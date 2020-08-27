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Новые политические партии России раскрыли свои программы

27 августа 2020, 02:40  •  58 • Политика
Лидеры четырех новых политических партий, которые намерены в 2021 году побороться за место в Госдуме России, рассказали о своих платформах. Встреча с журналистами прошла 26 августа на базе Экспертного института социальных исследований.
Лидер партии «Зеленая альтернатива» Руслан Хвостов заявил о существенных различиях его движения от первой «зеленой» партии, созданной еще в 1990-е. Новые «зеленые» являются современной партией, которая говорит с людьми на современном языке и вовлекает избирателей в работу, отметил политик.
Хвостов сделал упор не только на экологии, но и на важность зоозащиты, которая волнует многих людей. Также лидер «Зеленой альтернативы» выступил за обеспечение россиян базовым доходом. По его мнению, партия уже стала конкурировать с КПРФ благодаря левой идеологической компоненте. Хвостов рассчитывает на 7% голосов избирателей на парламентских выборах 2021 года.
Основатель Партии прямой демократии, разработчик игры World of Tanks Вячеслав Макаров обратил внимание на устаревание формата многих существующих политических платформ в России. По его мнению, тезисы, заявленные при основании многих партий, уже себя изжили.
Благодаря электронным коммуникациям Макаров намерен чутко прислушиваться к мнению избирателей. «Нас интересуют идеи, близкие нашим избирателям. Какие-то взгляды людей можно описать как левые, какие-то — как правые, но есть некая равнодействующая, которая волнует народ. Наша задача — внедрение механизмов прямой демократии на всех уровнях — от федерального до муниципального», — сказал Макаров.
В свою очередь, основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что в стране не хватает конкуренции в политике и бизнесе, при этом есть запрос на обновление.
Среди выдвигаемых партией инициатив Нечаев озвучил запрет «мобильных засад» на дорогах и предложил устанавливать отбойники. Также политик предложил провести реформу МВД.
Первый заместитель председателя партии «За правду» Александр Казаков заявил, что, несмотря на надежность политической системы 2000-х годов, за 20 лет она выработала свой ресурс. По его мнению, необходима новая политическая система, в построении которой примет участие в том числе партия «За правду».
На выборах 2021 года партия намерена занять второе место. Для этого политики собираются повышать свою узнаваемость в обществе.
Выборы в Госдуму России пройдут 19 сентября 2021 года.

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