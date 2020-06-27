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Новые правила для водителей - очередная "кормушка"? Автоэксперт оценил нововведения

27 июня 2020, 05:00  •  121 • Политика
Для российских водителей с 1 июля вводятся новые правила. "Они придуманы с одной целью - создать очередную кормушку", - уверен автоэксперт Сергей Асланян.
Сразу несколько важных изменений приготовили для российских водителей с 1 июля 2020 года. Нововведения прокомментировал независимый автоэксперт, журналист Сергей Асланян.
Речь идёт об изменении порядка медицинского освидетельствования для получения или продления водительского удостоверения и необходимости проводить техническую экспертизу в лаборатории после внесения изменений в конструкцию автомобиля. Также с начала июля в России вводится запрет на ввоз праворульных автомобилей категорий М2 и М3 - пассажирских автобусов, микроавтобусов и строительной спецтехники.
"Они (нововведения) придуманы с одной целью - создать очередную кормушку", - считает Сергей Асланян.
Особенно автоэксперту не нравится идея обязать водителей проводить экспертизу изменений в конструкцию авто. По словам Асланяна, этих исследовательских лабораторий, которые могут проводить соответствующую экспертизу, просто не существует.
"Если раньше не надо было предъявлять автомобиль, то теперь поставил фаркоп, сертифицируйся неизвестно кем и как. Нет документа, сертифицирующего это. Это запрет ради запрета", - негодует автоэксперт в интервью Nation News.

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