд в Соединенные Штаты менеджерам и владельцам замеченных в сотрудничестве с "Газпромом" структур. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Специалисты полагают, что в итоге это может сказаться на запуске газопровода, поскольку европейские компании испугаются угрозы со стороны Вашингтона.
Сейчас работы по достройке ведутся на участке, расположенном в территориальных водах ФРГ. После того, как строительство будет завершено, российский газопровод смогут сразу подключить к немецкому трубопроводу – коммуникации на суше уже проложены.

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