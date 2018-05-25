Новые министры вернут правительству чувство страны

На днях прошло первое заседание правительства. Задачи перед ним уже поставлены президентом. Самая главная - осуществить прорыв в экономике. Кто будет обеспечивать планируемый прорыв и в чем? Почему в правительство пришла свежая губернаторская кровь? Ждать ли повышения пенсионного возраста? На эти и другие вопросы в эфире Радио «Комсомольская правда» ответили доктор экономических наук Никита Кричевский и Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ?

- Как вам первое заседание правительства, и кто из новых министров будет обеспечивать прорыв. Я, кроме обычного заклинания - «Времени на раскачку нет» - ничего не услышал.

Кричевский:

- По первому заседанию нынешнего правительства ничего конкретного пока говорить не нужно. И не нужно слушать тех, кто будет делать какие-то опрометчивые быстротечные прогнозы. Новые министры в основном еще не ознакомились с тем спектром задач, которые стоят перед их ведомствами. Они только переехали в свои кабинеты, только-только занимаются кадровыми вопросами, начиная от заместителей и заканчивая специалистами второго-третьего звена. Поэтому данная работа будет продолжаться еще неделю-две и уже после этого можно будет говорить что-то более конкретное

Мухин:

- Заседание было первым, И, как все первое, оно вышло немножко комом, потому что команды еще нет, команде предстоит притереться друг к другу, команде предстоит еще узнать друг друга. Это даже еще не конфетно-букетный период. Тем не менее, времени у правительства на раскачку абсолютно нет, потому что майский указ опубликован и выполнять его придется. Как мне известно, июнь-июль будет горячим временем для правительства, потому что оно к этому времени должно подготовить конкретные механизмы решения задач, которые поставлены майским указом.

- А кто станет главным «прорывщиком» или «прорывателем»? На кого обращать внимание?

Кричевский:

- Смотря о каких задачах вы говорите. Смотреть надо на правительство в целом. Президент в майском указе сказал о том, что в предстоящие шесть лет должно вводиться не менее 120 миллионов кв. м жилья ежегодно, 5 миллионов семей ежегодно должны улучшать свои жилищные условия, а ипотечная ставка должна быть менее 8% годовых к 2024 году.

- Получается, Силуанов, Якушев...

Кричевский:

- Я бы сказал, что этим должны заниматься все. И в первую очередь, не председатель правительства, и даже не министр, а Центробанк. Потому что я вижу очень простой способ решения вопроса ипотечной ставки. Самая типичная ипотечная схема и самая распространенная – банк выдает ипотечную ссуду, оформляет ипотечную закладную, относит ее рефинансирующей организации, а у нас это в основном АИЖК, которое получает рефинансирование тоже не за спасибо, а за определенный процент, и после этого продолжает работать в обычном режиме. Высокая ставка по проценту по ипотеке обусловлена тем, что значительная плата по рефинансирования. АИЖК привлекает средства для рефинансирования ипотеки на вторичном рынке.

Если же мы возьмем при помощи Центробанка из 96 млрд. долларов наших международных резервов, размещенных в гособлигациях США, хотя бы 10-15% для начала, мы можем моментально снизить процентную ставку по ипотеке до искомых 8% годовых. Это можно сделать если не завтра, то через месяц совершенно точно. При этом, изъятие этих 10 млрд. долларов никакого значения для рынка ценных бумаг США иметь не будет. Мы забираем доллары, конвертируем их в рубли и после этого рефинансируем ипотеку. президент нам говорит о том, что главная цель – это повышение благосостояния, а не заначка на черный день.

Мухин:

- Теоретически, Дмитрий Анатольевич Медведев, судя по всему, призван стать медиатором между президентом, то есть, верховной властью, которая формулирует задачи, и членами кабинета министров, в лице вице-премьеров и министров, которые должны эти задачи исполнять. Пока специального человека, который обеспечит такой прорыв, в кабинете не наблюдается. Хотя потенциально им должен быть, безусловно, Антон Силуанов, как человек, который отвечает за экономику в целом и финансовый блок, в частности. Этим человеком будет и Дмитрий Козак, куратор сырьевых отраслей, пока еще основных источников средств. И вполне вероятно, что здесь большую роль будет играть Алексей Гордеев, который должен усилить динамику развития агропромышленной отрасли с целью полного самообеспечения продуктами страны.

БЕДНЫХ МЕНЬШЕ - ПЕНСИОНЕРЫ СТАРШЕ?

- Еще одна задача - кардинально снизить количество бедных, поднять уровень жизни населения.

Кричевский:

- Давайте возьмем пенсии. Потому что значительная часть людей небогатых, не будем называть их бедными, – это все-таки наши пенсионеры. Сегодня разговоры о том, что вот-вот будет повышен пенсионный возраст постепенно стихают, следовательно, возникает надежда, по крайней мере, ее проблески на то, что ответственные чиновники и ответственные ведомства в спокойном режиме посмотрят на действующую пенсионную систему и будут ее корректировать, исходя из здравого смысла и международного опыта, а не чьих-то хотелок.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей МухинФото: Михаил ФРОЛОВ

- То есть опять Силуанов, но теперь еще и Голикова, и Топилин.

Кричевский:

- Не только. Чтобы видоизменить и повысить эффективность пенсионной системы, нужно провести несколько весьма болезненных, тем не менее, необходимых мероприятий. Во-первых, нужно пересмотреть ставку пенсионных взносов. Естественно, к несчастью, в сторону повышения. Ставка у нас недопустимо малая и, если сравнивать, например, нашу ставку пенсионных взносов с европейскими, то разница будет, наверное, в полтора раза. То есть, если мы сегодня платим суммарно 22%, точнее, за нас работодатель платить 22%, то за границей эти ставки составляют от 35% и выше. Практически в два раза. Для того, чтобы привести пенсионную систему в состояние финансовой устойчивости, в настоящее время достаточно повысить ставку пенсионных взносов всего приблизительно на 2%, максимум, на 2,5%. Очень незначительное повышение, но оно основывается не на том, что кому-то не хватает денег, а на солидарности поколений. Ведь что получается? Как «Бессмертный полк», то мы все вместе, единение нации и все восторгаются. Но как только возникает каждодневный вопрос о том, что нужно ныне работающему поколению поддерживать старшее поколение, которое обеспечило нам сегодняшнее существование, все почему-то начинают говорить о том, что «табачок врозь». Вот этого быть не должно. Второе. На мой взгляд, необходимо установить минимальный пенсионный взнос за каждого работника.

То, что пенсионный возраст нужно повышать, неоспоримо. Другой вопрос как это делать и на основании каких показателей? У нас существует и работает исключительно бухгалтерский подход. Грубо говоря, если сегодня денег в бюджете не хватает, значит, надо резать затраты. А какие у нас затраты? В первую очередь, это перечисление в Пенсионный фонд. А давайте повысим пенсионный возраст и уменьшим тем самым перечисление в бюджет? Проблему дефицита пенсионной системы мы таким образом не устраним, но самое страшное, что бухгалтерский подход к человеку неприменим. Человек – это не корпорация.

- Мне почему-то кажется, что от повышения пенсионного возраста продолжительность жизни у нас не увеличится.

Кричевский:

- Это одна из причин, почему дефицит пенсионной системы меньше не станет. Выяснять и повышать пенсионный возраст надо, исходя не из потребностей бюджета, не из хотелок Минфина и Алексея Кудрина, а из результатов специального медико-социального исследования, цель которого – выяснить, насколько выросла работоспособность наших сограждан. Она, может быть, выросла на год, может быть, на три, может быть, на пять лет, или, наоборот, уменьшилась – мы этого не знаем. Когда мы это выясним, возникает вопрос – почему пенсионный возраст нужно повышать разом и для всех? Скажем, для тех, кто родился раньше 1967 года? Те, кто родился раньше, для них пенсионный возраст пусть остается прежним. Для тех, кто родился позже, пусть он будет повышен. В 1983 году президент США Рональд Рейган решил повысить пенсионный возраст на основании специального исследования. Пенсионный возраст повышался на два года. Но это было объявлено в 1983 года, а пенсионный возраст повышался с 2000-го.

- Так будет повышение пенсионного возраста или нет?

Кричевский:

- Что касается нашей ситуации, то в этом году решение по повышению пенсионного возраста, скорее всего, принято не будет, значит, со следующего года никакого увеличения возраста выхода на пенсию не произойдет, следовательно, есть надежда на то, что мы это проработаем.

Мухин:

- - Будет его повышение. Потому что пенсионный возраст не повышался очень давно, с 30-х годов, а сейчас уже совсем другие экономические условия, и одновременно необходимо, чтобы это было не просто механическое повышение пенсионного возраста, а это была комплексная реформа, которая стимулирует экономическую активность пенсионеров. Это крайне важно. Будет, но когда - не рискну прогнозировать.

- Никита Александрович, Силуанов, Голикова, Топилин, кто-то из них согласен с Вашей аргументацией?

Кричевский:

- Насколько я знаю, с моей аргументацией согласна Татьяна Алексеевна Голикова. А это самое главное.

- А насколько она избавилась от влияния Кудрина с тех пор, когда была его правой рукой в Минфине?

Кричевский:

- Такой вопрос надо задавать Татьяне Алексеевне. Но на мой взгляд, она всегда была самостоятельным человеком. Ну, естественно, в рамках действующей системы. Но она никогда не была под чьим-то влиянием, она никогда не шла поперек своих убеждений, она всегда говорила то, что она считает нужным. За это, кстати, президент и назначил ее руководителем Счетной палаты в свое время.

НОВЕНЬКИЕ И НЕЗАБЫТЫЕ СТАРЕНЬКИЕ

- Давайте конкретно по министрам. Кто из новичков, на Ваш взгляд, достоин особого отдельного внимания в силу выполняемых задач, или просто незаслуженно обойден вниманием СМИ?

Мухин:

- Я скорее бы обратил сейчас внимание на старых, на Дениса Мантурова, на Сергея Лаврова, на Сергея Шойгу. Это люди, которые являются опорными министрами для нынешнего правительства. Конечно, Татьяна Голикова – один из самых опытных вице-премьеров и вот социальная отрасль, конечно, сейчас легла полностью на нее, и, пожалуй, для рядовых граждан России это сейчас ключевой вице-премьер.

Что касается новых - обращает на себя внимание, конечно, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев – человек, которому надо будет очень серьезно подойти к решению очень болезненных социальных задач в сфере строительства и ЖКХ.

Украинских морпехов уволили за демарш перед Порошенко Дмитрий Патрушев на протяжении многих лет возглавлял главный сельскохозяйственный банк страны – РоссельхозбанкФото: GLOBAL LOOK PRESS

Кричевский:

- Мне бы хотелось остановиться на двух новых министрах, которые были неоднозначно восприняты обществом. Во-первых, это Михаил Котюков, новый министр, бывший глава ФАНО (федерального агентства научных организаций). И второй – это Дмитрий Патрушев, новый министр сельского хозяйства. Я в высшей степени положительно отношусь к обоим назначениям. Начну с Котюкова. На протяжении десятилетий наука, я уж не говорю о высшем образовании, фактически бесконтрольно расходовала выделяемые для нее бюджетные средства. При этом, имущество сдавалось в аренду, оплата за эту аренду в основном шла в карман так называемых академиков, директоров институтов и т.д., и бюджет за это не получал фактически ни копейки. Вот господин Котюков, когда его пять лет назначили руководителем ФАНО, смог эту систему сломать. Он сломал хребет коррупционной составляющей российской науки. И за это ему огромная благодарность. Я очень хорошо помню один эпизод, когда некий директор экономического института сказал: вы представляете, Котюков заявил о том, что 90% наших бюджетных научных работ можно смело выбрасывать в корзину. Я для приличия покивал головой, а про себя подумал – пожалел господин Котюков российскую науку, надо было больше…

- Ладно. А Патрушев-младший?

Кричевский:

- Дмитрий Патрушев на протяжении многих лет возглавлял главный сельскохозяйственный банк страны – Россельхозбанк. Когда он приходил вместе со своей командой к руководству этим банком, стоял вопрос не о развитии банка, а о его ликвидации. Потому что он был разворован. Порядка полутора тысяч уголовных дел возбуждено против тех, кто в этом банке работал и кто там кредитовался. Опять же, конкретный пример. Мой очень хороший знакомый по неформальному поручению руководства Россельхозбанка взялся посмотреть, что за завод регионального значения на одном из российский побережий, под который было выделено в рублях 100 миллионов долларов. Можешь себе представить? Он приехал по адресу, увидел вместо хоть какого-то предприятия просто пустые стены, отсутствие дверей, окон и прорехи в крыше, и, естественно, никого вокруг. То есть, вот под эту халупу, которую не снесли, видимо, потому что она сама со временем развалится… 100 миллионов долларов! И это был только один эпизод. И за эти пять лет господин Патрушев смог вывести Россельхозбанк на системную работу и он стал главным по кредитованию российского сельского хозяйства.

И я нисколько не сомневаюсь, что господин Патрушев сможет эффективно руководить сельскохозяйственной отраслью, тем более, что профильный новый старый вице-премьер это Алексей Васильевич Гордеев, человек, которого я знаю лично.

- Вот его назначение меня радует, например.

Кричевский

- Да. Человек, который на протяжении всей своей работы в правительстве и в Воронежской области, где он работал…

- В Воронеже местный ВВП в три раза поднял… Получается, с одной стороны патронирует Гордеев Патрушева-младшего, с другой обеспечивает безопасность агросектора Патрушев-старший на посту секретаря Совета Безопасности.

Кричевский:

- Хотелось бы. Потому что достало уже и это пальмовое масло, и то, что на экспорт идет лучшая пшеница, а нам остается «на тебе Боже, что самим негоже».

- Зиничев на посту главы МЧС. Человек, половина биографии которого, если не больше, засекречена.

- И что такого? МЧС – это военизированная структура. Не зря же работники МЧС носят погоны. Естественно, там во главе угла стоит соблюдение дисциплины, приказ. И в ситуации, когда управляемость этим министерством в последние годы была несколько утеряна, назначение Зиничева очень положительно. При этом, господин Зиничев не является ставленником какой-либо группы, а это очень важно, - он является личным назначенцем президента. Почему произошла трагедия с «Зимней вишней»? Потому что пожарные, а это одна из подсистем МЧС, закрывали глаза. Ну, мы не будем сейчас говорить за сколько они закрывали и в какой валюте. Но при Пучкове все разбаловались. А с Зиничевым то, что было при Пучкове, не пройдет. Потому что ему все равно, кто за кем стоит, и кто какие деньги предлагает. У него есть только один человек, перед которым он будет отчитываться

СВЕЖАЯ КРОВЬ ИЗ ПРОВИНЦИИ

- Из того, что вы тут наговорили, складывается картина такого правительства, которое будет контролировать расходование средств. Правительство контролеров.

Кричевский:

- Финансовая материальная составляющая и контроль вместе с надзором – это в нашей ситуации, когда мы живем в условиях рыночной экономики, практически все, что требуется.

- Дедушку Ленина напомнило: «Социализм - это учет и контроль плюс электрификация всей страны». Хорошо. А чем можно объяснить губернаторский десант в министерские кресла?

Кричевский:

- Федеральная власть наконец-то поняла, что надо ориентироваться на чаяния и пожелания, настроения в регионах. То есть, надо, чтобы на федеральный уровень выходили люди, которые показали достаточно успешный уровень работы на отдельных территориях.

Мухин:

- Губернаторский призыв оправдан, потому что это реализация той модели, которую Владимир Путин предложил российскому истэблишменту несколько лет назад. Буквально два года назад. Я имею в виду рекрутизацию региональных элит, перевод их на федеральный уровень с учетом их опыта региональной работы. Этот процесс идет и вот в этом составе кабинета министров он выразился, пожалуй, в самой полной мере. То есть федеральный центр готов выбирать профессиональных и эффективных губернаторов, выводить их на новый, федеральный уровень новых компетенций и пользоваться их опытом и ощущением страны вот на этом самом федеральном уровне. Потому что некоторое время назад некоторые министры потеряли чувство страны. «Мы живем, под собою не чуя страны», если немножко переделывать знаменитое стихотворение. И потеряли контакт с населением. И, безусловно, вновь прибывшие из регионов бывшие губернаторы должны нейтрализовать, этот эффект.

Кричевский:

- Знаете, если говорить о прорыве... Прорыв и в экономике, и в социальной сфере, и в обществе возможен только, если власть, государство, общество начнут возвращаться к социальной справедливости. Когда начнется очень тяжелый, но так необходимый процесс восстановления доверия между властью и людьми. Вот это самое тяжелое, что может быть. Но специфика наших людей, их менталитет говорит мне о том, что, как только власть начнет поворачиваться лицом к людям, к их проблемам, народ моментально откликнется, с таким энтузиазмом, что темпы экономического развития, скажем, в 2000 году, когда к власти первый год пришел президент Владимир Путин, и люди почувствовали, что восстанавливается порядок в стране, тогда экономический рост составил 10% в год.

Так вот, я уверен, что, если мы вернемся на этот путь, мы получим существенно большие тепы развития. А самое главное, мы получим улучшение жизненного уровня и качества жизни всех. Не отдельных олигархов, чиновников или еще кого-то, а пенсионеров, студентов, бюджетников – учителей, например, с врачами. Потому что власть начнет думать о том, как сделать людям лучше. Вот если это пойдет, а эта задача комплексная, и я не знаю, кто из правительства должен за нее отвечать… да никто, - вот если президент даст направление, значит, тогда все получится.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники