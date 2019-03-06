Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Главу Минэкономразвития выгнали с заседания Госдумы за «пустой» отчет
Арктика на замке: Россия ограничила проход по Севморпути
США помогли Киеву разработать план "Б" на случай провала переговоров с...
Порошенко. Укроборонпром. Bopoвство
Главная / Политика

Новые правила по Севморпути законны, а США могут диктовать свои условия разве что на Аляске - депутат Госдумы

06 марта 2019, 15:54  •  124 • Политика
Депутат Госдумы Андрей Красов ответил на претензии США к новым правилам прохода военных судов по Севморпути. Стремление России упорядочить движение в своих территориальных водах законно, настаивает он, а США могут диктовать свои условия разве что на Аляске.
Нормы международного права не должна нарушать ни одна страна, в том числе претендующие на свою исключительность Соединенные Штаты, заявил депутат Госдумы Андрей Красов, комментируя претензии США к озвученным в России новым правилам прохода военных судов по Севморпути.
Напомним, часть Севморпути проходит по территориальным водам России, в связи с этим в Москве намереваются ввести уведомительный порядок прохода для иностранных военных кораблей. От зарубежных государств требуется предоставлять информацию, которая необходима для обеспечения безопасности прохода по льдам, также в правилах говорится об обязанности гостей принять на борт российских лоцманов. Отдельная часть правил посвящена защите окружающей среды.
"Россия не нарушает норм международного права. Часть трассы Северного морского пути проходит в российских территориальных водах. Мы же не собираемся принуждать Соединенные Штаты делать что-то вблизи берегов Аляски", - сказал Красов в комментарии ФАН. По его словам, Россия всего лишь настаивает на том, что некоторые нормы должны выполнять все, включая США.
Он напомнил, что право прибрежных стран устанавливать жесткие требования прописано в статье ООН по морскому праву. И США предъявляют аналогичные требования к Канаде.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



124
Источник
Похожие новости
06 марта 2019, 02:54
Израиль наносит удар: Объекты в секторе Газа подверглись атаке с воздуха
06 марта 2019, 06:09
«Автор хаоса на Ближнем Востоке» и предвестник катастроф: Пушков порадовался отсутствию у Клинтон президентских амбиций
06 марта 2019, 12:39
Засиделся в СИЗО? ЕСПЧ присудил Хорошавину €5,1 тыс. компенсации
Загрузка...
06 марта 2019, 15:54
Даже если отдать Крым, они начнут претендовать на Воронеж: Эксперт о неизбежности претензий Украины к России
05 марта 2019, 23:39
Первые с конца: Украина упала на дно топ-40 самых влиятельных стран
05 марта 2019, 17:09
"Никто на это не идет": Лукашенко упрекнул Россию за отказ от полного перехода на нацвалюту
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 марта 2019, 02:40
За что его?! Он спросил про Шария...
06 марта 2019, 09:24
"Полный ноль": "Нафтогаз" распрощался с мечтами о российском газе
02 марта 2019, 17:39
Опубликовано видео "прощания" русских фрегатов с эсминцем "Дональдом Куком" - "зажали американца" в Эгейском море
04 марта 2019, 11:54
В Америке прозрели? "Кровавый режим" Порошенко получил из-за океана "удар под дых"
28 февраля 2019, 16:54
«Число обстрелов растет»: Порошенко ведут под трибунал
01 марта 2019, 12:24
"А кто с ним будет разговаривать?" В соцсетях удивились заявлению Зеленского о переговорах с Россией
27 февраля 2019, 21:24
Легендарный для Порошенко "Дональд Кук" оказался "бомжующим" по Черному морю "корытом" - фотофакт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.