Новые массовые беспорядки в Гонконге закончились "коктейлями Молотова" и грабежом магазинов - СМИ

Участники собрались у башни с часами, являющейся одной из достопримечательностей Гонконга. Согласованный маршрут проходил вдоль набережной залива Виктория до Колизея Гонконга, однако участники стали строить баррикады на Хунг-Хом роуд и громить магазины.

Часть бунтовщиков оккупировали заняли пешеходный мост в Саду Вампоа и стали бросать в полицию камни. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

После этого участники беспорядков применили "коктейли Молотова", бамбуковые палки, строительный мусор, канализационные люки и другие тяжёлые предметы.

Напомним, поводом для начала протестов в Гонконге стал закон об экстрадиции граждан Гонконга, совершивших преступления, в другие страны, пишет ФАН.