Новые назначения в правительстве: юг России ждут перемены

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Министром по делам Северного Кавказа назначен Сергей Чеботарёв, оказавшийся самой закрытой персоной нового кабмина. Официально сообщается, что до назначения он работал на различных должностях в администрации президента РФ, в том числе — в должности замначальника управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. В частности, отвечал за отношения с Арменией, Грузией, Азербайджаном, Абхазией и Южной Осетией. Некоторые источники сообщают, что в начале 2000-х годов Чеботарёв был командиром на российской военной базе в Бамборе Гудаутского района Абхазии, а в 2011-2012 годах курировал ход президентских выборов в Южной Осетии.

Влияние Хлопонина в правительстве было ослаблено

Чеботарёв сменил на посту министра Северного Кавказа Льва Кузнецова, занимавшего эту должность с момента создания министерства в 2014 году. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов связывает уход Кузнецова с отставкой вице-премьера Александра Хлопонина, курировавшего Северный Кавказ. «Думаю, смена министра связана именно с уходом Хлопонина. А вот почему он потерял кресло вице-премьера, чёткого объяснения нет. Возможно, дело в том, что и в прошлом правительстве Хлопонин оказался на вторых ролях, снижение его политического веса началось ещё между 2012 и 2014 годами», — отмечает политолог. Между тем представлял нового министра по делам Северного Кавказа коллективу министерства вице-премьер Виталий Мутко, который в новом правительстве курирует строительство. Также он отметил, что, как и Минвостокразвития, Минкавказа было скорее периферийным ведомством, не входившим в число самых влиятельных. Поэтому сам факт того, что Минкавказа сохранилось, уже можно считать успехом. «Есть смысл подождать первых заявлений нового министра, чтобы посмотреть, возможен ли какой-то новый импульс для этого ведомства», — добавил г-н Виноградов.

Основной линией Александра Хлопонина и его команды было развитие крупных инвестпроектов и кластеров на территории СКФО. В год образования Минкавказа была утверждёна стратегия развития АО «Курорты Северного Кавказа» до 2025 года. В неё вошли шесть всесезонных горных курортов в Ингушетии, Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, составивших туристический кластер, в который из федерального бюджета планируется вложить в общей сложности 65 млрд рублей, а также привлечь средства частных инвесторов. Однако, по мнению руководителя центра социально-экономических исследований регионов Ramcom Дениса Соколова, инвестиционный климат СКФО всё ещё неблагоприятен. «Инструментов решения тех проблем, которые нужно решать в первую очередь, не существует. Институты развития — это инвестиционные банки, по сути, а во что они могут инвестировать на Северном Кавказе? Два главных рынка — “бюджетный рынок” и “рынок насилия”. Любые деньги, откуда бы и как они ни пришли, в итоге будут распределены между частными лицами или пойдут на финансирование профессионалов в области военных и насильственных действий», — рассказывал он в интервью журналу «Эксперт». Ранее г-н Соколов отмечал, что наиболее верной стратегией для СКФО станет развитие производства дешёвых продуктов питания, одежды или обуви в рамках импортозамещения.

Александр Ткачёв может вернуться на Юг

Не менее значимой для Юга кадровой перестановкой стало назначение Дмитрия Патрушева (сына секретаря Совбеза РФ и экс-директора ФСБ РФ Николая Патрушева) министром сельского хозяйства РФ. С апреля 2015 года эту должность занимал бывший губернатор Краснодарского края Александр Ткачёв. На момент подготовки номера он ещё не получил новую должность. По мнению экспертов наиболее вероятный сценарий его будущего трудоустройства — кресло полпреда в ЮФО.

По мнению политолога Дмитрия Абросимова, должность главы Минсельхоза в 2015 году стала своеобразным политическим реверансом в сторону экс-губернатора Кубани. Он отметил, что наиболее распространённая версия будущего трудоустройства Ткачёва, которая активно обсуждалась в кулуарах Госдумы и правительства РФ в мае — полпредство в ЮФО.

Минкавказа было скорее периферийным ведомством, не входившим в число самых влиятельных

«Его шансы стать полпредом были довольно высоки. Однако при его назначении политика полпредства не поменялась бы кардинально, структурно он мало что сможет изменить. Южный федеральный округ — сложный, это территории которые имеют стратегическое значение — Крым, Ростовская область, Краснодарский край. Ими федеральное руководство часто управляет напрямую, минуя полпредов», — отметил Абросимов.

Он также добавил, что независимо от должности Александр Ткачёв продолжит лоббировать интересы Краснодарского края и компании «Агрокомплекс им. Ткачёва». В числе других возможных вакансий для экс-министра Абросимов назвал место Дмитрия Патрушева в руководстве Россельхозбанка. На должность главы банка со 100% государственным участием необходимо взять человека, который разбирается в сельском хозяйстве, и в этом контексте кандидатура Ткачёва, по мнению Дмитрия Абросимова, вполне подходит.

Независимо от должности Александр Ткачёв продолжит лоббировать интересы Краснодарского края и компании «Агрокомплекс им. Ткачёва»

«Полпредство — это, по большому счёту, понижение, поскольку полномочия и должность действующего федерального министра несопоставимы с полномочиями полпреда. С другой стороны, это может быть карьерная пауза, чтобы переждать какой-то момент, понять конъюнктуру и снова вернуться в высший эшелон российского правительства», — говорит политолог Александр Джадов. По мнению г-на Джадова, ставка на Патрушева делается потому, что сельское хозяйство — это важное направление, которое нуждается в развитии и госфинансировании. В условиях жёстких санкций в сельское хозяйство будут вкладывать больше средств, чем в предыдущие шесть лет. Поэтому нужен человек, который бы контролировал эти финансовые потоки.

Политолог Роман Базиков считает, что влияние полпредства серьёзно ослабло по сравнению с временами Дмитрия Козака (полпред президента в ЮФО 2004–2007 годах), поскольку нынешний полпред Владимир Устинов мало вникал в работу и в большей степени выполнял представительские функции.

С назначением на должность главы Минсельхоза Александр Ткачёв создал в министерстве мощный костяк из людей, с которыми работал, будучи губернатором Кубани. В федеральную команду Ткачёва вошли Джамбулат Хатуов — первый заместитель министра (бывший вице-губернатор края), Евгений Громыко — заместитель министра (бывший замгубернатора края), Валерий Жуков — директор департамента мелиорации (бывший министр строительства и архитектуры края), Игорь Козубенко — директор департамента развития и управления государственными информационными ресурсами АПК (бывший начальник управления информатизации краевого минсельхоза), а также Владимир Свеженец — директор департамента развития сельских территорий (бывший замгубернатора, отвечающий за внутреннюю политику). Сейчас их фамилии по-прежнему значатся в списке руководящего состава на сайте министерства.

Самые богатые чиновники

Ушедшие из правительства Лев Кузнецов, Александр Хлопонин и Александр Ткачёв ранее декларировали в правительстве самые высокие доходы. Так, по итогам 2017 года на посту главы Минсельхоза Александр Ткачёв заработал 548,2 млн рублей (в сравнении с 2016 годом его доходы выросли в 97 раз), став вторым в списке самых богатых членов правительства. На первом месте оказался Хлопонин — его доходы на посту вице-премьера составили 2,9 млрд рублей. После обнародования декларации представитель Хлопонина объяснил, что доход обусловлен продажей недвижимости в Италии. Лев Кузнецов возглавлял список членов правительства с самым высоким доходом (582 млн рублей) по итогам 2016 года. По итогам 2017 года он задекларировал всего 17,9 млн рублей.

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