Новые санкции США коснутся "плохих" парней и компаний из России - Минфин

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В Министерстве финансов США заявили, что не планируют вводить санкции в отношении госдолга РФ.

Вашингтон не будет вводить санкции в отношении российских долговых бумаг, заявил глава Минфина США Стивен Мнучин на слушаниях в Конгрессе.

По его словам, ведомство нацелилось на "на конкретные санкции в отношении "плохих" физических лиц и компаний" из России. Санкции в отношении госдолга РФ вводить не планируется, добавил он.

Ранее финансовое ведомство США обнародовало доклад, в котором отмечается, что ограничения в отношении российского госдолга могут негативно повлиять на мировой финансовый рынок.