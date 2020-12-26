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Новые санкции против России: На земле, в небесах и… в космосе

26 декабря 2020, 06:35  •  162 • В мире
Министерство торговли США опубликовало новый санкционный список, в который вошло более сотни коммерческих и государственных структур из Китая и России. Российских наименований там 45, но по факту речь идёт про 41 организацию, поскольку некоторые фигурируют в списке дважды.
Автор:
Александр Чаусов
На этот раз чиновники из США обосновали новые санкции следующими причинами: "Министерство торговли США признаёт важность взаимодействия с американскими и иностранными компаниями для борьбы с усилиями Китая и России по использованию технологий США в их дестабилизирующих военных программах". Суть новых санкций в том, что теперь иностранным компаниям необходимо получать отдельное и специальное разрешение для взаимодействия с этими российскими организациями. А власти США могут его и не выдать. Если же кто-то будет заключать сделки без такого разрешения, то и сам подпадёт под американские санкции.

Странности в списке

Нынешний список выглядит крайне странно, и создаётся ощущение, что его писали второпях. В одном перечне присутствуют, например, Служба внешней разведки РФ и Министерство обороны и одновременно с ними Институт катализа им. Г. К. Борескова или Центральный научно-исследовательский институт машиностроения. Обычно американские чиновники разделяют государственные учреждения и коммерческие предприятия, давая их отдельными списками. Но "потом решили совместить".
Вторая странность – это то, что обоснованы санкции якобы использованием технологий в военных целях, но в списке присутствует огромное количество сугубо гражданских предприятий. Как, например, "Гражданские самолёты Сухого". Особое удивление у экспертов вызвал тот факт, что под санкции подпал специальный лётный отряд "Россия". Это предприятие осуществляет перевозку российских должностных лиц, в том числе президента РФ Владимира Путина.
Многие из перечисленных предприятий уже и так находятся под другими американскими санкциями, в том числе и секторальными. То есть фактически это продолжение всё тех же действий, о которых несколько месяцев назад заявлял советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О’Брайен, когда сказал, что "проблема с русскими в том, что там практически нечего подвергать санкциям. Мы подвергли санкциям 300 организаций и олигархов в России, мы ввели санкции против всех энергетических компаний. Мы не так много можем сделать с точки зрения санкций с Россией. Мы ищем другие места, где мы можем продемонстрировать недовольство, но это сложно сделать из-за всеобъемлющего характера уже существующих санкций". В общем, нынешний список Минторга США, видимо, сделан по принципу "ну, давайте накажем хоть кого-нибудь".

Авиация и космонавтика

Впрочем, если говорить серьёзно, то, кажется, самые большие проблемы в данном случае ждут российскую авиацию и космонавтику.
Что касается авиастроения, то в список попали предприятие "Иркут", которое разрабатывает самолёт МС-21, и уже названный выше "Сухой". Дело в том, что в одной из комплектаций самолёта МС-21, который делает "Иркут", есть двигатель американского производства. В "Суперджете" от "Сухого" тоже имеются детали иностранного производства. И, видимо, России придётся выстраивать новые авиастроительные производственные цепочки, чтобы обеспечивать свои самолёты отечественными деталями и материалами.
Кстати, ряд предприятий из списка пока работает с иностранными партнёрами в штатном режиме. Как сообщили представители Объединённой авиастроительной корпорации, "мы не получали уведомлений о прекращении сотрудничества от наших зарубежных партнёров. Реализация наших авиационных программ продолжается".
С другой стороны, ещё в конце сентября директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Василий Шпак официально заявил, что "иностранные поставщики комплектующих для российской авиации единовременно отказались от сотрудничества с Россией".
Если говорить о других предприятиях, то в списке фигурирует и такая госкорпорация, как "Ростех". И там, кажется, особых проблем для себя в новых санкциях не видят. По словам ответственных лиц корпорации, они уже "забыли, как работать без санкций". Также в "Ростехе" заявили, что для них попадание в очередной чёрный список – это "дополнительный стимул работать ещё лучше".
Эксперты отмечают, что нынешний список может нанести серьезный вред российскому и международному титановому рынку. В список попала компания "ВСМПО-Ависма", которая является на сегодняшний день крупнейшим в мире производителем титана. В том числе и для самолётов Boeing. И вот здесь уже возникает вопрос, не получит ли эта компания специальную лицензию, поскольку без российского титана много не налетаешь. Значение "Ависмы" очевидно: Boeing обеспечивает 20% от общей выручки, титан американская компания закупает в промышленных масштабах. И он ей очень нужен.

Рогозин требует одуматься

Помимо прочего, в санкционный список попало несколько предприятий и структур "Роскосмоса". Глава корпорации Дмитрий Рогозин прокомментировал это у себя на странице в FB:
"[Санкции] незаконны, впрочем, как и все раннее вводимые против российских физических и юридических лиц санкции. Они глупы, поскольку к "конечным военным пользователям" произвольно отнесены компании, которые таковыми не являлись и не являются. Например, АО ЦНИИМАШ является головным отраслевым научным институтом, в его состав входит Центр управления полётами МКС, где постоянно находится группа специалистов НАСА. Им ли не знать, что там нет ничего, что могло бы связать этот институт с военными исследованиями?
Или, например, РКЦ "Прогресс", странным образом попавший в санкционный список. На этом самарском предприятии делают легендарные ракеты-носители "Союз-2", с помощью которых корабль "Союз МС" вот уж 10 лет доставляет американских астронавтов на МКС. Теперь, получается, у наших американских коллег вновь "батут заработал", и первым делом они решили плюнуть в самарский колодец. Не рановато ли, коллеги, вдруг опять "батут" порвётся и придётся вновь из нашего колодца свою страсть к космосу удовлетворять?
Эти санкции вредны, потому как создадут дополнительные препятствия и раздражения в столь важном сотрудничестве русских и американцев в космосе, в частности на МКС.
А потому ради сохранения нашего общего дела я требую от правительства США эти санкции в отношении наших предприятий немедленно отменить. Будем считать, что это «недоразумение»", – вот что написал Рогозин.
Очевидно, что от нагнетания напряжённости в космической отрасли проблемы получает не только российская, но и американская сторона. Дмитрий Рогозин написал по поводу санкций письмо главе НАСА Джиму Брайденстайну, но ответа на него российская сторона пока не получила.
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В целом экспертное сообщество склоняется к тому, что новый санкционный список, хоть и создаёт определённые проблемы для ряда российских предприятий, не столь критичен для них, как кажется. И, думается, лицензии на сотрудничество в критически важных для США отраслях будут выданы американским компаниям.
Тем не менее, как это ни печально, санкционная война со стороны Штатов в адрес России продолжается. Международное напряжение растёт. Уже выросло до уровня холодной войны.

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