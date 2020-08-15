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Новые пять рублей взбесили японцев
15 августа 2020, 20:10 • 37 • Политика
Новая российская монета номиналом 5 рублей взбесила японцев. Жителям Страны восходящего солнца не понравилось увековечивание Курильской десантной операции.
Юбилейная пятирублёвая монета была выпущена тиражом в 2 млн экземпляров. На одном обороте обозначен номинал, на другой стороне изображена стела, установленная в Петропавловске-Камчатском в память о советских солдатах, освободивших Курилы.
Эта новость крайне возмутила японских интернет-пользователей, которые сочли выпуск монеты "демонстративным". Некоторые из них даже призвали японские власти выпустить в ответ свои монеты с призывом вернуть "северные территории" или с напоминанием о поражении России в Русско-японской войне.
Напомним, что Япония по-прежнему претендует на Курильские острова, хотя они официально закреплены за Россией по итогам Второй мировой войны. Японские власти оспаривают территориальную принадлежность Кунашира, Шикотана, Итурупа и группы островов Хабомаи. Этот спор является главным препятствием на пути к подписанию мирного договора, который так и не был заключён между Москвой и Токио.
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