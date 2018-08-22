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Новые народные восстания в нескольких регионах: Киев готовится к худшему после выборов

22 августа 2018, 15:54  •  164 • Политика
Замминистра по делам Крыма Тука не исключил «восстания» нескольких регионов Украины после выборов президента в марте 2019 года.
В Киеве не исключают прямого восстания в ряде регионов страны после выборов президента Украины в 2019 году. Опасениями по этому поводу поделился заместитель украинского министра по делам Крыма и Донбасса Георгий Тука в эфире телеканала «112 Украина».
По его словам, наихудшим вариантом развития событий после президентских выборов 2019 года является сценарий, при котором сразу несколько областных советов в регионах Украины откажутся признавать победителя голосования. Заммимнистра отметил, что после этого могут начаться «крайне негативные действия».
Напомним, что президентские выборы на Украине назначены на март 2019 года. А осенью того же года должны состояться выборы в Верховную Раду. И судя по опросам жителей страны, рейтинги доверия действующего главы государства и парламента крайне невелики. Эксперты не исключают, что Петр Порошенко может пойти на объявление военного положения, чтобы отменить выборы и сохранить пост президента.

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