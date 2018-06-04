«Новые объёмы сотрудничества»: где и когда может состояться встреча Путина и Ким Чен Ына

Восточный экономический форум может стать поводом для визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, пока детали приезда северокорейского лидера не прорабатывались. Он также не уточнил, состоится ли встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына на полях ВЭФ. Однако в дипломатических кругах утверждают, что такая возможность не исключена. Эксперты рассказали RT, в каком формате может пройти беседа руководителей РФ и КНДР.

В Кремле подтвердили передачу приглашения главе КНДР Ким Чен Ыну посетить Россию. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это сделал в ходе визита в Пхеньян глава МИД Сергей Лавров.

«В ходе контактов нашего министра иностранных дел Лаврова в Пхеньяне он Ким Чен Ыну передал приглашение посетить Российскую Федерацию», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, в качестве одного из возможных «поводов для такого визита фигурировал... Восточный экономический форум». Однако, добавил он, пока никакие детали возможной встречи не обсуждались: «Насколько это будет удобно и подходяще для северокорейской стороны, покажет время, а также проработка по дипломатическим каналам. Пока каких-то точных параметров нет».

Песков также отметил, что ответное послание российскому президенту лидер КНДР не передавал. Вместе с тем он не стал уточнять, планируется ли встреча на полях ВЭФ. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что подобные переговоры не готовятся на площадке саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдёт с 9 по 10 июня в Китае.

Ранее о приглашении для Ким Чен Ына побывать в России рассказал первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников на встрече с северокорейскими коллегами на полях международного форума «Развитие парламентаризма».

«Мы особенно тщательно следили за визитом министра иностранных дел Лаврова в вашу страну, где прошли переговоры, которые он провёл. Мы знаем о том, что он передал послание президента Путина товарищу Ким Чен Ыну, в том числе с приглашением посетить нашу страну с официальным визитом в рамках проведения IV Восточного экономического форума во Владивостоке, который состоится в сентябре этого года», — цитирует Мельникова РИА Новости.

Вероятность есть

Между тем осведомлённые источники в дипломатических кругах утверждают, что переговоры между главами государств возможны. По сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) от 1 июня, во время визита в КНДР Сергея Лаврова была достигнута договорённость о проведении переговоров на высшем уровне. В Пхеньяне отмечали, что это поспособствует «развитию стратегических и традиционных корейско-российских отношений». Саммит, предположительно, планируется провести в год 70-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Один из собеседников ЦТАК уточнил, что сейчас возможность встречи «обсуждается» и рассматриваются «разные варианты». Другой источник агентства заявил, что Ким Чен Ын должен в ближайшее время ответить на письмо российского президента: «Ждём ответа на письмо Путина».

О возможном прибытии гостей из Северной Кореи для участия в ВЭФ 2 июня говорил и вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Мы абсолютно уверены, что на форуме будет аншлаг. Думаю, что гости из Северной Кореи будут, но официального подтверждения на сегодняшний день пока нет», — говорил он.

Разморозка сотрудничества

Эксперты считают, что встреча Путина и Ким Чен Ына в ближайшем будущем отвечает интересам обоих лидеров. Ведь у России и КНДР есть целый ряд вопросов для обсуждения на самом высоком уровне и областей сотрудничества.

«В нынешней ситуации это возможность расширения экономических контактов между РФ и КНДР. Россия реализует в Северной Корее много проектов. Это возможность использовать порты, инвестировать в целый ряд объектов КНДР. Всё это сейчас находится в относительно замороженном состоянии из-за международных санкций против Северной Кореи, но есть шанс, что к осени они будут ослабевать и мы сможем выходить на новые объёмы сотрудничества», — пояснил RT директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Помимо этого, считает он, важными для обсуждения Москвой и Пхеньяном являются геополитические вопросы, особенно на фоне предпринимаемых Соединёнными Штатами действий по денуклеаризации полуострова.

«КНДР всё ещё находится в центре международного внимания в связи с предстоящей программой денуклеаризации, и Россия, конечно же, заинтересована, чтобы в этом регионе были мир и спокойствие. Ей не нужно, чтобы американское тактическое оружие появилось в Южной Корее.

Для КНДР же важно, чтобы была альтернативная возможность развития диалога двух Корей, чтобы её поддерживали другие игроки. Если это произойдёт, то возможность развития корейского процесса не только по американскому сценарию будет более вероятной», — сказал эксперт.

О том, что переговоры российского и северокорейского лидеров помогут сбалансировать процесс денуклеаризации полуострова, заявил RT заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов.

«Мы же поддерживаем этот процесс. А встреча может сделать его более реалистичным. Американцы хотят всё сделать быстрее-быстрее, но мы понимаем, что такие вопросы быстро не решаются, что нужен поэтапный подход», — отметил он.

Денуклеаризация КНДР

Напомним, что Пхеньян и Вашингтон ведут переговоры по ядерному разоружению КНДР. Так, 3 июня состоялся уже четвёртый раунд встреч представителей двух стран. Ожидается, что 12 июня в Сингапуре пройдёт саммит на высоком уровне, в котором примут участие Дональд Трамп и Ким Чен Ын.

Эти планы 4 июня на заседании Совета министров иностранных дел БРИКС поприветствовал глава МИД РФ Сергей Лавров. Вместе с тем он отметил, что у Москвы нет полной уверенности в том, что урегулирование ситуации вокруг КНДР будет успешным.

«Мы приветствуем вместе с Китаем любые действия, которые позволяют преодолевать недоверие, конфронтационные тенденции и выстраивать условия для нормализации отношений, для движения к полной денуклеаризации всего Корейского полуострова и — в более широком плане — к тому, чтобы на завершающем этапе этого процесса — надеюсь, что он не сорвётся, хотя шансы не стопроцентные, — договориться об общих принципах и гарантиях мира, стабильности и безопасности в Северо-Восточной Азии», — заявил Лавров.