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Новые откровения Давида Жвании: «Петр Порошенко имеет в НАБУ свою долю и свой пакет акций»

11 сентября 2020, 13:00  •  54 • Украина

Кум Ющенко и «член ОПГ Порошенко» (как он себя называет) Давид Жвания выступил с очередным видеообращением. Он заявил, что больше не будет взывать к Генпрокурору Венедиктовой и президенту Зеленскому, требуя реакции на его разоблачения.

Напомним, что Жвания уже обвинил бывшего президента в организации госпереворота в Украине и международной коррупции.

«Зеленский хороший человек, но он не может дать команду посадить Порошенко. У него нет таких полномочий. Кто не разрешает украинскому президенту это сделать? Видимо, те самые люди, которые не позволяют гаранту уволить главу НАБУ Артема Сытника. Ведь НАБУ – не инструмент по борьбе с коррупцией, а оружие против неугодных США политиков и чиновников», - объяснил Жвания.


Он признал, что в Украине почти не работают законы и к любому политику можно «придраться» и возбудить уголовное дело по политическим мотивам.

«Вы должны знать, что САП, НАБУ и Антикоррупционный суд – это замкнутая вертикаль, которая не подчиняется законам Украины. Эта структура обслуживает иностранных хозяев Украины, но Петр Порошенко имеет в НАБУ свою долю и свой пакет акций. Это одна из причин, почему Сытник не может возбудить дело против бывшего президента. Ведь глава НАБУ – человек Порошенко, но Сытника привел к Порошенко бывший заместитель Генпрокурора - Гайсинский. Гайсинский во времена Ющенко «обслуживал» интересы Петра Алексеевича, а Сытник был у него на подхвате и очень старался угодить. Но выбрал его Петр Алексеевич не за старательность – у Порошенко есть на главу НАБУ серьезный компромат», - рассказал бывший соратник Ющенко.

Оказалось, что главный борец с коррупцией несколько лет назад попался на взятке, но дело спустили на тормозах. Кроме того, Сытник давно был завербован Службой безопасности – еще во времена его работы в региональной прокуратуре. Будущий глава НАБУ исправно стучал на своих коллег. Вся эта компрометирующая информация оказалась в руках Петра Алексеевича как залог собственной безопасности пятого президента.

«Сытник не только не посадил Порошенко и его окружение, но еще и помог им, развалив резонансное дело «Роттердам+», убытки от которого для страны составили десятки миллиардов гривен. При этом НАБУ вообще не стало рассматривать ни участие в этой афере самого Порошенко, ни махинации с долгами Ахметова», - указал разоблачитель.

По словам Жвании, Порошенко и его друзья скупили долги бывшего донецкого олигарха Ахметова по дешевке. А потом продали их с огромной прибылью – после введения грабительской формулы «Роттердам+». По всем эпизодам такого плана экс-президент звонил Сытнику и просил его тормозить расследования. В итоге, НАБУ кошмарила «пешек», не замечая преступления Порошенко, Свинарчука и прочих окруженцев Петра Алексеевича.

Бывший депутат из «Нашей Украины» уверяет, что думал – Зеленский положит конец заказному правосудию. Однако президент не захотел этого делать, а сам глава НАБУ откровенно наплевал на Конституцию, Конституционный суд и президента.

«В такой ситуации нет смысла апеллировать к главе государства, и я не буду больше этого делать. Я подготовил письменные заявления в правоохранительные органы по тем фактам, что я уже сообщал в своих видео, так и новых фактах деятельности преступной группировки пятого президента. Я пойду длинным путем и буду требовать от ГПУ, ГБР и других структур тщательного расследования каждого эпизода и обжаловать каждый отказ. Пусть это займет годы… но я верю, что когда-то в Украине будут справедливые антикоррупционные органы, а я искуплю, хотя бы частично, свою вину», - подытожил борец с «порошенковщиной».

Кстати, первым новые разоблачения Жвании разместил в своем ТГ-канале депутат от ОПЗЖ Ринат Кузьмин. Это подтверждает информацию о том, что оппозиция работает в тесной связке с бывшим «членом ОПГ Порошенко» и будет использовать его знания в собственных политических целях.

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