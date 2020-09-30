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Новые ограничения из-за COVID-19 держат на паузе: Гражданам назвали, до каких пор это продлится
30 сентября 2020, 21:45 • 109 • Политика
Роспотребнадзор допустил дополнительные ограничения из-за коронавируса, если ситуация с заболеваемостью будет ухудшаться. Чтобы этого не произошло, в ведомстве рекомендовали строго соблюдать уже действующие правила.
Если ситуация с коронавирусной инфекцией в России будет продолжать ухудшаться, то не исключено введение новых ограничительных мер. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Она отметила, что это наихудший вариант развития событий. Если текущие ограничительные меры будут добросовестно соблюдаться, то ситуация должна будет наладиться уже к октябрю. Именно к этому месяцу ожидается выход на плато, когда рост заболеваемости прекратится.
Напомним, что по данным за 30 сентября в России выявили 8 481 новый случай заражения коронавирусом. В связи с новым ростом заболеваемости президент России Владимир Путин призвал руководителей регионов быть готовыми к любому развитию событий.
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