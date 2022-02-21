Новые персональные санкции против русских: Официальный документ ЕС

В ЕС официально объявили о вводе новых персональных санкций против граждан России.

В официальном журнале ЕС опубликовано решение о введении новых санкций против граждан России "за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины".

Санкции введены в рамках принятых ещё в 2014 году ограничений из-за Крыма.

ЕС ввёл санкции против пяти новых граждан: трёх депутатов Госдумы от Севастополя и Крыма - Алексея Черняка, Татьяны Лобач и Леонида Бабашова. Также под санкции попали двое представителей руководства избиркома Севастополя - Нина Фаустова и Александр Чмыхалов.

Ранее стало известно, что главы МИД стран ЕС договорились заморозить активы и запретить въезд в ЕС пяти гражданам России. Как подчёркивается, санкции введены после проведения на полуострове выборов в Госдуму в 2021 году.

В ЕС отметили, что введённые рестрикции не связаны с последним обострением вокруг Украины.

Также стало известно,что страны ЕС ещё не договорились, какие санкции вводить против России в случае признания ДНР и ЛНР.