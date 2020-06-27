Новые правила для водителей - очередная "кормушка"? Автоэксперт оценил нововведения

Сразу несколько важных изменений приготовили для российских водителей с 1 июля 2020 года. Нововведения прокомментировал независимый автоэксперт, журналист Сергей Асланян.

Речь идёт об изменении порядка медицинского освидетельствования для получения или продления водительского удостоверения и необходимости проводить техническую экспертизу в лаборатории после внесения изменений в конструкцию автомобиля. Также с начала июля в России вводится запрет на ввоз праворульных автомобилей категорий М2 и М3 - пассажирских автобусов, микроавтобусов и строительной спецтехники.

"Они (нововведения) придуманы с одной целью - создать очередную кормушку", - считает Сергей Асланян.

Особенно автоэксперту не нравится идея обязать водителей проводить экспертизу изменений в конструкцию авто. По словам Асланяна, этих исследовательских лабораторий, которые могут проводить соответствующую экспертизу, просто не существует.