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Новые персональные санкции против русских: Официальный документ ЕС
21 февраля 2022, 22:15 • 93 • Политика
В ЕС официально объявили о вводе новых персональных санкций против граждан России.
В официальном журнале ЕС опубликовано решение о введении новых санкций против граждан России "за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины".
Санкции введены в рамках принятых ещё в 2014 году ограничений из-за Крыма.
ЕС ввёл санкции против пяти новых граждан: трёх депутатов Госдумы от Севастополя и Крыма - Алексея Черняка, Татьяны Лобач и Леонида Бабашова. Также под санкции попали двое представителей руководства избиркома Севастополя - Нина Фаустова и Александр Чмыхалов.
Ранее стало известно, что главы МИД стран ЕС договорились заморозить активы и запретить въезд в ЕС пяти гражданам России. Как подчёркивается, санкции введены после проведения на полуострове выборов в Госдуму в 2021 году.
В ЕС отметили, что введённые рестрикции не связаны с последним обострением вокруг Украины.
Также стало известно,что страны ЕС ещё не договорились, какие санкции вводить против России в случае признания ДНР и ЛНР.
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