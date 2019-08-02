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Новые санкции США против России по делу Скрипалей уже подписаны – СМИ
02 августа 2019, 09:24 • 35 • Политика
СМИ узнали о новых санкциях США против России по делу Скрипалей. Сообщается, что американский лидер уже подписал соответствующий документ.
Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России. Ограничения связаны напрямую с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, а также его дочери Юлии.
Информацию о новых санкциях США против России передает Politico, ссылаясь на свои неназванные источники в американской администрации.
Напомним, что первый пакет санкций был введен в конце августа прошлого года.
В середине мая заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон сообщала, что второй пакет санкций США против России в связи с так называемым "делом Скрипалей" подготовлен и направлен госсекретарю и президенту страны.
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно голословным утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна якобы Россия.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
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