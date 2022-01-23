Новые санкции против России: Британия заговорила о "ядерном" варианте

"Британия рассматривает "ядерный" вариант поддержки отключения России от международной платёжной системы SWIFT". Об этом сообщил The Telegraph.

Авторы The Telegraph пишут, что Великобритания начала разрабатывать проект нового пакета санкций против Москвы. Их готовятся ввести в случае начала военных действий на Украине. При этом не исключается "ядерный" вариант: Лондон может поддержать отключение России от международной межбанковской системы от SWIFT.

Кроме того, Британия намерена ввести новые меры, направленные против "Северного потока - 2".

По сообщению газеты, чиновники "начали работу над новыми санкциями", направленными на "ослабление российской экономики" в том случае, если "Кремль продвинется вперёд". Премьер Борис Джонсон считает, что санкции "не могут не включать" мер против "Северного потока - 2", информирует издание.