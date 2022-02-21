Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не внезапно": Киев пытается остановить бегущих в Россию - в ход пошли...
Пат России. Военный эксперт предупредил: "Будет большая кровь"
Россия получила первую "чёрную метку" от Украины: Баранец подсказал ид...
Мужчины Донбасса получили недвусмысленные СМС — фото
Главная / Политика

Новые персональные санкции против русских: Официальный документ ЕС

21 февраля 2022, 22:15  •  93 • Политика
В ЕС официально объявили о вводе новых персональных санкций против граждан России.
В официальном журнале ЕС опубликовано решение о введении новых санкций против граждан России "за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины".
Санкции введены в рамках принятых ещё в 2014 году ограничений из-за Крыма.
ЕС ввёл санкции против пяти новых граждан: трёх депутатов Госдумы от Севастополя и Крыма - Алексея Черняка, Татьяны Лобач и Леонида Бабашова. Также под санкции попали двое представителей руководства избиркома Севастополя - Нина Фаустова и Александр Чмыхалов.
Ранее стало известно, что главы МИД стран ЕС договорились заморозить активы и запретить въезд в ЕС пяти гражданам России. Как подчёркивается, санкции введены после проведения на полуострове выборов в Госдуму в 2021 году.
В ЕС отметили, что введённые рестрикции не связаны с последним обострением вокруг Украины.
Также стало известно,что страны ЕС ещё не договорились, какие санкции вводить против России в случае признания ДНР и ЛНР.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


93
Источник
Похожие новости
21 февраля 2022, 01:15
Бородай объяснил, почему Украина не наступает и изматывает Донбасс обстрелами
21 февраля 2022, 03:35
Шваб проиграл. Михаил Хазин объяснил провал
21 февраля 2022, 08:50
Сосновский показал запрещённое видео о Шольце: "Путин - убийца?"
21 февраля 2022, 07:05
Мюнхенская пародия: Украинские журналисты "уничтожили" Зеленского в четырёх пунктах
21 февраля 2022, 18:45
Россия уничтожила войска ВСУ. Кто подыгрывает Украине?
21 февраля 2022, 01:15
Донбасс - это Россия. Кто саботирует план с новым центром Новороссии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 февраля 2022, 11:00
Без единого выстрела: Украина капитулировала
19 февраля 2022, 13:05
Киев поймали на новом военном преступлении
19 февраля 2022, 15:25
Канцлер ФРГ высмеял геноцид в Донбассе: Жёсткий ответ дал Соловьёв
16 февраля 2022, 08:40
Киев задавил Москву ценами на продукты
21 февраля 2022, 17:00
Под Донецком точный удар накрыл бронетехнику ВСУ
19 февраля 2022, 09:35
"Война" началась. В студии украинского ток-шоу: "А вы думали, дурдом окончен?"
18 февраля 2022, 01:30
Нацгвардия Украины доставила в Донбасс десятки западных журналистов. Провокация началась
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.