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Новые массовые беспорядки в Гонконге закончились "коктейлями Молотова" и грабежом магазинов - СМИ
03 декабря 2019, 07:54 • 78 • В мире
В Гонконге прошёл очередной многотысячный марш протеста под названием "Никогда не забывай", участники которого вновь потребовали уступок от властей. "Пусть власть видит, мы не сдались. Пять требований, ни одним меньше", - скандировали протестующие в чёрной одежде, спрятав лица под масками.
Участники собрались у башни с часами, являющейся одной из достопримечательностей Гонконга. Согласованный маршрут проходил вдоль набережной залива Виктория до Колизея Гонконга, однако участники стали строить баррикады на Хунг-Хом роуд и громить магазины.
Часть бунтовщиков оккупировали заняли пешеходный мост в Саду Вампоа и стали бросать в полицию камни. В ответ полиция применила слезоточивый газ.
После этого участники беспорядков применили "коктейли Молотова", бамбуковые палки, строительный мусор, канализационные люки и другие тяжёлые предметы.
Напомним, поводом для начала протестов в Гонконге стал закон об экстрадиции граждан Гонконга, совершивших преступления, в другие страны, пишет ФАН.
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