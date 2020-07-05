Новые положения Основного закона и территориальная целостность России

«Благодаря поправкам с территориальными претензиями Японии можно попрощаться навсегда»

Японские власти делают вид, что их не очень волнует внесённая в Конституцию РФ поправка, которая запрещает отчуждение российских территорий в пользу других государств. Однако получается это у них плохо. Именно претензии Японии на Курильские острова наряду с другими притязаниями на российские земли были причиной введения в текст Основного закона России данной поправки. И попытки представить появление в российской Конституции запрета на передачу российских территорий кому бы то ни было как «внутренне дело» России, не имеющее отношения к японо-российским переговорам о мирном договоре, несостоятельны.

Как несостоятельны утверждения японской стороны о том, что президент РФ Владимир Путин в «заботе о Японии» якобы настоял на внесении в текст поправки исключений, позволяющих изменять границы России в процессе «демаркации, делимитации и редемаркации». Ответ на подобные домыслы от имени МИД РФ дал 2 июля заместитель министра Игорь Моргулов: «Что касается вопроса о принятых поправках в Конституцию и их влияния на переговоры с Японией. Вы знаете, мы в своей работе с японскими партнерами всегда исходили из нерушимости наших границ. Если вы обратили внимание, мы всегда в разговорах с Японией по мирному договору подчеркивали тезис о необходимости признания нашими японскими партнерами итогов Второй мировой войны в полном объеме, а значит, законности принадлежности южно-курильских островов Российской Федерации по итогам Второй мировой войны. Никаких изменений здесь, естественно, быть не может».

Сказано совершенно определённо.

Однако в Токио, похоже, не хотят этого слышать. Там убедили себя в том, что Москва настолько заинтересована в Японии, что не сможет прекратить переговоры о принадлежности Курил. О намерении японской стороны продолжать вести с российским руководством «плотные переговоры» о заключении японо-российского мирного договора на условиях «возвращения» Японии всех «северных территорий», то есть островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Плоские (Хабомаи), сделали заявления генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга и министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

В Токио уповают на то, что «влияние поправок будет временным».

Политикам в Токио вторит губернатор пограничного с Россией острова Хоккайдо Наомити Судзуки, который призывает активизировать переговорный процесс по вопросу территориальной принадлежности южных Курильских островов и обсудить вопросы, направленные на разрешение «территориальной проблемы» (подчеркнём: не существующей проблемы!).

Как сообщает информационное агентство Киодо, губернатор Судзуки заявил: «Дипломатические переговоры, направленные на решение территориальной проблемы, будут продолжены на основе договоренностей, достигнутых лидерами Японии и России… Поправки в Конституцию, которые были приняты россиянами, все же оставляют простор для продолжения переговоров с японской стороной, которая не намерена отказываться от своей позиции – добиваться бескомпромиссного возвращения островов».

А вот читаемая не только на северном острове газета «Хоккайдо симбун» не разделяет деланный оптимизм японских политиков. Она пишет: «2 июля были приняты поправки в Конституцию России, в которой прописали запрет на отчуждение территорий. Переговоры по мирному договору, включая забуксовавшую проблему северных территорий, оказались в еще более сложной ситуации. Администрация президента России Владимира Путина переговоры продолжить готова, однако в России уже распространился бескомпромиссный подход – «территориальной проблемы с Японией больше не существует». На фоне роста патриотических настроений, вызванных поправками, Россия четко обозначила свою позицию – убрать территориальную проблему из повестки переговоров по мирному договору и положить ее под сукно».

Анализируя заявление И. Моргулова, «Хоккайдо симбун», совершенно справедливо пишет, что заместитель министра иностранных дел РФ, говоря о «нерушимости наших [российских. – А.К.] границ», формулирует не личное мнение, а позицию высшего российского руководства. Газета отмечает также, что, по словам высокопоставленного российского дипломата, "территориальные переговоры не подразумевают следования Советско-японской декларации"». Речь идет о «хрущёвском компромиссе», предполагавшем возможность после заключения мирного договора передать Японии в виде жеста доброй воли находящиеся в составе России острова Шикотан и группу островов Плоские (Хабомаи), составляющие Малую Курильскую гряду. Известно, что этот жест Хрущёва был фактически дезавуирован им самим в январе 1960 года. И президент В. Путин в последних выступлениях, по сути, отказался возвращаться к «хрущёвскому компромиссу», учитывая, что передача Японии указанных островов может привести к появлению на них военных баз и объектов США.

Лучше японских политиков понимает «Хоккайдо симбун» и мотивы, по которым президент В. Путин поддержал «территориальную» поправку. Газета пишет: «Глава России прислушался к выступающим против продолжения территориальных переговоров, и это – весьма тяжелый удар». С нескрываемым разочарованием газета признаёт: «Решающим стало придание большего значения не отношениям с Японией, а внутренней политике. Администрация Абэ исходила из надежд на позитивное отношение Путина к урегулированию территориальной проблемы и теперь ей необходимо полностью менять дипломатию в отношении России».

«Хоккайдо симбун» привлекает внимание читателей к словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, который заявил: «Благодаря поправкам с территориальными претензиями Японии можно попрощаться навсегда». Развеивая иллюзии по поводу того, что Москва, опираясь на оговорки о «демаркации и делимитации», будет продолжать вести с Токио переговоры о судьбе Курил, газета разъясняет японскому читателю: «Невозможно, чтобы региональные начальники высказывали несогласие с намерениями Путина. Очевидно, что заявления губернатора отражают позицию центральной власти».

«Хоккайдо симбун» призывает своё правительство к реализму. Газета предлагает не вводить в заблуждение японцев по поводу шансов отобрать у России «северные территории». Авторы статьи пишут: «Нынешние поправки проявили мучения Путина, который не может не полагаться на патриотизм народа и который оставил себе выбор баллотироваться и после 2024 года, чтобы поддержать стабильность России. В ближайшем будущем не стоит рассчитывать на то, что глава России отсечет патриотические настроения, которые он сам укрепил поправками, и пойдет на компромисс с Японией по территориальной проблеме. Правительству Японии нельзя недооценивать влияние поправок в Конституцию РФ. Необходимо осознать реальность и сформировать долгосрочную стратегию».