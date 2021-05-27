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Новые санкции ЕС против Белоруссии могут затронуть транзит российского газа

27 мая 2021, 14:15  •  72 • Политика
Фото: Daniel Kalker/dpa/www.globallookpress.com
О сроках введения мер не сообщается
Европейский союз приступил к обсуждению санкционных мер против Белоруссии. Об этом сообщил сегодня, 27 мая, глава Евросовета Шарль Мишель, выступая на заседании органа.
Чиновник не стал указывать конкретные сроки введения секторальных мер и сферы охвата. В ходе обсуждения главы МИД европейских государств выдвинули свои предположения, передает РИА "Новости".
"Реализация решения по санкциям уже началась. Механизмы задействованы. Вопросы обсудят в конкретных форматах. Пока что рано говорить об отдельных форматах. Для лидеров государств в любом случае важно, чтобы санкции действовали против режима. Население с гражданским обществом мы как раз хотим поддержать", – заявил Мишель.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель же уточнил, что основные направления секторальных мер против Минска – экспорт калийных удобрений и транзит российского газа.
24 мая лидеры Евросоюза приняли решение о запрете полетов над воздушным пространством Белоруссии. Известно, что ЕС также призвал к срочным санкциям в отношении официального Минска из-за недавнего инцидента с самолетом компании Ryanair, включая как экономические, так и секторальные ограничения. В настоящее время ЕС утверждает санкции на уровне министерств.
Ранее сообщалось, что решение о запрете на полеты белорусских самолетов приняли Литва и Словакия. До этого решение о запрете приняли польские власти. Официальный представитель правительства республики Петр Мюллер заявил на своей странице в "Твиттер", что речь идет об "элементе реализации санкций".

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