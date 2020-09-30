Новые ограничения из-за COVID-19 держат на паузе: Гражданам назвали, до каких пор это продлится

Если ситуация с коронавирусной инфекцией в России будет продолжать ухудшаться, то не исключено введение новых ограничительных мер. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она отметила, что это наихудший вариант развития событий. Если текущие ограничительные меры будут добросовестно соблюдаться, то ситуация должна будет наладиться уже к октябрю. Именно к этому месяцу ожидается выход на плато, когда рост заболеваемости прекратится.

Если рост заболеваемости продолжится, возможно, будут введены дополнительные ограничительные меры. Всё зависит от динамики заболеваемости, - сказала "Интерфаксу" Наталья Пшеничная.

Напомним, что по данным за 30 сентября в России выявили 8 481 новый случай заражения коронавирусом. В связи с новым ростом заболеваемости президент России Владимир Путин призвал руководителей регионов быть готовыми к любому развитию событий.