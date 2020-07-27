Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Золотой ключик" для дела MH17: "Улика указывает на истинную прич...
Американский наёмник передал привет на камеру из Донбасса: "Ну, теперь я тр...
Ни для кого не тайна: Иностранный профессор озвучил неприглядное прошлое Ходорко...
На "штурм Крыма" нашёлся первый доброволец: "Сначала развалил сво...
Главная / В мире

Новые неурядицы в европейской семье

27 июля 2020, 01:05  •  98 • В мире
Европарламент не утвердил антикризисный план и бюджет ЕС
Первый после нашествия коронавируса саммит Евросоюза, проходивший 17-21 июля в Брюсселе, выглядел исключительно «пандемически» – все съехавшиеся главы государств и правительств и их сопровождающие их лица были в масках, руки друг другу не пожимали, зал заседаний постоянно дезинфицировался… Компромисс в отношении антикризисного плана Next Generation EU на 750 млрд евро и семилетний (2021-2027) бюджет Евросоюза на 1,074 трлн евро был достигнут с большим трудом; ради компромисса пришлось урезать финансирование ключевых программ Евросоюза, но тут же оказалось, что это нисколько не решило проблем «европейской семьи».
По завершении саммита его участники сочли необходимым продемонстрировать оптимизм. «Это хорошее соглашение, крепкое соглашение, правильное соглашение для европейцев сегодня. Я думаю, что это будет расценено как поворотный момент на европейском пути», – заявил председатель Европейского союза Шарль Мишель. Ангела Меркель сказала, что «Европа показала свою способность подняться на новый уровень в такой чрезвычайной ситуации»; заложен «финансовый фундамент для ЕС на следующие семь лет». Эмманюэль Макрон заявил: «Это был саммит, последствия которого, я верю, будут историческими». Испанский премьер-министр Педро Санчес назвал брюссельскую встречу «одной из самых блестящих страниц в европейской истории» и сравнил разработанный антикризисный план с планом Маршалла для Европы, выдвинутым в 1947 году госсекретарём США Джорджем Маршаллом.
В результате переговоров на саммите пришлось сделать более скромным так называемый Механизм справедливого перехода (The Just Transition Mechanism, JTM), задуманный в целях превращения европейской экономики в «климатически нейтральную», то есть избавленную от углеводородных источников энергии. К последнему дню саммита средства, направляемые Еврокомиссией на эти цели, уменьшились в 4 раза, до 750 млрд. евро. Соответственно, сжались в 4 раза и амбициозные цели Евросоюза – к 2050 году освободиться от «угольной зависимости», резко сократить выбросы вредных газов и перейти на «чистые» технологии. По этому поводу член Европарламента от Германии Никлас Нинасс уже сравнил Еврокомиссию с «уличными фокусниками», заявив, что этих средств до смешного мало на трансформацию планетарного масштаба.
Претендовать на средства, предусматриваемые Механизмом справедливого перехода, как было условлено, смогут только те страны-члены ЕС, которые возьмут на себя обязательства по European Green Deal – достижению нулевого суммарного выброса парниковых газов и нулевого суммарного загрязнения окружающей среды. При этом JTM профинансирует лишь треть расходов на такие проекты. Оставшиеся две трети надо будет вкладывать самим или брать взаймы у ЕЦБ. Польша, получающая 80 процентов электроэнергии от сжигания угля, и остальные восточноевропейские члены ЕС сразу выпадают из этого ряда. Кроме того, на саммите были урезаны средства на поддержку здравоохранения (Horizon Europe) и на поддержку конкурентоспособного частного предпринимательства (Solvency Support Instrument).
Из выделенных на восстановление экономики €750 млрд только часть (€390 млрд ) может быть распределена в виде безвозмездной помощи, а €360 млрд поступят в виде кредитов, которые странам-членам Союза придётся возвращать. Проекты финансирования будут утверждаться Еврокомиссией и Советом ЕС, которые обяжут заёмщиков направить не менее 30 процентов от выделяемых каждой стране-члену ЕС субсидий и кредитов на проекты по улучшению окружающей среды. Страны-заёмщики должны будут также представлять Брюсселю национальный план реформ, основанный на брюссельских же рекомендациях.
При этом привлечение в экономику €750 млрд не гарантирует её полноценного восстановления, так как долговое бремя для всех без исключения стран ЕС значительно возрастёт, а оно и так уже у некоторых превышает 100% ВВП. За расходованием заёмных средств должен быть установлен контроль. Предложенный председателем Европейского союза Шарлем Мишелем «аварийный тормоз» (emergency brake) позволит правительству другой страны ЕС, считающему, что соседи отклонились от цели заимствования, обращаться в Евросовет и замораживать платежи до вынесения проверочного вердикта.
И все эти договорённости, достигнутые с большим трудом, после 90-часовых дискуссий, рухнули два дня спустя после завершения работы саммита.
23 июля Европарламент отказался утверждать бюджет ЕС на 2021-2027 годы, отметив, что сокращения в бюджете идут вразрез с целями Евросоюза. В резолюции Европарламента сказано, что сокращения в сфере здравоохранения «опасны в контексте глобальной пандемии», сокращения программ цифровой модернизации «ставят под угрозу будущее европейцев следующего поколения», а уменьшение финансирования «зелёного перехода» противоречит «зеленому курсу» Евросоюза.
Эта резолюция Европарламента принята 465 голосами за, 150 – против, при 67 воздержавшихся. Совету Европейского союза указано, что «все 40 программ ЕС, финансируемых в рамках многолетнего финансового плана, должны быть согласованы парламентом в качестве участника законодательного процесса».
Комментировать здесь особенно нечего, кроме того что действия двух законодательных органов Европейского союза становятся всё более рассогласованными.
Елена ПУСТОВОЙТОВА

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



98
Источник
Похожие новости
26 июля 2020, 17:05
Угрозу всей цивилизации нашли у берегов Антарктиды: Учёные бьют тревогу
26 июля 2020, 16:05
Русские, о гордости забыли? Американцы преподали урок
26 июля 2020, 14:05
"Наверное, это больно": Символ США "сдался" Путину
26 июля 2020, 14:05
Перед похоронами Boeing 747 оставил трогательный знак в небе. Опубликовано видео
26 июля 2020, 20:00
«Кардинальные» меры Лондона: как Великобритания планирует защищаться от «российской угрозы»
26 июля 2020, 23:05
Просто очень смешно, правда. Это не анекдот: Трамп посочувствовал Путину
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 июля 2020, 22:30
Что показал главный парад на День ВМФ: наш флот вылечился от дистрофии 90-х
26 июля 2020, 23:05
Просто очень смешно, правда. Это не анекдот: Трамп посочувствовал Путину
26 июля 2020, 23:05
Израиль вновь бомбит Сирию: Русские истребители не испугали?
26 июля 2020, 21:05
Оперативная группа российских войск в Приднестровье проводит занятия по специальной п...
26 июля 2020, 23:05
"Отдельная благодарность": Пашинян на фоне столкновений в Москве сделал рев...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 июля 2020, 03:05
Ни для кого не тайна: Иностранный профессор озвучил неприглядное прошлое Ходорковского
21 июля 2020, 03:00
Кланы против Белоусова: Отмену визита Путина в Крым объяснили ударом по олигархам
25 июля 2020, 19:05
"Организовано на высшем уровне": Вскрыта ложь со "стихийным протестом" в Хабаровске
25 июля 2020, 22:05
"Вышел весь Хабаровск"? Мифы "народного" митинга разоблачили в прямом эфире
23 июля 2020, 08:05
Итальянцы попробовали русский армейский паёк и всё поняли: "Вот почему мы в войнах проигрываем"
25 июля 2020, 00:05
"Русский стиль", "Это безумие!": Иностранцев поразил полёт "Прогресс МС-15" к МКС
25 июля 2020, 00:05
"Настоящая цель вакцинации": Одной фразы Медведева хватило, чтобы саботировать работу учёных
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.