Новые поставки: Турция получила вторую батарею С-400

Министерство обороны Турции объявило, что второй этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 подошел к концу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

«Сегодня завершилась поставка на авиабазу Мюртед в провинции Анкара компонентов второй батареи ЗРК С-400, начатая 27 августа», — говорится в заявлении.

Персонал ЗРС продолжает проходить обучение. Идут работы по установке оборудования и вооружений. Ожидается, что С-400 начнут нести боевое дежурство в Турции в апреле 2020 года.

В распоряжении «Газеты.Ru» оказался также пресс-релиз российского Минобороны. В нем говорится, что С-400 в Турцию доставили самолеты военно-транспортной авиации России.

«Доставка в Турцию компонентов ЗРС-400 осуществляется в соответствии с условиями заключенного с турецкой стороной контракта и в согласованные сторонами сроки», — подчеркнули в военном ведомстве РФ.

Прошлой весной президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Россия предложила более выгодные условия сделки по зенитно-ракетным системам, чем США с их ЗРК Patriot. Он подчеркнул, что Анкара завершила сделку по приобретению С-400 и продолжает платежи по ней. Эрдоган добавил, что аргументы США относительно покупки российских С-400 являются «неверными».

С-400 «Триумф» — разработанная в девяностых годах российская зенитная ракетная система средней и большой дальности, предназначенная для перехвата любых воздушных целей, уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. По классификации НАТО эта система называется «Ворчун». Кроме целей в небе, С-400 может применяться против наземных объектов и бронетехники.

Дальность действия российской ЗРС достигает 400 км, а с подключением экстраординарных модулей С-400 может поражать цели на расстоянии до 600 км — если они летят на высоте до 30 км.

Ранее Вашингтон пригрозил своим союзникам санкциями, если те решат купить российские ракетные системы. С таким заявлением в августе прошлого года выступила официальный представитель ГосдепаСША Хизер Науэрт. Она подчеркнула, что зенитные ракетные комплексы, созданные в РФ, несовместимы с американскими боевыми системами. Кроме того, США опасаются, что российские военные могут взломать систему безопасности НАТО, запустив вирус в начинку турецких С-400.

Именно С-400 считают наиболее грозным российским оружием британские военные. Как сообщает НСН, помощник по потенциалу и боеготовности начальника штаба Королевских Военно-воздушных сил Джулиан Болл заявил, что сомневается в способности британской оборонной промышленности дать адекватный ответ С-400. Болл убежден, что его страна должна внедрять искусственный интеллект и придумывать новые перспективные вооружения.

Президент России Владимир Путин заявил в начале сентября, что Турция надежно защищена после покупки российских зенитно-ракетных систем, передает ФАН.

«Думаю, что после того, как Турция теперь после приобретения С-400 надежно защищена с неба, то, конечно, и работа Турции в таком формате была бы тоже востребована и уместна, имея в виду ее роль в международных делах и в регионе», — подчеркнул российский лидер.

Влиятельная американская газета The Washington Post в середине июля опубликовала статью, в которой покупка Турцией российских С-400 оценивается как «сигнал о готовности Анкары выйти из НАТО».

Это уже не первый случай, когда Турция использовала приобретение оружия для обеспечения свой независимости от Североатлантического альянса, говорится в публикации. Американские журналисты напомнили, что в 2013 году Анкара намеревалась приобрести ракетные системы FT-2000 у Китая.

Сенаторы США восприняли сделку как свидетельство нацеленности турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на партнерство с российским коллегой Владимиром Путиным в ущерб безопасности страны и экономическому процветанию и целостности альянса. По словам одного из экспертов, сделка — это политическое заявление о том, что США не имеют гегемонии и контроля над членами блока, особенно над Турцией. В статье также подчеркивается, что исключение Анкары из программы по американским стелс-истребителям F-35 может сблизить ее с Россией.