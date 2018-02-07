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Новые санкции США коснутся "плохих" парней и компаний из России - Минфин
07 февраля 2018, 00:24 • 62 • Политика
В Министерстве финансов США заявили, что не планируют вводить санкции в отношении госдолга РФ.
Вашингтон не будет вводить санкции в отношении российских долговых бумаг, заявил глава Минфина США Стивен Мнучин на слушаниях в Конгрессе.
По его словам, ведомство нацелилось на "на конкретные санкции в отношении "плохих" физических лиц и компаний" из России. Санкции в отношении госдолга РФ вводить не планируется, добавил он.
Ранее финансовое ведомство США обнародовало доклад, в котором отмечается, что ограничения в отношении российского госдолга могут негативно повлиять на мировой финансовый рынок.
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