Новые санкции США против России по делу Скрипалей уже подписаны – СМИ

Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России. Ограничения связаны напрямую с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, а также его дочери Юлии.

Информацию о новых санкциях США против России передает Politico, ссылаясь на свои неназванные источники в американской администрации.

Напомним, что первый пакет санкций был введен в конце августа прошлого года.

В середине мая заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон сообщала, что второй пакет санкций США против России в связи с так называемым "делом Скрипалей" подготовлен и направлен госсекретарю и президенту страны.

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно голословным утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна якобы Россия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.