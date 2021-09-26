Новые санкции противоречат сказанным в Женеве словам Байдена - Песков

Новые американские санкции противоречат сказанным в Женеве словам президента США Джо Байдена. Об этом в воскресенье заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал одобренное Палатой представителей США предложение ввести санкции против 35 граждан России, среди которых есть бизнесмены, политики и журналисты. Эта инициатива оформлена в виде поправки к оборонному бюджету страны на 2022 оборонный год.

Песков заявил, что американскую сторону порой бывает сложно понять. С одной стороны, Вашингтон говорит о стремлении установить нормальный диалог с Россией, с другой - делает всё, чтобы обострить и без того напряжённые отношения.

Трудно понять подобную тенденцию после того, о чём [президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден] говорили в Женеве. Это абсолютно противоречит [итогам встречи],

- отметил он, выступая в программе "Москва, Кремль, Путин".

Официальный представитель Кремля полагает, что авторы подобных инициатив, вероятнее всего, просто пытаются заработать политические очки на волне русофобии. Они полагают, что вражда с Россией делает их "патриотами" в глазах избирателей.

Отметим, что эффективность санкций уже неоднократно подвергалась сомнению со стороны западных политиков. Многие из них обратили внимание, что Москва находится под санкционным давлением США как минимум с 2014 года. За всё это время она ни разу не попыталась изменить свой политический курс, а экономика России стала более автономной.