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Новые министры Украины: Слава нацикам, смерть экономике

14 октября 2019, 17:09  •  197 • В России

С приходом нового президента Владимира Зеленского многие пытались связать какие-то надежды с изменением ситуации на Украине и Донбассе, которые сразу не оправдались. Тогда стали эти ожидания связывать с будущим правительством Зеленского. Но оно працюе-працюе (работает - по укр), а воз и ныне там. И еще удивительней личности новых министров. Некоторые успели поразить мир.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заглянул на концерт нацистов.

Например:

ПРЕМЬЕР ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО РАБОТАЕТ НА НАЦИСТОВ

14 октября Украина праздновала День защитника. Почему эта дата? Ответ прост - очень не хотелось праздновать 23 февраля. Стали искавть новую дату. И нашли - 14 октября 1942 года на оккупированной немцами территории была организованная бандеровская Украинская повстанческая армия УПА - запрещенная в РФ организация, «прославившаяся», в первую очередь, массовыми казнями мирного населения.

Накануне этого празника в Киеве на концерте неонацистской группы «Сокира Перуна» побывал новый премьер Украины Алексей Гончарук. И даже выступил со сцены перед украинскими националистами и «ветеранами АТО»:

- То, что вы есть, дает нам возможность заниматься тем, что мы неплохо умеем. Мы на вас работаем. Я на вас работаю. Для того, чтобы Украина становилась сильнее. Чтобы у нас были ресурсы финансировать нашу армию. Спасибо вам, и празднуйте! Вы очень крутые, - закончил свою речь премьер Украины на концерте, организатором которого был один из убийц Олеся Бузины.

Прекрасные в своей откровенности слова Гончарука - он проговорился, что режиму в Киеве выгодно иметь под рукой неонацистов как аргумент в разговоре с Западом - смотрите какие темные силы могут прийти к власти, если не дадите нам денег. Почему мы не выполняем Минские соглашения? А вы видте - какие протесты нам выкатывют наши нацики? И так далее

Публика на концерте "Сокиры Перуна". Фото sokyraperuna.com

«КАКИЕ РЕФОРМЫ? МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ САЛЬСА»

Новый министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов признался, все это - Украина, экономика, реформы и т. д. - его просто не интересуют.

- Я бы хотел, чтоб вы понимали, что я в принципе ничего не знаю. Я уехал в 99 году из Украины - писать докторскую в аспирантуре в Висконсинского университете. И с тех пор я постоянно возвращаюсь, но я возвращался по личным причинам, потому что у меня две сестры, племянник, папа - семья. И меня никогда не интересовала особо Украина. Меня интересовали там, не знаю, парусный спорт, сальса, но меня не интересовали никогда Украина, реформы, политика, экономика, - заявил он.

Но этого мало. Оказывается, по его собственному признанию, в экономике он и не разбирается.

- Я занимался теорией игр. Я теоретик. Я особо ничего не понимал в экономике и продолжаю не понимать, - сообщил он.

Ни убавить, ни прибавить. Зато честно.

"Сирийским демократическим силам" дают последний шанс сложить оружие

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПРАЧЕЧНАЯ? НЕТ, МИНКУЛЬТ

Недавно Минкульт Украины был преобразовано в Министерство культуры, молодежи и спорта. Возглавил его некто Владимир Бородянский, активно засветившийся на украинском телевидении. Видимо, ТВ на Украине стало окончательно важнейшим из искусств, а на остальное всем наплевать. Иначе трудно объяснить, что в списке персон нон-грата, которым запрещен въезд на Украину из-за «угрозу нацбезопасности», уже после редактирования новым министром, остались умершие деятели искусств из России: Иосиф Кобзон, Станислав Говорухин и Олег Табаков.

А, может, они и после смерти внушают ужас украинским «патриотам»?

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Заключение под стражу»: суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве девятилетней девочки в Саратове

Глава Минкульта Украины Владимир Бородянский.Фото: Youtube

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