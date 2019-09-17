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Новые расчёты: в МИД Украины рассказали о «формуле Зеленского» по урегулированию ситуации в Донбассе
17 сентября 2019, 19:54 • 86 • Украина
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о существовании «формулы Зеленского» по урегулированию ситуации в Донбассе. По его словам, Киев намерен «дотянуться до народа, который остался по ту сторону», и завершить конфликт за полгода-год. В противном случае руководство страны может перейти к «радикальным мерам». По мнению экспертов, усилия украинских властей не приведут к реинтеграции Донбасса, если не будут выполнены условия Минских соглашений. В то же время аналитики сомневаются, что Киев действительно готов решить проблему на юго-востоке страны «радикально».
Рабочая поездка Владимира Зеленского в Донецкую область © Ukrainian Presidential Press Service
В Министерстве иностранных дел Украины рассказали о «формуле» президента страны Владимира Зеленского по урегулированию конфликта в Донбассе. Глава украинского МИД Вадим Пристайко в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV пояснил, что глава государства намерен следовать «ожиданиям народа».
«Условная «формула Зеленского» говорит о том, что мы предпримем все шаги, которые можем сделать, отвечая на ожидания в первую очередь нашего народа», — заявил Пристайко.
По его словам, «формула Зеленского» предусматривает среди прочего возвращение всех удерживаемых граждан Украины и восстановление моста в Станице Луганской в рамках попыток «дотянуться до народа, который оказался по ту сторону».
«Мы попробуем вернуть всех наших парней и девушек — это одна часть. Мы попробуем дотянуться ментально, месседжами, символами, до нашего народа, который остался по ту сторону», — добавил глава МИД.
Пристайко добавил, что офис Зеленского «может попробовать» изменить правила перерегистрации для получения «несчастной пенсии», увеличив интервалы между перерегистрациями с 60 дней до года.
Глава МИД Украины также отметил, что «формула Зеленского» предполагает завершение конфликта в Донбассе в течение «полгода-года». Если же за этот период достичь указанной цели не удастся, тогда в ход пойдут «какие-то новые радикальные меры».
Не забывая о минских договорённостях
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов cчитает, что любая инициатива, направленная на улучшение условий жизни людей на юго-востоке Украины, «похвальна». По его словам, Россия неоднократно указывала на сложную гуманитарную обстановку в Донбассе и оказывала посильную помощь для облегчения положения местных жителей. В то же время Морозов отметил, что улучшение гуманитарной обстановки можно считать лишь «полумерой», поскольку для завершения конфликта Киеву необходимо выполнить Минские соглашения.
Напомним, в июне 2019 года действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак заявил, что гуманитарная ситуация в Донбассе не улучшается. Представители непризнанных республик ДНР и ЛНР периодически сообщают о нарушении режима тишины киевской стороной.
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине в сентябре сообщила, что в период с 16 мая по 15 августа в Донбассе погибли восемь мирных жителей, ещё 60 были ранены, в том числе девять детей.
«На радикальные меры Зеленский не пойдёт»
Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко выразил мнение, что надеяться на эффективность «формулы Зеленского» не стоит.
По оценке эксперта, в сложившейся ситуации Зеленский, вполне возможно, устроит обмен заключёнными, организует точечное разведение войск, не станет обострять боевые действия, но будет это делать достаточно медленно, затягивая время. При этом «радикальных изменений в исполнении Минских соглашений» ожидать не стоит.
Как полагает Охрименко, хотя Пристайко и заявил о том, что «формула Зеленского» предполагает переход к неким «радикальным мерам», на деле руководство Украины не решится на такой шаг.
«Нет, Зеленский на радикальные меры не пойдёт однозначно. Нужно внести ясность. В окружении президента Зеленского есть олигархи, и им война не нужна. Порошенко нужна была война, потому что у него в окружении были Яценюк и Турчинов. На сегодняшний момент цели немного другие», — подчеркнул эксперт.
По его оценке, олигархи заинтересованы в возвращении своего имущества, которое сейчас находится на территории, неподконтрольной Киеву. И как только они вернут это имущество, прекратятся обстрелы, уверен Охрименко.
«Скажем так, люди стали заложниками олигархов. Олигархи постоянно делят имущество, это их любимое развлечение, а люди из-за этого страдают. Сейчас олигархам война не выгодна, она им не нужна», — заключил он.
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