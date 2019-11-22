Новые правила медосвидетельствования водителей не согласовывали с Кремлем

Новые правила медицинского освидетельствования автомобилистов не согласовывались с аппаратом президента (АП) России Владимира Путина. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 22 ноября.

«Сами меры не согласовывались с АП, они и не должны согласовываться», — сказал Песков.

По его словам, цель была «абсолютно благая» — это безопасность и сохранение жизней тысяч людей, которые гибнут на дорогах, в том числе и по причине пьянства за рулем.

Однако в Кремле признали, что инициатива Минздрава о введении новых медицинских обследований для водителей не была просчитана. «Не всё было просчитано. В первую очередь это высокая стоимость. Второе — большинство оборудования и расходников в настоящее время могут быть только импортными. Это не коррелируется с теми установками, которые давал глава государства в плане локализации производства», — рассказал Песков.

У пресс-секретаря уточнили, будет ли дорабатываться документ Минздрава в части выявления хронического алкоголизма у граждан. «Если таким образом это доходит до абсурда, то Минздрав внесет необходимые корректировки, здесь не должно быть сомнения», — сказал он, добавив, что вторая часть проблемы — моральная, — ведь любой человек может не пройти тест, даже не будучи хроническим алкоголиком. Ранее о необходимости доработки нового документа заявил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Синяговский.

На вопрос журналистов, будут ли еще отставки, как, например, это произошло с директором Центра наркологии имени Сербского Татьяной Клименко, которая дала положительный отзыв на новую систему медосмотра водителей, представитель Кремля ответил: «А за что наказывать? Это не реформа, за рабочий процесс не надо никого наказывать. Происходит корректировка».

Пресс-секретарь сказал, что ему не известна причина увольнения Клименко. «Я не знаю, кого они там увольняют или кто-то сам увольняется. Это не наш вопрос», — заявил он.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова уволила Клименко 21 ноября. В этот же день ведомство отложило дату вступления в силу новых правил медосмотра для водителей.

Приказ об обязательном прохождении теста на наркотики при получении или обновлении водительских прав должен был вступить в силу 22 ноября. «Российская газета» писала, что автомобилисты должны будут сдавать кровь и мочу для обнаружения наличия психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярный прием алкоголя.

Отмечалось, что из-за нововведения цены на медсправки могут вырасти в 5–20 раз. Из-за этого в ряде регионов выстроились очереди из желающих пройти медосмотр по старой цене. Путин назвал такое повышение цен чушью.