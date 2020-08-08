Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Множество тайников по всему Крыму": Экс-офицер СБУ раскрыл планы Киев...
После "украинской сенсации" Владимир Путин созвал Совет безопасности
Чем закончится история с задержанием "десанта Вагнера" в Минске? Мнени...
В Крыму ответили на слова Лукашенко о войне на полуострове
Главная / Политика

"Новые люди" взяли курс на доверие

08 августа 2020, 19:30  •  120 • Политика
Алексей Нечаев. Фото: пресс-служба "Новые люди"
Члены партии работают над несколькими десятками проектов, которые нацелены на улучшение качества жизни россиян
Весной в России была создана новая партия, которая уже громко заявила о себе – "Новые люди". За короткий срок появились тысячи сторонников этой политической организации и более 50 региональных отделений. Партия подготовила кандидатов в депутаты, которые примут участие в выборах 13 сентября 2020 года.
"Новые люди" появятся в списках бюллетеней в Новосибирской, Костромской, Рязанской, Калужской, Воронежской и Белгородской областях, а также в Томске, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Липецке и Ессентуках.
Уже сейчас члены партии работают над несколькими десятками проектов, которые нацелены на улучшение качества жизни россиян. По словам основателя и председателя "Новых людей" Алексея Нечаева, сейчас необходимо обратить внимание на систему образования, в которой из-за карантина возникло множество проблем. Также нужно думать о безопасности на дорогах, здоровье, экологии и прочем, отметил он.
"У нас уже есть мощная партия войны, геополитики. У них четыре фракции в Госдуме. Может, в парламенте необходима партия мира, которая будет думать об устройстве своей страны, а не обустройстве чужих государств?"
– сказал Нечаев.
Председатель "Новых людей" обратил внимание, что россияне, которые устали бояться развала страны, хотят развития. Именно поэтому сейчас появилось множество партий с разными идеями и предложениями, касающиеся жизни простых граждан, и выступают против военной риторики, которой занимаются фракции в Госдуме.

Однако на быстрое восстановление надеяться не стоит, предупреждает Нечаев. Ведь Россия уже долгое время значительно уступает другим странам по росту экономики, качеству жизни. Кроме того, во власти находится несменяемая элита, которая продвигает отжившие век идеи.
"Наше правительство за последние годы написало много стратегий развития и ни одну из них не исполнило. Почему? Ответ уже давно известен каждому думающему россиянину, но его отказываются принимать во властных кабинетах",
– заключил Андрей Геннадьевич.
Он также пояснил, что для "Новых людей" не столько важны федеральные выборы уровня Госдумы, сколько голосование в регионах, поскольку только так они станут ближе к народу.
Напомним, Алексей Нечаев – основатель компании Faberlic, благотворительного фонда "Капитаны", а также экологического движения ЭКА. Председателем "Новых людей" его избрали во время второго съезда партии, который состоялся 8 августа.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



120
Источник
Похожие новости
08 августа 2020, 02:05
После "украинской сенсации" Владимир Путин созвал Совет безопасности
08 августа 2020, 00:15
"Будет востребован в любой стране": В России нашли самый большой цветной алмаз в истории
08 августа 2020, 00:15
В России приструнили Польшу из-за планов по "возвращению" Крыма
08 августа 2020, 00:15
Рядом с Лукашенко есть украинский агент или дурак: Медведев о провокации с 33 "наёмниками из ЧВК"
08 августа 2020, 11:15
Кто выманил "33 богатырей" в Минск: "Консул" связалась с военкором и разрушила украинский план
08 августа 2020, 05:45
"Помпео, у тебя по ходу бомбео": Русские ответили на попытку США купить шпионов в России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 августа 2020, 23:30
«Старая проститутка», «вонючий малоросс»: Зверобой выбрала новую «мишень»
03 августа 2020, 12:05
"Десант Вагнера" готовил майдан? Билеты задержанных в Белоруссии "сдали" их миссию
02 августа 2020, 17:15
Кандидат в президенты Светлана Тихановская - о задержании белорусскими властями 33 россиян: Сделали хуже себе, а не России
04 августа 2020, 00:25
Зачем Батька злит Москву? Потому что играет в поддавки
03 августа 2020, 21:15
Путин нашёл для себя новый Крым: CNBC готовят США к "большому сюрпризу"
08 августа 2020, 02:05
После "украинской сенсации" Владимир Путин созвал Совет безопасности
04 августа 2020, 23:50
"У нас все ходы записаны": Симоньян "потопила" Пашиняна снимком в Telegram
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.