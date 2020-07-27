Новые неурядицы в европейской семье

Европарламент не утвердил антикризисный план и бюджет ЕС

Первый после нашествия коронавируса саммит Евросоюза, проходивший 17-21 июля в Брюсселе, выглядел исключительно «пандемически» – все съехавшиеся главы государств и правительств и их сопровождающие их лица были в масках, руки друг другу не пожимали, зал заседаний постоянно дезинфицировался… Компромисс в отношении антикризисного плана Next Generation EU на 750 млрд евро и семилетний (2021-2027) бюджет Евросоюза на 1,074 трлн евро был достигнут с большим трудом; ради компромисса пришлось урезать финансирование ключевых программ Евросоюза, но тут же оказалось, что это нисколько не решило проблем «европейской семьи».

По завершении саммита его участники сочли необходимым продемонстрировать оптимизм. «Это хорошее соглашение, крепкое соглашение, правильное соглашение для европейцев сегодня. Я думаю, что это будет расценено как поворотный момент на европейском пути», – заявил председатель Европейского союза Шарль Мишель. Ангела Меркель сказала, что «Европа показала свою способность подняться на новый уровень в такой чрезвычайной ситуации»; заложен «финансовый фундамент для ЕС на следующие семь лет». Эмманюэль Макрон заявил: «Это был саммит, последствия которого, я верю, будут историческими». Испанский премьер-министр Педро Санчес назвал брюссельскую встречу «одной из самых блестящих страниц в европейской истории» и сравнил разработанный антикризисный план с планом Маршалла для Европы, выдвинутым в 1947 году госсекретарём США Джорджем Маршаллом.

В результате переговоров на саммите пришлось сделать более скромным так называемый Механизм справедливого перехода (The Just Transition Mechanism, JTM), задуманный в целях превращения европейской экономики в «климатически нейтральную», то есть избавленную от углеводородных источников энергии. К последнему дню саммита средства, направляемые Еврокомиссией на эти цели, уменьшились в 4 раза, до 750 млрд. евро. Соответственно, сжались в 4 раза и амбициозные цели Евросоюза – к 2050 году освободиться от «угольной зависимости», резко сократить выбросы вредных газов и перейти на «чистые» технологии. По этому поводу член Европарламента от Германии Никлас Нинасс уже сравнил Еврокомиссию с «уличными фокусниками», заявив, что этих средств до смешного мало на трансформацию планетарного масштаба.

Претендовать на средства, предусматриваемые Механизмом справедливого перехода, как было условлено, смогут только те страны-члены ЕС, которые возьмут на себя обязательства по European Green Deal – достижению нулевого суммарного выброса парниковых газов и нулевого суммарного загрязнения окружающей среды. При этом JTM профинансирует лишь треть расходов на такие проекты. Оставшиеся две трети надо будет вкладывать самим или брать взаймы у ЕЦБ. Польша, получающая 80 процентов электроэнергии от сжигания угля, и остальные восточноевропейские члены ЕС сразу выпадают из этого ряда. Кроме того, на саммите были урезаны средства на поддержку здравоохранения (Horizon Europe) и на поддержку конкурентоспособного частного предпринимательства (Solvency Support Instrument).

Из выделенных на восстановление экономики €750 млрд только часть (€390 млрд ) может быть распределена в виде безвозмездной помощи, а €360 млрд поступят в виде кредитов, которые странам-членам Союза придётся возвращать. Проекты финансирования будут утверждаться Еврокомиссией и Советом ЕС, которые обяжут заёмщиков направить не менее 30 процентов от выделяемых каждой стране-члену ЕС субсидий и кредитов на проекты по улучшению окружающей среды. Страны-заёмщики должны будут также представлять Брюсселю национальный план реформ, основанный на брюссельских же рекомендациях.

При этом привлечение в экономику €750 млрд не гарантирует её полноценного восстановления, так как долговое бремя для всех без исключения стран ЕС значительно возрастёт, а оно и так уже у некоторых превышает 100% ВВП. За расходованием заёмных средств должен быть установлен контроль. Предложенный председателем Европейского союза Шарлем Мишелем «аварийный тормоз» (emergency brake) позволит правительству другой страны ЕС, считающему, что соседи отклонились от цели заимствования, обращаться в Евросовет и замораживать платежи до вынесения проверочного вердикта.

И все эти договорённости, достигнутые с большим трудом, после 90-часовых дискуссий, рухнули два дня спустя после завершения работы саммита.

23 июля Европарламент отказался утверждать бюджет ЕС на 2021-2027 годы, отметив, что сокращения в бюджете идут вразрез с целями Евросоюза. В резолюции Европарламента сказано, что сокращения в сфере здравоохранения «опасны в контексте глобальной пандемии», сокращения программ цифровой модернизации «ставят под угрозу будущее европейцев следующего поколения», а уменьшение финансирования «зелёного перехода» противоречит «зеленому курсу» Евросоюза.

Эта резолюция Европарламента принята 465 голосами за, 150 – против, при 67 воздержавшихся. Совету Европейского союза указано, что «все 40 программ ЕС, финансируемых в рамках многолетнего финансового плана, должны быть согласованы парламентом в качестве участника законодательного процесса».