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Новые преступления: Неонацисты устроили грабеж в Мариуполе, сопротивлявшихся безжалостно убивали

13 марта 2022, 07:30  •  1242 • Украина

Контролирующие Мариуполь неонацистские вооруженные формирования устроили грабительский рейд по жилым кварталам, рассказал начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев 12 марта
По его данным, в этот день в Мариуполе группировки неонацистов под угрозой расправы забирали у мирных жителей последнюю пищу, а также одежду и ценные вещи. Тех же, кто оказывал хоть малейшее сопротивление, расстреливали на месте.

Ранее сообщалось, что в ряде освобожденных городов неонацисты пытались скрыться от военных ДНР и ЛНР, переодеваясь в гражданскую одежду.

Ситуация на Украине

Киевский режим в 2014 году развязал гражданскую войну против жителей Донбасса, выразивших несогласие с государственным переворотом в Киеве.
После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

С момента начала гражданской войны в Донбассе жертвами внутриукраинского конфликта согласно данным ООН стали более 13 тыс. человек.
Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении получить в свое распоряжение ядерное оружие.

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.

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