Новые расчёты: в МИД Украины рассказали о «формуле Зеленского» по урегулированию ситуации в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о существовании «формулы Зеленского» по урегулированию ситуации в Донбассе. По его словам, Киев намерен «дотянуться до народа, который остался по ту сторону», и завершить конфликт за полгода-год. В противном случае руководство страны может перейти к «радикальным мерам». По мнению экспертов, усилия украинских властей не приведут к реинтеграции Донбасса, если не будут выполнены условия Минских соглашений. В то же время аналитики сомневаются, что Киев действительно готов решить проблему на юго-востоке страны «радикально».

В Министерстве иностранных дел Украины рассказали о «формуле» президента страны Владимира Зеленского по урегулированию конфликта в Донбассе. Глава украинского МИД Вадим Пристайко в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV пояснил, что глава государства намерен следовать «ожиданиям народа».

«Условная «формула Зеленского» говорит о том, что мы предпримем все шаги, которые можем сделать, отвечая на ожидания в первую очередь нашего народа», — заявил Пристайко.

По его словам, «формула Зеленского» предусматривает среди прочего возвращение всех удерживаемых граждан Украины и восстановление моста в Станице Луганской в рамках попыток «дотянуться до народа, который оказался по ту сторону».

«Мы попробуем вернуть всех наших парней и девушек — это одна часть. Мы попробуем дотянуться ментально, месседжами, символами, до нашего народа, который остался по ту сторону», — добавил глава МИД.

Пристайко добавил, что офис Зеленского «может попробовать» изменить правила перерегистрации для получения «несчастной пенсии», увеличив интервалы между перерегистрациями с 60 дней до года.

Глава МИД Украины также отметил, что «формула Зеленского» предполагает завершение конфликта в Донбассе в течение «полгода-года». Если же за этот период достичь указанной цели не удастся, тогда в ход пойдут «какие-то новые радикальные меры».

Женщина возле дома, разрушенного в результате обстрела украинскими силовиками посёлка Зайцево Донецкой области, 2019 год

© Сергей Аверин/РИА Новости

Не забывая о минских договорённостях

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов cчитает, что любая инициатива, направленная на улучшение условий жизни людей на юго-востоке Украины, «похвальна». По его словам, Россия неоднократно указывала на сложную гуманитарную обстановку в Донбассе и оказывала посильную помощь для облегчения положения местных жителей. В то же время Морозов отметил, что улучшение гуманитарной обстановки можно считать лишь «полумерой», поскольку для завершения конфликта Киеву необходимо выполнить Минские соглашения.

«Очевидно, что это (улучшение гуманитарной обстановки. — RT) половинчатая мера. Поскольку нужно двигаться в русле минских договорённостей и реализовывать тот план действий, который был согласован сторонами. Поскольку только это позволит окончательно урегулировать конфликт в Донбассе», — пояснил Морозов RT.

Напомним, в июне 2019 года действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак заявил, что гуманитарная ситуация в Донбассе не улучшается. Представители непризнанных республик ДНР и ЛНР периодически сообщают о нарушении режима тишины киевской стороной.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине в сентябре сообщила, что в период с 16 мая по 15 августа в Донбассе погибли восемь мирных жителей, ещё 60 были ранены, в том числе девять детей.

«На радикальные меры Зеленский не пойдёт»

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко выразил мнение, что надеяться на эффективность «формулы Зеленского» не стоит.

«За пять лет ДНР и ЛНР уже выстроили свою модель экономики и власти. Они не могут войти в состав Украины. Зеленский это понимает, но публично никогда об этом не скажет... Единственное, на что мы можем надеется, что хотя бы не будет активной фазы боевых действий», — рассказал Охрименко в беседе с RT.

По оценке эксперта, в сложившейся ситуации Зеленский, вполне возможно, устроит обмен заключёнными, организует точечное разведение войск, не станет обострять боевые действия, но будет это делать достаточно медленно, затягивая время. При этом «радикальных изменений в исполнении Минских соглашений» ожидать не стоит.

Как полагает Охрименко, хотя Пристайко и заявил о том, что «формула Зеленского» предполагает переход к неким «радикальным мерам», на деле руководство Украины не решится на такой шаг.

«Нет, Зеленский на радикальные меры не пойдёт однозначно. Нужно внести ясность. В окружении президента Зеленского есть олигархи, и им война не нужна. Порошенко нужна была война, потому что у него в окружении были Яценюк и Турчинов. На сегодняшний момент цели немного другие», — подчеркнул эксперт.

По его оценке, олигархи заинтересованы в возвращении своего имущества, которое сейчас находится на территории, неподконтрольной Киеву. И как только они вернут это имущество, прекратятся обстрелы, уверен Охрименко.

«Скажем так, люди стали заложниками олигархов. Олигархи постоянно делят имущество, это их любимое развлечение, а люди из-за этого страдают. Сейчас олигархам война не выгодна, она им не нужна», — заключил он.