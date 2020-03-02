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Новые рекорды: Дубль Овечкина вывел его на третье место по шайбам на выезде в НХЛ

02 марта 2020, 20:35  •  72 • В мире
Матч между "Минессотой Уайлд" и "Вашингтон Кэпиталз" запомнится новыми рекордами. Так, дубль российского нападающего Александра Овечкина вывел его на третье место по заброшенным шайбам на выезде в истории НХЛ.
Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги завершился со счётом 4:3 в пользу "Вашингтона". Овечкин отличился двумя заброшенными шайбами и результативной передачей.
Таким образом, теперь на счету российского хоккеиста 1274 очка в 1148 матчах. Это позволило ему выйти на 36-е место в истории НХЛ по количеству набранных очков.
Кроме того, в этой встрече Овечкин забросил свой 356-й гол на выезде. Этот показатель является третьим в истории. Александр обошёл в рейтинге Яромира Ягра. Обгоняют капитана "Вашингтона" пока только Стив Айзерман (362 гола) и Уэйн Гретцки (402), пишет NBC Sports.
При этом матчей, в которых Овечкин забрасывал больше одной шайбы, у него стало 144. В этой категории он переместился на пятое место.
Возглавляет рейтинг Уэйн Гретцки.

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